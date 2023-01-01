Почему прописные ключевые слова в SQL лучше: что и почему

Быстрый ответ

Запись ключевых слов SQL, таких как SELECT, FROM, WHERE, заглавными буквами облегчает чтение кода, выделяя команды среди названий таблиц и колонок. Это ускоряет отладку и код-ревью. Вот пример:

SQL Скопировать код /* Иногда нужно громко "говорить" со своими данными! */ SELECT Name, Age FROM Users WHERE Active = 1;

Такой метод также помогает новичкам быстрее освоиться в запросах и делает SQL-выражения более легко воспринимаемыми. Несмотря на наличие подсветки синтаксиса в современных IDE, многие разработчики продолжают придерживаться этой традиции ради её эстетических преимуществ.

Почему заглавные буквы улучшают читаемость

Единый стиль написания SQL-ключевых слов облегчает взаимопонимание разработчиков, что является критически важным для больших проектов и баз данных без подсветки синтаксиса. Такая последовательность исключает споры о стиле и способствует эффективному и гармоничному взаимодействию с кодом.

Чтение SQL-запросов основывается на распознавании шаблонов. Если ключевые слова написаны заглавными буквами, это выделяет SQL-клаузы, облегчая быстрое распознавание шаблонов и анализ кода.

Из прошлого в настоящее: отголоски прошлых технологий

В старых SQL-системах с регистрозависимостью использование заглавных букв было обязательным. Современные системы отошли от этого правила, но традиция удерживается за счёт своей полезности и сохранения привычных практик программирования.

Следуя совету экспертов

Джо Селко, авторитет в области SQL, рекомендует использовать заглавные буквы для ключевых слов, ведь это улучшает читаемость и делает код более профессиональным.

Выбор за вами

Применение заглавных букв в SQL зависит от индивидуального стиля, политики команды и требований проекта. Однако единый стиль способствует сохранению организационной цельности и предотвращает путаницу.

Визуализация

Запись ключевых слов SQL заглавными буквами похожа на каталогизацию книг в библиотеке: это облегчает сортировку и поиск информации.

Усовершенствование ваших навыков SQL

Современные IDE и подсветка синтаксиса облегчают работу с SQL, но традиция написания ключевых слов заглавными буквами помогает развить выразительный и доступный стиль кодирования.

Присваивание постоянной идентичности элементам SQL

Последовательное использование заглавных букв для ключевых слов SQL облегчает их узнавание в коде, документации и учебных материалах, акцентируя внимание на важности этих элементов языка.

Подготовка к чувствительным ситуациям

Несмотря на то что современные SQL-системы обычно не требуют учета регистра, традиция использования заглавных букв помогает избежать ошибок при работе со старыми системами и вариациями SQL, где регистр имеет значение.

