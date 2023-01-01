logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Почему в SQL нельзя группировать по алиасу: объяснение
Перейти

Почему в SQL нельзя группировать по алиасу: объяснение

#SQL для аналитиков  #Синтаксис запросов  #GROUP BY и агрегации  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Возникли трудности при использовании псевдонимов в SQL в связке с "GROUP BY"? Есть выход: используйте подзапрос или CTE (Common Table Expression). В рамках этих конструкций псевдоним определен до этапа группировки.

Вот так выглядит подход с подзапросом:

SQL

SELECT myAlias
FROM (SELECT column_name AS myAlias FROM table_name) sub
GROUP BY myAlias; -- Теперь myAlias можно использовать в GROUP BY!

Применение CTE:

SQL

WITH cte AS (SELECT column_name AS myAlias FROM table_name)
SELECT myAlias FROM cte GROUP BY myAlias; -- Псевдоним играет роль ключа для GROUP BY

Данные методы обеспечивают правильное использование псевдонимов в конструкции GROUP BY с учетом порядка выполнения SQL-операторов.

Основные этапы выполнения: SQL по шагам

В SQL запросы обрабатываются в четко определенной последовательности:

  1. FROM
  2. WHERE
  3. GROUP BY
  4. HAVING
  5. SELECT
  6. ORDER BY

Эта последовательность регулирует доступность псевдонимов в различных частях запроса: псевдонимы, объявленные в SELECT, недоступны в GROUP BY. Именно поэтому в GROUP BY предпочтительно использовать исходные поля или выражения.

Разнообразие диалектов SQL: Будьте бдительны

Диалекты SQL по-разному работают с псевдонимами:

  • MySQL и PostgreSQL позволяют использование псевдонимов в GROUP BY, отходя от универсальных стандартов.
  • Oracle и SQL Server строго следуют правилам – они требуют применять в GROUP BY только конкретные выражения или подходы вроде CROSS APPLY для SQL Server.

Готовьтесь к SQL-путешествиям

Код, который вполне корректно выполнится в любой системе управления базами данных SQL, должен использовать в GROUP BY именно поля или выражения, а не псевдонимы. Это поможет вам избежать нежелательных трудностей, связанных с различиями в SQL-платформах.

Когда быстрое решение – это капкан: Будьте осторожны!

Кажется удобным применять в GROUP BY номера столбцов вместо их имен, однако такой подход может привести к недоразумению. Важно взвесить удобство и потенциальные риски, особенно при тестировании запросов.

Визуализация

Представьте SQL запрос SELECT в качестве шеф-повара (👨‍🍳), а GROUP BY – его кулинарной книгой (📖):

Markdown

SELECT dish_name AS favorite_dish, COUNT(*) AS times_cooked
FROM kitchen_orders
GROUP BY dish_name

Здесь "favorite_dish" – это фирменное блюдо повара (🍽️):

Markdown

👨‍🍳: "Я предпочитаю 'Спагетти Болоньезе', так что обозначим его как 'favorite_dish'"

В GROUP BY нужно использовать оригинальное наименование блюда (🍝), а не его псевдоним (🍽️):

Markdown

📖: Следует провести группировку по 'dish_name', а не 'favorite_dish'

SQL движок требует официальных наименований для организации данных.

Решение проблемы псевдонимов в сложных запросах

Иногда в списке SELECT слишком много выражений. Дублирование этих выражений в GROUP BY обеспечивает консистентность кода и предотвращает ошибки.

Псевдонимы приветствуются в ORDER BY

В части ORDER BY использовать псевдонимы допускается, поскольку они могут быть объявлены в SELECT. Это делает код более читабельным.

Правила использования: как работать с GROUP BY

  • Применяйте обёртку: Оберните запрос SELECT, содержащий псевдонимы, в подзапрос, прежде чем применять GROUP BY.
  • Дублируйте выражения: Скопируйте выражения из SELECT в GROUP BY без изменений.
  • Используйте CROSS APPLY: В SQL Server CROSS APPLY может быть применен для создания псевдонимов, доступных в GROUP BY.
  • Проводите тестирование производительности: Большие объемы данных могут замедлить обработку подзапросов и CTE. Поэтому тестирование является обязательным этапом.
  • Постоянно учиться: Нюансы синтаксиса различных SQL диалектов могут стать препятствием, поэтому непрерывное обучение крайне важно.

Полезные материалы

  1. SQL Aliases – W3Schools — познайте мир псевдонимов SQL.
  2. SELECT – Oracle Documentation — руководство Oracle по SELECT и GROUP BY.
  3. Introduction to PowerShell Core on Linux for the SQL Server DBA Part 1 – MSSQLTips — анализ работы SQL Server и PowerShell Core на Linux.
  4. Group by Clause with alias in SQL – Tutorial Gateway — подробное изучение применения GROUP BY и псевдонимов.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Почему в SQL нельзя группировать по алиасу?
1 / 5

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

