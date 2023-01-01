Почему SQL курсоры настолько непопулярны: разбираемся

#SQL для аналитиков  #Основы SQL  
Быстрый ответ

Как правило, курсоры SQL считаются неэффективными из-за того, что они обрабатывают данные построчно. Это не позволяет использовать преимущества массовых операций, встроенных в системы баз данных. Обычно такой подход приводит к замедлению выполнения запросов и увеличенному потреблению ресурсов. В отличие от курсоров, массовые операции справляются с задачей быстрее и эффективнее, обрабатывая значительные объёмы данных одним запросом:

SQL

-- Наш старый знакомый, мистер Курсор...
DECLARE @ID INT;
DECLARE myCursor CURSOR FOR 
SELECT ID 
FROM MyTable 
WHERE Condition = 1;
OPEN myCursor;
FETCH NEXT FROM myCursor INTO @ID; -- Постоянное извлекание данных...
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
    -- Выполнение операций с @ID, которые могут быть довольно простыми
    FETCH NEXT FROM myCursor INTO @ID; -- И всё по новой...
END;
CLOSE myCursor; -- О, можно передохнуть!
DEALLOCATE myCursor; -- До свидания, курсор!

-- Вот же она, эффективная массовая операция!
UPDATE MyTable SET Column = NewValue WHERE Condition = 1;

Указанная здесь массовая операция обновляет все соответствующие строки за один прохождение, используя внутренние оптимизации реляционной базы данных, и выполняется в контексте одной транзакции.

Пошаговый план для смены профессии

Исключения для курсоров: когда они уместны

Несмотря на то что массовые операции в SQL предпочтительнее, есть задачи, решение которых с помощью курсоров может быть более рациональным подходом:

  • Сложная обработка строк: Если для каждой строки требуется сложный алгоритм обработки или вызов внешних функций, курсоры могут стать насущной необходимостью.

  • Пакетная обработка больших объёмов данных: Курсоры позволяют разбивать крупные операции на управляемые блоки, снижая нагрузку на системные ресурсы.

  • Динамический SQL: Курсоры удобны при формировании и выполнении динамических SQL-запросов построчно.

    Использование массовых операций: смена подхода

Переход к использованию массовых операций подразумевает изменение привычного метода решения задач. Однако улучшение производительности полностью оправдывает смену парадигмы:

  • Использование объединений вместо циклов: Применяйте оператор JOIN для замены многократных циклов, которые часто необходимы при работе с курсорами.

  • Оконные функции: Они позволяют производить анализ данных, который ранее было возможно выполнить только с использованием курсоров.

  • Функции с табличными значениями: Они представляют более эффективный метод применения сложной логики ко всей таблице данных одновременно.

    Современные возможности SQL и ORM

Объектно-реляционное отображение (ORM) и новые возможности SQL упрощают работу с курсорами, улучшая эффективность разработки и читаемость кода:

  • Абстракция работы с курсорами: ORM заботится о деталях реализации работы с курсорами, освобождая разработчиков от необходимости вникать в их сложности.

  • Усовершенствования SQL: Новые средства SQL, такие как общие табличные выражения (CTE), делают возможным значительное упрощение сложных запросов, для которых ранее требовалось использование курсоров.

    Визуализация

Можно представить процесс работы с курсорами SQL как автобусное путешествие, где мы каждый раз останавливаемся на каждой "станции", в отличие от массовых операций, которые напоминают прямой полет на самолете:

Markdown

Курсоры SQL 🚌: Остановка 1️⃣ -> Остановка 2️⃣ -> Остановка 3️⃣ ... (медленно и затратно)
Массовые операции 🚀: Вылет 🛫 -> Прилёт 🛬 (быстро и эффективно)
Markdown

| Метод          | Транспорт      | Путешествие       | Эффективность |
| -------------- | -------------- | ----------------- | ------------- |
| Курсор         | 🚌 Автобус     | Множество остановок| Низкая        |
| Массовый       | 🛩️ Самолёт    | Без промежуточных | Высокая       |

Курсоры: Красивый маршрут, который со временем доводит до цели. 🐌 Массовые операции: Зачем ходить пешком, если можно лететь? 🏎️💨

Курсоры и их важная роль

Сам по себе курсор не плох, главное — правильно подбирать ситуации, когда его использование оправдано:

  • Производительность: Курсоры во многих случаях работают значительно медленнее, по сравнению с массовыми операциями, особенно на больших объемах данных.

  • Прошлое использование: В унаследованных системах, где старые подходы не поддерживали массовые операции, курсоры были единственной возможностью.

  • Контекст использования: Выбор между курсорами и массовыми операциями должен быть основан на специфике конкретной задачи.

  • Управление ресурсами: В производственной среде курсоры могут помочь контролировать доступ к ресурсам, избегая блокировки больших объемов данных.

Современные альтернативы традиционным курсорам

С развитием технологий появились новые способы обработки данных, позволяющие обойтись без курсоров:

  • Пакетные операции: Разбитие крупных наборов данных на меньшие подмножества помогает уменьшить нагрузку на систему.

  • Рекурсивные CTE: Они позволяют обрабатывать сложные иерархические структуры данных без применения курсоров.

  • Объекты последовательности: Их можно использовать для выполнения операций, требующих строгого порядка обработки, что позволяет симулировать циклические процессы.

    Ситуации, когда использование курсоров оправдано

Есть случаи, когда применение курсоров не только допустимо, но и желательно:

  • Последовательное выполнение: Некоторые виды взаимодействия с базой данных, включая вызовы хранимых процедур для каждой строки, требуют последовательной обработки при помощи курсоров.

  • Отсутствие альтернатив: Если SQL-структуры не предоставляют требуемой функциональности, курсор остается единственной возможностью.

  • Обучение и отладка: Курсоры могут стать полезными для изучения построчной обработки данных.

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

