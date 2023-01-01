Почему добавление колонок в БД — плохая идея: объяснение

Быстрый ответ

Необдуманное введение новых столбцов в базу данных часто приводит к избыточности информации и замедлению операций обработки запросов. Это можно сравнить с переполненным чемоданом, в котором царят беспорядок и хаос. Решением этой проблемы является нормализация базы данных: размещение схожих данных по разным таблицам с последующим связыванием их через внешние ключи.

SQL Скопировать код -- Избавляемся от избыточности данных: ALTER TABLE Orders ADD customer_address VARCHAR(255); -- Неэффективный подход. -- Оптимизируем базу данных: CREATE TABLE Addresses ( address_id INT PRIMARY KEY, address VARCHAR(255) -- Здесь могут быть записаны ваши поля для адреса. ); ALTER TABLE Orders ADD address_id INT REFERENCES Addresses(address_id); -- Связываем таблицы через внешний ключ.

Нормализация баз данных существенно усовершенствует эффективность обработки запросов и упрощает обслуживание данных.

Разрастание данных: незаметный враг производительности

Визуализируйте стандартную таблицу заказов, в которую впоследствии добавляют столбец для заметок одного пользователя, затем — время доставки для другого, а позже — предпочтения в упаковке. С первого взгляда может показаться, что это удобно, но на деле это создаёт проблемы.

Хроники самодеятельности

Отсутствие чёткой структуры базы данных порождает необходимость постоянного изобретения уникальных "заплаток" на каждую новую потребность пользователя. Это приводит к увеличению затрат и постоянному требованию корректировок. В этом контексте уместен переход к стандартизированной системе.

Объясняем продажникам значение нормализации

Функция продаж заключается в понимании потребностей клиентов. Важно привить команде понимание, что нормализация базы данных — это фундамент для стабильного и надёжного бизнеса. Она позволяет упрощать внедрение новых решений и снижает долгосрочные расходы на поддержку.

Преимущества гибких систем

Вместо бессистемного увеличения количества столбцов, лучше создать систему взаимосвязанных таблиц, которую можно будет с лёгкостью подстраивать под конкретные нужды клиентов. Это сохранит нормализацию данных и сократит издержки, принося прибыль за счёт индивидуализированного подхода.

Проблемы с медленными запросами

С ростом объёма баз данных, каждый новый столбец ухудшает скорость обработки запросов. Эту ситуацию можно сравнить с поиском нужного документа в огромной стопке бумаг, что ведёт к увеличению рисков.

Баланс между обслуживанием потребностей клиентов и сложностью базы данных

Важно найти баланс между стремлением предложить клиенту необычные решения и поддерживать масштабируемую, удобную базу данных.

Переводим техническую терминологию на язык бизнеса

Когда речь идёт о базах данных, важнее всего акцентировать внимание на бизнес-результатах, указывая на скрытые затраты, возможные ошибки и задержки в бизнес-процессах из-за неструктурированного подхода.

Визуализация

Представим базу данных в виде небоскрёба (🏢), а каждый столбец как опору (🏗️), поддерживающую его.

Текущая конструкция:

🏢 | 🏗️ 🏗️ 🏗️ | | 1 2 3 |

Добавление новой опоры (столбца) без вдумчивого планирования:

🏢 | 🏗️ 🏗️ 🏗️ 🏗️ | <- Введена новая опора! 🚧 | 1 2 3 ? | ⚠️ Выдержит ли она? Гармонично ли она впишется в общий дизайн? ⚠️

Последствия:

Увеличение нагрузки (🏋️)

Риск дисгармонии (👀)

Усложнение будущих модификаций (🛠️🚫)

Нюансы аналитической работы

Неправильное проектирование базы данных часто приводит к ошибкам при анализе данных и, как итог, к ошибочным бизнес-выводам. Это как собирать пазл, когда половина деталей отсутствует.

Доверие к профессионализму разработчиков

Важно, чтобы люди, далёкие от программирования, доверяли профессионализму разработчиков при проектировании базы, удовлетворяющей потребности бизнеса сейчас и в будущем.

Затраты на недальновидные решения

Подчёркивание экономических последствий помогает привлечь внимание неподготовленных пользователей. Часто бывает, что первоначальные индивидуализации, которые кажутся выгодными, становятся в долгосрочной перспективе слишком дорогими и трудными в поддержке "шедеврами".

Прочный фундамент данных

Серьёзно нормализованная база данных снижает риски, упращает поддержку и в итоге способствует снижению долгосрочных расходов.

