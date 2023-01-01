PL/SQL: проверка наличия строки в таблице. Лучшие методы

Быстрый ответ

Чтобы эффективно выяснить, присутствует ли строка в таблице, используйте скомбинированный подход с SELECT INTO , причем значение помещаем в переменную, а затем – проверку условия через IF :

plsql Скопировать код DECLARE v_count PLS_INTEGER; BEGIN SELECT COUNT(1) INTO v_count FROM ваша_таблица WHERE ваше_условие; IF v_count > 0 THEN -- Условие выполнилось, строка найдена! ELSE -- Совпадений не обнаружено. END IF; END;

Данный подход позволяет избежать исключения NO_DATA_FOUND , делающего код гладким и понятным.

Забудьте о беспокойстве относительно производительности

Меньше означает больше: облегчаем задачу с помощью ROWNUM

Используйте условие WHERE ROWNUM = 1 в запросе, чтобы база данных прекратила поиск после обнаружения первого совпадения. Это экономит ресурсы и подтверждает наличие строки в таблице.

Обходимся без исключений

Не стоит злоупотреблять обработчиками исключений в качестве инструментов контроля над потоком данных. Их следует использовать объектно для обработки аномальных ситуаций.

Закрываем за собой двери

Обязательно закрывайте курсоры после их использования для экономии ресурсов базы данных. Сравните это с тем, как вы закрываете за собой дверь.

Держите всё под контролем

Включайте проверку существования записей прямо в ваши запросы для повышения эффективности.

Визуализация

Представим SQL-таблицу как поле для игры в прятки:

Markdown Скопировать код Игровое поле: [Место A, Место B, Место C]

Проверяем, есть ли здесь Место D:

plsql Скопировать код IF EXISTS (SELECT 1 FROM Игровое_Поле WHERE Место = 'Место D') THEN -- Нашёл тебя! ELSE -- Место D не обнаружено. END IF;

В этой игре:

Markdown Скопировать код Ищем Место D: [❓]

Markdown Скопировать код Результат: - Нашли: [🔍] -> [✅] - Не нашли: [🔍] -> [❌]

Имейте в виду, мы играем честно, без прямого осмотра на месте.

Стратегии проверки наличия строки: выбираем подходящий инструмент

Быстрые и эффективные: CURSOR

Если вы используете явный курсор, то для повышения производительности примените %ROWTYPE :

plsql Скопировать код DECLARE CURSOR c_ваша_таблица IS SELECT * FROM ваша_таблица WHERE ваше_условие; r_ваша_таблица c_ваша_таблица%ROWTYPE; BEGIN OPEN c_ваша_таблица; FETCH c_ваша_таблица INTO r_ваша_таблица; IF c_ваша_таблица%FOUND THEN -- Данные обнаружены. ELSE -- Данные не найдены. END IF; CLOSE c_ваша_таблица; END;

Подход с обратной стороны: OUTER JOIN

Испытайте альтернативный подход с использованием LEFT OUTER JOIN и проверки значений на NULL:

plsql Скопировать код DECLARE v_id ваша_таблица.id%TYPE; v_other_id другая_таблица.id%TYPE := ваше_значение; BEGIN SELECT a.id INTO v_id FROM ваша_таблица a LEFT JOIN другая_таблица b ON a.join_col = b.join_col AND b.id = v_other_id WHERE b.id IS NULL AND ваше_условие; IF v_id IS NOT NULL THEN -- Запись обнаружена. ELSE -- Запись отсутствует. END IF; END;

Без пятен: функции пакета для таблиц

Воспользуйтесь функциями пакета для таблиц для упрощения кода при булевой проверке наличия строки.

Обойти подводные камни как профессионал

Одиночные SELECT-запросы: не ваш помощник

Старайтесь избегать одиночных SELECT-запросов в блоках PL/SQL, поскольку они могут работать медленно и вызывать ошибки.

Не пропускайте утечки ресурсов

Закрывайте курсоры после использования, чтобы не допустить ненужного расходования ресурсов базы данных.

'NO DATA FOUND'? Ищем лучшее решение

Используйте NO_DATA_FOUND как действительное исключение, а не как инструмент управления потоком данных.

Отладка: вам не нужен плащ, чтобы быть героем

Для четкой отладки и понимания процесса проверки наличия строки используйте DBMS_OUTPUT.PUT_LINE .

