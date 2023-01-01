Перестройка всех индексов и обновление статистики SQL

#Индексы  #Оптимизация запросов  #Производительность и тюнинг  
Быстрый ответ

Для перестройки всех индексов динамическим SQL, выполните запрос в каталог sys.indexes:

SQL

DECLARE @SQL NVARCHAR(MAX) = '';
SELECT @SQL += 'ALTER INDEX ' + QUOTENAME(name) + ' ON ' + QUOTENAME(OBJECT_SCHEMA_NAME(object_id)) + '.' + QUOTENAME(OBJECT_NAME(object_id)) + ' REBUILD;' + CHAR(10)
FROM sys.indexes
WHERE index_id > 0 AND OBJECTPROPERTY(object_id, 'IsUserTable') = 1;

EXEC sp_executesql @SQL; -- Убедитесь в наличии необходимых привилегий для выполнения данной операции

Данный скрипт создаст и выполнит команды ALTER INDEX REBUILD для каждого индекса в таблицах.

Выбор: Перестроение или реорганизация?

Каждый индекс требует индивидуального подхода:

  • Переставляйте индексы, если уровень фрагментации превышает 30%. Это, по сути, полная установка состояния индекса "с нуля".
  • Реорганизуйте индексы при фрагментации от 5% до 30%, что аналогично ежедневной уборке.

Чтобы оценить уровень фрагментации индексов, используйте следующий запрос:

SQL

-- Проверка состояния индексов:
SELECT OBJECT_NAME(ind.OBJECT_ID) AS TableName,
    ind.name AS IndexName, indexstats.index_type_desc AS IndexType,
    indexstats.avg_fragmentation_in_percent
FROM sys.dm_db_index_physical_stats(DB_ID(), NULL, NULL, NULL, NULL) AS indexstats
INNER JOIN sys.indexes AS ind ON ind.object_id = indexstats.object_id
    AND ind.index_id = indexstats.index_id
WHERE indexstats.avg_fragmentation_in_percent > 5
ORDER BY indexstats.avg_fragmentation_in_percent DESC;

После перестроения не забудьте обновить статистику:

SQL

EXEC sp_updatestats; -- Обновление статистики аналогично проведению осмотра после операции

Работа с большими и активно используемыми базами данных

Если базы данных большие и активно используются:

  • Планируйте обслуживание на периоды минимальной нагрузки.
  • Используйте динамический SQL для точечного обслуживания индексов.
  • Разбивайте операции на этапы, как при выполнении длинного заказа.
  • Статистика ожидания и отчеты о производительности должны быть нужным элементом вашей повседневной работы.

Автоматизация и обработка ошибок

Автоматизация — ключ к упрощению процесса. Для автоматизации процесса перестроения индексов, конфигурируйте задания SQL Server Agent.

Будьте готовы к возможным проблемам, используя структуры TRY-CATCH:

SQL

BEGIN TRY
    -- Логика перестроения индексов
END TRY
BEGIN CATCH
    -- Обработка ошибок
END CATCH

Важные аспекты и рекомендации

Действуйте осознанно:

  • Избегайте перестроения системных таблиц. Используйте sys.databases и sys.tables для их фильтрации.
  • Таблицы, обновляемые регулярно, могут не нуждаться в постоянной перестройке индексов. Необходим баланс между пользой и затратами на обслуживание.

Рекомендации и лучшие практики

Во время настройки вашего скрипта убедитесь, что:

  • Вы установили фактор заполнения индексов, исходя из требований к производительности и хранению данных.
  • Вы исключили базы данных, работающие в режиме "только чтение". Используйте sys.databases для их определения.
  • Вы принимаете во внимание совместимость с параметрами сжатия данных, подходящими под ваши задачи, так же, как подбирают мебель под интерьер гостиной.

Визуализация

Представьте базу данных как библиотеку, где книги — это индексы. Время от времени книги переставляются, так что найти нужное становится сложно.

Перестроение индексов — это как команда библиотекарей, которые наводят порядок:

Markdown

Команда библиотекарей: Приводим книги в порядок после большого поступления!

Их работа приводит к быстрому поиску необходимой информации, удобству использования и удовлетворенности пользователей и администраторов БД:

Markdown

До: [📖❌, 📘❗, 📗🔍, ...] // Хаос после распродажи
После:  [📖✔️, 📘✔️, 📗✔️, ...]  // Порядок после труда библиотекарей

Перестроенные индексы гарантируют эффективность запросов – это как отличный старт дня с чашкой ароматного кофе!

Markdown

Эффективный поиск: Быстро находим нужное, как Валдо в толпе.
Удовлетворенность: Пользователи и администраторы БД довольны.

Полезные материалы

  1. ALTER INDEX (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn – официальное руководство Microsoft по оператору ALTER INDEX.
  2. SQL Server Index and Statistics Maintenance – подробное руководство Ola Hallengren по обслуживанию вашей базы данных.
  3. Must-read Books for DBA – Database Administrators Stack Exchange – список лучших книг для администраторов баз данных, подобранный сообществом.
Мария Шереметьева

DBA-консультант

