Почему использование SELECT * в SQL считается вредным?

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Применение SELECT * не рекомендуется, поскольку это может привести к снижению скорости выполнения запросов в случае работы с широкими таблицами и вызвать проблемы при изменении схемы базы данных. Такой подход неэффективен для сети и сервера баз данных, особенно если обрабатываются данные, которые в результате не будут использоваться. Поэтому всегда явно указывайте столбцы, которые нужны непосредственно для вашего запроса. Это обеспечит высокую производительность, укрепит безопасность и гарантирует совместимость с будущими изменениями кода.

Не рекомендуется:

SQL Скопировать код -- У меня много свободного времени. Давайте извлечем всё! 😉 SELECT * FROM users;

Рекомендуется:

SQL Скопировать код -- Возвращаем только необходимое, выбираем только то, что нужно! 😎 SELECT id, username, email FROM users;

Подобный подход позволяет минимизировать объем передаваемых данных и поддерживать высокую производительность даже при изменениях в структуре базы данных.

Плохие последствия использования SELECT *

Несмотря на кажущуюся необязательность, непродуманное использование команды SELECT * может привести к серьезным проблемам:

Снижение производительности: Извлечение избыточных столбцов замедляет процесс выполнения запросов. Проблемы с поддержкой: Неявная зависимость от структуры базы данных создает риск нежелательных последствий при её изменении. Нарушение индексации: SELECT * игнорирует стратегии индексации, что приводит к перегрузке базы данных. Перегрузка данных: Избыточная нагрузка на сеть и сервер вызывает неоправданное расходование ресурсов и замедление работы. Путаница в результатах запросов: Столбцы с одинаковыми именами из различных таблиц могут ввести в заблуждение. Неприятные сюрпризы: Непредсказуемые ошибки в коде могут возникнуть при изменении схемы базы данных.

Будьте безопасны: Явно указывайте столбцы

Чтобы избежать вышеперечисленных проблем, следует придерживаться определенных рекомендаций:

Ясно определите столбцы : Укажите требуемые данных, чтобы улучшить управление, оптимизировать трафик и подготовить код к возможным изменениям структуры данных.

: Укажите требуемые данных, чтобы улучшить управление, оптимизировать трафик и подготовить код к возможным изменениям структуры данных. Используйте псевдонимы : Псевдонимы и понятное именование колонок помогают облегчить поддержку кода.

: Псевдонимы и понятное именование колонок помогают облегчить поддержку кода. Модульность : Создавайте запросы с учетом лёгкости внесения изменений и обеспечения безопасности типов.

: Создавайте запросы с учетом лёгкости внесения изменений и обеспечения безопасности типов. Актуализация кода: Определение столбцов позволяет защитить ваш код от изменений в базе данных и избежать лишней работы.

Визуализация

Давайте посмотрим на пример, почему SELECT * может быть вредным:

Markdown Скопировать код Мега-шопинг (🚛): [Сумка👜, Шляпа🎩, Носки🧦, Микроволновка🤯, Игрушка🎠, Картина🖼, Питон🐍] Сравним использование `SELECT *` с покупкой ВСЕГО! Вам действительно нужен питон?

Разумный покупатель выбирает только необходимое:

Markdown Скопировать код Осознанный шопинг: [Сумка👜, Носки🧦] Применив `SELECT column1, column2`, вы выбираете только нужное – это поддерживает эффективность и обеспечивает безопасность.

Осознанный шопинг (🚛<->📊): Благодаря такому подходу вы экономите время и средства, избегаете лишней нагрузки и нежелательных встреч.

Лучшие практики: Избегайте SELECT *

В сложных базах данных каждый выбор имеет значение:

Подсчет строк : Даже простой SELECT COUNT(*) может создать узкие места в производительности некоторых систем.

: Даже простой может создать узкие места в производительности некоторых систем. Обработка изменений : Внезапно появившиеся в результатах непредвиденные столбцы могут усложнить код и потребовать его модификации.

: Внезапно появившиеся в результатах непредвиденные столбцы могут усложнить код и потребовать его модификации. Ad hoc запросы и отладка : SELECT * подходит для простых проверок и отладки, но только на временной основе.

: подходит для простых проверок и отладки, но только на временной основе. Порядок столбцов: Будьте осторожны – изменения в порядке столбцов могут нарушить логику работы приложения, зависящего от последовательности этих столбцов.

