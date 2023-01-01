Плюсы использования View в базе данных: когда и почему

Быстрый ответ

Представление в SQL — это по сути таблица, основанная на подзапросе. Оно преобразует сложные SQL-запросы в более удобные и многоразовые инструкции, помогая обеспечить абстракцию данных и улучшить безопасность данных. Без изменения исходного запроса, вы можете адаптировать представление под ваши текущие потребности. Смотрите на это так:

SQL Скопировать код CREATE VIEW active_customers AS SELECT id, name FROM customers WHERE status = 'active';

Теперь, чтобы получить информацию об активных клиентах, достаточно выполнить SELECT * FROM active_customers; , что позволяет скрыть сложность исходных данных.

Повышение производительности, взаимодействия и обслуживания

Увеличение эффективности с помощью индексированных представлений

Для баз данных с объемными вычислениями или сложными соединениями, индексированные представления могут значительно ускорить обработку запросов.

Гарантированная консистентность в финансовой отчетности

Представления упрощают и систематизируют агрегацию данных, невероятно важную для операций, как, например, создание финансовой отчетности, требующей надежности и стабильности результатов.

Представления как поддержка устаревшего кода при рефакторинге

В процессе рефакторинга баз данных представления находят свое важное применение, успешно скрывая изменения структур, при этом функциональность устаревшего кода остается прежней.

Упрощение командной работы

Обеспечивая единый и упрощенный доступ к данным, представления делают данные более понятными не только для разработчиков, что способствует эффективному взаимодействию различных команд.

Визуализация

Представьте, что создание представления в базе данных схоже с созданием персонализированной витрины в универсальном магазине:

Markdown Скопировать код Физический Магазин (🏪): [Товар A, Товар B, Товар C, Товар D] Восприятие Покупателя (👓): [Товар B, Товар C]

Создание Представления ( 👓 ) = Укомплектование Витрины

Markdown Скопировать код 🏪👓: [Товар B, Товар C] # Создавая представление, мы отбираем то, что РЕЛЕВАНТНО для упрощения опыта покупателя.

Представления помогают облегчить восприятие и защитить данные:

Markdown Скопировать код 🔒 Абстракция: Мы скрываем сложности, демонстрируя простоту (🏪 -> 👓) 🛡️ Защита: Мы показываем лишь необходимое, оставляя остальное в тайне (🏪 остается без изменений, 👓 выделяет только B и C)

В итоге, представления (👓) приукрашивают отображение данных внутри многоаспектного пространства базы данных (🏪).

Контроль и изменение данных

Ограниченное предоставление информации

Представления дают возможность открывать только части данных, когда приложению требуется лишь фрагмент полной базы данных.

Логическая структуризация данных

Представления создают логический уровень абстракции на основе физических таблиц, обеспечивая порядок и четкость структуры данных.

Гибкость при создании отчетов

Представления облегчают денормализацию и агрегацию данных, упрощая процесс сбора отчетности.

Повышенная защита данных

Представления устанавливают дополнительный уровень безопасности, отображая только те поля, которые нужны, и скрывая данные до момента их реального использования.

Меньше рутины, больше эффективности

Сокращая необходимость в дублировании запросов, представления сэкономят время разработчика, и нередко способствуют сохранению его психического здоровья.

Совместимость с системами отчетности

Системы формирования отчетов, такие как Crystal Reports, предпочитают работать с представлениями вместо хранимых процедур, обеспечивая более ясную и удобную структуру данных.

Унификация отношений между сущностями

На этапе проектирования баз данных представления помогают стандартизировать взаимоотношения между сущностями, делая наборы данных и связи между ними более прозрачными и согласованными.

Незаменимы при рефакторинге

Представления отлично интегрируются в процессы реорганизации баз данных, становясь универсальным инструментом для любых задач, связанных с рефакторингом баз данных.

Создание интуитивно понятных интерфейсов данных

В итоге, задача представлений — это создание интуитивно понятного интерфейса для работы со структурами данных, облегчающего процесс работы с ними, а не увеличивающего сложность.

Полезные материалы