Перестройка всех индексов и обновление статистики SQL#Индексы #Оптимизация запросов #Производительность и тюнинг
Быстрый ответ
Для перестройки всех индексов динамическим SQL, выполните запрос в каталог
sys.indexes:
DECLARE @SQL NVARCHAR(MAX) = '';
SELECT @SQL += 'ALTER INDEX ' + QUOTENAME(name) + ' ON ' + QUOTENAME(OBJECT_SCHEMA_NAME(object_id)) + '.' + QUOTENAME(OBJECT_NAME(object_id)) + ' REBUILD;' + CHAR(10)
FROM sys.indexes
WHERE index_id > 0 AND OBJECTPROPERTY(object_id, 'IsUserTable') = 1;
EXEC sp_executesql @SQL; -- Убедитесь в наличии необходимых привилегий для выполнения данной операции
Данный скрипт создаст и выполнит команды
ALTER INDEX REBUILD для каждого индекса в таблицах.
Выбор: Перестроение или реорганизация?
Каждый индекс требует индивидуального подхода:
- Переставляйте индексы, если уровень фрагментации превышает 30%. Это, по сути, полная установка состояния индекса "с нуля".
- Реорганизуйте индексы при фрагментации от 5% до 30%, что аналогично ежедневной уборке.
Чтобы оценить уровень фрагментации индексов, используйте следующий запрос:
-- Проверка состояния индексов:
SELECT OBJECT_NAME(ind.OBJECT_ID) AS TableName,
ind.name AS IndexName, indexstats.index_type_desc AS IndexType,
indexstats.avg_fragmentation_in_percent
FROM sys.dm_db_index_physical_stats(DB_ID(), NULL, NULL, NULL, NULL) AS indexstats
INNER JOIN sys.indexes AS ind ON ind.object_id = indexstats.object_id
AND ind.index_id = indexstats.index_id
WHERE indexstats.avg_fragmentation_in_percent > 5
ORDER BY indexstats.avg_fragmentation_in_percent DESC;
После перестроения не забудьте обновить статистику:
EXEC sp_updatestats; -- Обновление статистики аналогично проведению осмотра после операции
Работа с большими и активно используемыми базами данных
Если базы данных большие и активно используются:
- Планируйте обслуживание на периоды минимальной нагрузки.
- Используйте динамический SQL для точечного обслуживания индексов.
- Разбивайте операции на этапы, как при выполнении длинного заказа.
- Статистика ожидания и отчеты о производительности должны быть нужным элементом вашей повседневной работы.
Автоматизация и обработка ошибок
Автоматизация — ключ к упрощению процесса. Для автоматизации процесса перестроения индексов, конфигурируйте задания SQL Server Agent.
Будьте готовы к возможным проблемам, используя структуры TRY-CATCH:
BEGIN TRY
-- Логика перестроения индексов
END TRY
BEGIN CATCH
-- Обработка ошибок
END CATCH
Важные аспекты и рекомендации
Действуйте осознанно:
- Избегайте перестроения системных таблиц. Используйте
sys.databasesи
sys.tablesдля их фильтрации.
- Таблицы, обновляемые регулярно, могут не нуждаться в постоянной перестройке индексов. Необходим баланс между пользой и затратами на обслуживание.
Рекомендации и лучшие практики
Во время настройки вашего скрипта убедитесь, что:
- Вы установили фактор заполнения индексов, исходя из требований к производительности и хранению данных.
- Вы исключили базы данных, работающие в режиме "только чтение". Используйте
sys.databasesдля их определения.
- Вы принимаете во внимание совместимость с параметрами сжатия данных, подходящими под ваши задачи, так же, как подбирают мебель под интерьер гостиной.
Визуализация
Представьте базу данных как библиотеку, где книги — это индексы. Время от времени книги переставляются, так что найти нужное становится сложно.
Перестроение индексов — это как команда библиотекарей, которые наводят порядок:
Команда библиотекарей: Приводим книги в порядок после большого поступления!
Их работа приводит к быстрому поиску необходимой информации, удобству использования и удовлетворенности пользователей и администраторов БД:
До: [📖❌, 📘❗, 📗🔍, ...] // Хаос после распродажи
После: [📖✔️, 📘✔️, 📗✔️, ...] // Порядок после труда библиотекарей
Перестроенные индексы гарантируют эффективность запросов – это как отличный старт дня с чашкой ароматного кофе!
Эффективный поиск: Быстро находим нужное, как Валдо в толпе.
Удовлетворенность: Пользователи и администраторы БД довольны.
Полезные материалы
- ALTER INDEX (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn – официальное руководство Microsoft по оператору ALTER INDEX.
- SQL Server Index and Statistics Maintenance – подробное руководство Ola Hallengren по обслуживанию вашей базы данных.
- Must-read Books for DBA – Database Administrators Stack Exchange – список лучших книг для администраторов баз данных, подобранный сообществом.
Мария Шереметьева
DBA-консультант