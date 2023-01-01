Почему не работает оператор NOT IN в SQL: решение проблемы#SQL для аналитиков
Быстрый ответ
Для устранения неполадок оператора
NOT IN, которые могут возникнуть из-за
NULL, можно применить
NOT EXISTS или исключить
NULL в подзапросах:
-- Рассмотрим проблему под другим углом...
SELECT * FROM main_table mt
WHERE NOT EXISTS (
SELECT 1 FROM sub_table st
WHERE mt.id = st.id
);
В случае использования подзапроса
NOT IN целесообразно отфильтровать
NULL следующим образом:
-- Учтем все возможные трудности...
SELECT * FROM main_table
WHERE column NOT IN (
SELECT sub_column FROM sub_table
WHERE sub_column IS NOT NULL
);
Известно, что
NOT EXISTS работает более надёжно и быстро по сравнению с
NOT IN, особенно когда в подзапросах присутствуют
NULL.
Устранение проблем целостности данных в базе
Нарушения целостности базы данных могут негативно сказаться на функционировании
NOT IN. Регулярное использование
DBCC CHECKTABLE помогает выявить возможные неполадки в данных. Детальный анализ с помощью
DBCC CHECKDB иногда позволяет устранить проблемы с
NOT IN, что аналогично перезагрузке операционной системы.
Пониимание тонкостей плана выполнения запроса
Если вы столкнулись с медленной или некорректной работой оператора
NOT IN, рассмотрите план выполнения запроса. Это поможет увидеть скрытые причины замедления работы — например, неожиданные неявные преобразования типов данных или индексные сканирования, ухудшающие производительность. Иногда для оптимизации запросов достаточно перестроить индексы или обновить статистику.
Мастерство составления запросов
Качество запроса напрямую зависит от хорошего понимания структуры и особенностей данных. Проверяя запрос на тестовом наборе данных, можно убедиться в корректности логики и получаемых результатах. Этот подход помогает выявлять скрытые ошибки
NOT IN, например, связанные с фрагментацией индексов.
Изучение альтернатив NOT IN
Героический LEFT OUTER JOIN
Применение
LEFT OUTER JOIN в сочетании с проверкой
NULL — эффективный способ отыскания строк, которые отсутствуют в подтаблице:
-- Иногда необходимо исключить для того, чтобы включить...
SELECT main_table.*
FROM main_table
LEFT OUTER JOIN sub_table ON main_table.id = sub_table.id
WHERE sub_table.id IS NULL;
Производительность этого метода может оказаться выше, чем у
NOT IN, в зависимости от оптимизации индексов.
Защита NOT EXISTS
NOT EXISTS — это надёжный выбор при работе с подзапросами, содержащими
NULL. Этот подход упрощает план выполнения запроса и минимизирует риск возникновения ошибок.
Битва за производительность
Производительность операторов
NOT IN,
NOT EXISTS,
LEFT OUTER JOIN зависит от многих факторов, включая структуру индексов, объём данных и настройки оптимизатора базы данных.
Визуализация
Часто сбои в работе оператора
NOT IN вызваны наличием
NULL в списке:
Обычный список без NULL: Список с NULL:
[🍏, 🍓, 🍇, 🍌] [🍏, 🍓, NULL, 🍌]
Пример использования
NOT IN в запросе:
-- Недостижимая мечта о фруктовом разнообразии...
SELECT * FROM fruits WHERE name NOT IN ('🍒', '🥭');
-- Ожидаем увидеть всё, кроме 🍒 и 🥭
Ожидаемый результат: [🍏, 🍓, 🍇, 🍌] Неприятный сюрприз с NULL: [ ]
NULL действует как нежеланный гость, лишающий нас ожидаемого результата.
Решение: Возможно, следует исключить
NULL из подзапроса или использовать
NOT EXISTS.
Работа с большими и сложными данными
Справляемся с большими объёмами данных
NOT IN может вести себя нестабильно при работе с большими массивами данных. В таких случаях предпочтительнее делить запрос на части или использовать временные таблицы для эффективного сравнения данных.
Мощь объединений
LEFT OUTER JOIN / IS NULL не единственный вариант — операторы
EXCEPT в SQL Server и
MINUS в Oracle также могут быть использованы для схожих задач. Они позволяют ясно исключать данные:
SELECT column FROM main_table
EXCEPT
SELECT column FROM sub_table;
Борьба с несовпадающими значениями в нескольких таблицах
С целью выяснения несовпадающих значений между таблицами могут пригодиться
CROSS APPLY или
OUTER APPLY в SQL Server. Это позволяет реализовать сложную логику и получить нужные результаты.
Екатерина Громова
аналитик данных