Перестройка всех индексов и обновление статистики SQL

Быстрый ответ

Для перестройки всех индексов динамическим SQL, выполните запрос в каталог sys.indexes :

SQL Скопировать код DECLARE @SQL NVARCHAR(MAX) = ''; SELECT @SQL += 'ALTER INDEX ' + QUOTENAME(name) + ' ON ' + QUOTENAME(OBJECT_SCHEMA_NAME(object_id)) + '.' + QUOTENAME(OBJECT_NAME(object_id)) + ' REBUILD;' + CHAR(10) FROM sys.indexes WHERE index_id > 0 AND OBJECTPROPERTY(object_id, 'IsUserTable') = 1; EXEC sp_executesql @SQL; -- Убедитесь в наличии необходимых привилегий для выполнения данной операции

Данный скрипт создаст и выполнит команды ALTER INDEX REBUILD для каждого индекса в таблицах.

Выбор: Перестроение или реорганизация?

Каждый индекс требует индивидуального подхода:

Переставляйте индексы, если уровень фрагментации превышает 30%. Это, по сути, полная установка состояния индекса "с нуля".

Реорганизуйте индексы при фрагментации от 5% до 30%, что аналогично ежедневной уборке.

Чтобы оценить уровень фрагментации индексов, используйте следующий запрос:

SQL Скопировать код -- Проверка состояния индексов: SELECT OBJECT_NAME(ind.OBJECT_ID) AS TableName, ind.name AS IndexName, indexstats.index_type_desc AS IndexType, indexstats.avg_fragmentation_in_percent FROM sys.dm_db_index_physical_stats(DB_ID(), NULL, NULL, NULL, NULL) AS indexstats INNER JOIN sys.indexes AS ind ON ind.object_id = indexstats.object_id AND ind.index_id = indexstats.index_id WHERE indexstats.avg_fragmentation_in_percent > 5 ORDER BY indexstats.avg_fragmentation_in_percent DESC;

После перестроения не забудьте обновить статистику:

SQL Скопировать код EXEC sp_updatestats; -- Обновление статистики аналогично проведению осмотра после операции

Работа с большими и активно используемыми базами данных

Если базы данных большие и активно используются:

Планируйте обслуживание на периоды минимальной нагрузки.

Используйте динамический SQL для точечного обслуживания индексов.

Разбивайте операции на этапы, как при выполнении длинного заказа.

Статистика ожидания и отчеты о производительности должны быть нужным элементом вашей повседневной работы.

Автоматизация и обработка ошибок

Автоматизация — ключ к упрощению процесса. Для автоматизации процесса перестроения индексов, конфигурируйте задания SQL Server Agent.

Будьте готовы к возможным проблемам, используя структуры TRY-CATCH:

SQL Скопировать код BEGIN TRY -- Логика перестроения индексов END TRY BEGIN CATCH -- Обработка ошибок END CATCH

Важные аспекты и рекомендации

Действуйте осознанно:

Избегайте перестроения системных таблиц. Используйте sys.databases и sys.tables для их фильтрации.

и для их фильтрации. Таблицы, обновляемые регулярно, могут не нуждаться в постоянной перестройке индексов. Необходим баланс между пользой и затратами на обслуживание.

Рекомендации и лучшие практики

Во время настройки вашего скрипта убедитесь, что:

Вы установили фактор заполнения индексов, исходя из требований к производительности и хранению данных.

Вы исключили базы данных, работающие в режиме "только чтение". Используйте sys.databases для их определения.

для их определения. Вы принимаете во внимание совместимость с параметрами сжатия данных, подходящими под ваши задачи, так же, как подбирают мебель под интерьер гостиной.

Визуализация

Представьте базу данных как библиотеку, где книги — это индексы. Время от времени книги переставляются, так что найти нужное становится сложно.

Перестроение индексов — это как команда библиотекарей, которые наводят порядок:

Markdown Скопировать код Команда библиотекарей: Приводим книги в порядок после большого поступления!

Их работа приводит к быстрому поиску необходимой информации, удобству использования и удовлетворенности пользователей и администраторов БД:

Markdown Скопировать код До: [📖❌, 📘❗, 📗🔍, ...] // Хаос после распродажи После: [📖✔️, 📘✔️, 📗✔️, ...] // Порядок после труда библиотекарей

Перестроенные индексы гарантируют эффективность запросов – это как отличный старт дня с чашкой ароматного кофе!

Markdown Скопировать код Эффективный поиск: Быстро находим нужное, как Валдо в толпе. Удовлетворенность: Пользователи и администраторы БД довольны.

