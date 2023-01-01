Перевод времени из UTC в локальное в SQL-запросах

Быстрый ответ

Чтобы преобразовать datetime в UTC в локальное время в SQL, применяем оператор AT TIME ZONE:

SQL Скопировать код SELECT UTC_Column AT TIME ZONE 'UTC' AT TIME ZONE 'your_time_zone' AS LocalTime FROM YourTable;

Меняйте your_time_zone согласно вашему временному поясу. Первое использование AT TIME ZONE определяет, что начальное время в колонке соответствует UTC, а второе — преобразует его в выбранное вами локальное время.

Погружаемся в детали работы с часовыми поясами

Переключение между часовыми поясами в более ранних версиях SQL Server

В классической реализации SQL Server, предшествующей версии 2016, вы можете использовать сочетание функций DATEADD и DATEDIFF :

SQL Скопировать код SELECT DATEADD(HOUR, DATEDIFF(HOUR, GETUTCDATE(), GETDATE()), UTC_Column) AS LocalTime FROM YourTable;

Этот запрос позволяет исправить UTC колонку, вычисляя разницу в часах между UTC и локальным временем.

Учёт перехода на летнее время

Если регион предусматривает переход на летнее время (DST), требуется использование собственных функций:

SQL Скопировать код SELECT AdjustToDST(UTC_Column) AS LocalTime FROM YourTable;

AdjustToDST – это ваша созданная функция, которая учитывает начало и конец периода DST.

Упрощаем работу с SQL Server 2016 и Azure

В мире SQL Server 2016 и его более поздних версий, а также Azure, вам пригодится AT TIME ZONE . Не забывайте также об таблице sys.time_zone_info , содержащей перечень всех часовых поясов.

Достижение новых уровней с помощью CLR

Для преобразования временных зон на самом высоком уровне используйте CLR-процедуры. Это мощный инструмент для быстрой и гибкой коррекции временных зон.

Визуализация

Представьте себя регулятором времени, когда UTC переходит в локальное время в SQL:

Markdown Скопировать код UTC Время: 14:00 🕑 Перелёт времени: 🛫 (UTC) -----> (Локальное время) 🛬 Локальное время: 🕔 Настройка

В SQL функции быстро меблируют календарное колесо (⚙️).

SQL Скопировать код SELECT CONVERT_TZ('column_name', '+00:00', 'Your_Local_Timezone') AS local_time FROM your_table;

Каждая строка пропускается через временной портал и выходит уже в выбранной вами временной зоне 🌍🕒.

Часовые пояса без камуфляжа

Внимание к названиям

Будьте внимательны к нюансам в названиях, особенно актуально это для datetimeoffset , который позволяет учесть не только дату и время, но и смещение относительно UTC.

Смена времён года

Не забывайте о различиях во времени в течение года – при переходе на DST и обратно. Не беспокойтесь! С помощью DATEPART и TZOFFSET определить актуальное смещение не составит труда:

SQL Скопировать код SELECT DATEADD(MINUTE, DATEPART(TZOFFSET, SYSDATETIMEOFFSET()), UTC_Column) AS LocalTime FROM YourTable;

