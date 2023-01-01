Почему использование SELECT * в SQL считается вредным?#Основы SQL #SELECT и выборка данных #Оптимизация запросов
Быстрый ответ
Применение
SELECT * не рекомендуется, поскольку это может привести к снижению скорости выполнения запросов в случае работы с широкими таблицами и вызвать проблемы при изменении схемы базы данных. Такой подход неэффективен для сети и сервера баз данных, особенно если обрабатываются данные, которые в результате не будут использоваться. Поэтому всегда явно указывайте столбцы, которые нужны непосредственно для вашего запроса. Это обеспечит высокую производительность, укрепит безопасность и гарантирует совместимость с будущими изменениями кода.
Не рекомендуется:
-- У меня много свободного времени. Давайте извлечем всё! 😉
SELECT * FROM users;
Рекомендуется:
-- Возвращаем только необходимое, выбираем только то, что нужно! 😎
SELECT id, username, email FROM users;
Подобный подход позволяет минимизировать объем передаваемых данных и поддерживать высокую производительность даже при изменениях в структуре базы данных.
Плохие последствия использования SELECT *
Несмотря на кажущуюся необязательность, непродуманное использование команды
SELECT * может привести к серьезным проблемам:
- Снижение производительности: Извлечение избыточных столбцов замедляет процесс выполнения запросов.
- Проблемы с поддержкой: Неявная зависимость от структуры базы данных создает риск нежелательных последствий при её изменении.
- Нарушение индексации:
SELECT *игнорирует стратегии индексации, что приводит к перегрузке базы данных.
- Перегрузка данных: Избыточная нагрузка на сеть и сервер вызывает неоправданное расходование ресурсов и замедление работы.
- Путаница в результатах запросов: Столбцы с одинаковыми именами из различных таблиц могут ввести в заблуждение.
- Неприятные сюрпризы: Непредсказуемые ошибки в коде могут возникнуть при изменении схемы базы данных.
Будьте безопасны: Явно указывайте столбцы
Чтобы избежать вышеперечисленных проблем, следует придерживаться определенных рекомендаций:
- Ясно определите столбцы: Укажите требуемые данных, чтобы улучшить управление, оптимизировать трафик и подготовить код к возможным изменениям структуры данных.
- Используйте псевдонимы: Псевдонимы и понятное именование колонок помогают облегчить поддержку кода.
- Модульность: Создавайте запросы с учетом лёгкости внесения изменений и обеспечения безопасности типов.
- Актуализация кода: Определение столбцов позволяет защитить ваш код от изменений в базе данных и избежать лишней работы.
Визуализация
Давайте посмотрим на пример, почему
SELECT * может быть вредным:
Мега-шопинг (🚛): [Сумка👜, Шляпа🎩, Носки🧦, Микроволновка🤯, Игрушка🎠, Картина🖼, Питон🐍]
Сравним использование `SELECT *` с покупкой ВСЕГО! Вам действительно нужен питон?
Разумный покупатель выбирает только необходимое:
Осознанный шопинг: [Сумка👜, Носки🧦]
Применив `SELECT column1, column2`, вы выбираете только нужное – это поддерживает эффективность и обеспечивает безопасность.
Осознанный шопинг (🚛<->📊): Благодаря такому подходу вы экономите время и средства, избегаете лишней нагрузки и нежелательных встреч.
Лучшие практики: Избегайте SELECT *
В сложных базах данных каждый выбор имеет значение:
- Подсчет строк: Даже простой
SELECT COUNT(*)может создать узкие места в производительности некоторых систем.
- Обработка изменений: Внезапно появившиеся в результатах непредвиденные столбцы могут усложнить код и потребовать его модификации.
- Ad hoc запросы и отладка:
SELECT *подходит для простых проверок и отладки, но только на временной основе.
- Порядок столбцов: Будьте осторожны – изменения в порядке столбцов могут нарушить логику работы приложения, зависящего от последовательности этих столбцов.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик