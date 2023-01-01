Перенос таблицы между БД в SQL Server: команды и примеры

Быстрый ответ

При необходимости копирования таблиц из одной базы данных в другую в SQL Server, наиболее удобно будет воспользоваться функцией Генерация скриптов в SSMS.

Последовательность действий:

Подключитесь к SQL Server, затем в разделе Базы данных откройте контекстное меню Задачи и выберите пункт Генерация скриптов. Выберите необходимые таблицы для копирования и установите параметры генерации так, чтобы получить схему и данные каждой таблицы. Экспортируйте файл скрипта, заменив в нём оператор USE на наименование целевой базы данных. Выполните полученный скрипт на целевом сервере, чтобы скопировать таблицы.

Пример осуществления этого:

SQL Скопировать код USE ВашаЦелеваяБД; -- Вставьте имя вашей целевой базы данных! -- Здесь пропишите код создания таблиц и вставки данных

Данный подход обеспечивает копирование как структуры таблиц, так и их содержимого, иными словами, сохраняя актуальность информации. Права доступа и зависимости необходимо проверять отдельно перед их копированием.

Как улучшить процесс копирования

Простое копирование таблиц — это по сути аналог того, как если бы вы пытались переезжать из квартиры, перевозя вещи на легковом автомобиле, в результате почти всё удаётся перевезти, но этим действиям не хватает оперативности. Ниже представлены несколько "грузовиков", т.е. эффективных инструментов для этой задачи:

Мастер импорта и экспорта: ваш персональный грузовик в цифровом мире

Применение Мастера импорта и экспорта в SSMS схоже с быстродействием профессиональных перевозчиков — он осуществит перенос данных организованно и оперативно.

Запустите мастер. Укажите исходную базу данных. Установите место назначения для данных. Выберите таблицы и если требуется, скорректируйте их трансформацию (некая своеобразная шутка!).

Перемещение больших объёмов данных? Пользуйтесь BCP или SSIS

Если перед вами стоит задача перенести большой объём данных, то рекомендуется использовать Bulk Copy Program (BCP) или Службы интеграции SQL Server (SSIS).

Дополнительные параметры при скриптовании

Не стоит забывать, что мастер — лишь один из инструментов. Некоторые объекты, такие как индексы и ограничения, могут потребовать отдельного переноса.

Генерируйте их дополнительно

с помощью SSMS или Создавайте их вручную в новой базе данных.

Обеспечение непрерывности данных: воспользуйтесь связанными серверами или репликацией

Для периодического копирования таблиц стоит воспользоваться:

Связанными серверами для межсерверного переноса данных, или

для межсерверного переноса данных, или Транзакционной репликацией или снимками баз данных, чтобы отражать изменения, как в зеркале.

Касательно прав доступа

Права доступа следует транспортировать внимательно, так как перенос настроек безопасности — это тщательная работа:

Восстановите параметры доступа на новой площадке.

на новой площадке. Настройте управление доступом после переноса с особым вниманием.

Визуализация

Markdown Скопировать код Старый дом (🏢) : [Чайник 🍵, Стол 🪑, Картина 🖼️] Грузовик (🚚): [🍵, 🪑, 🖼️] # И вот начинается переезд! Новая резиденция (🛠️) : [Переехало ☕️, Переехало 🪑, Переехало 🖼️]

Описание процесса переезда:

md Скопировать код 1. 🏢: `SELECT * INTO NewDB..Чайник FROM OldDB..Чайник` # И вот чайник на новом месте ☕️ 2. 🏢: `SELECT * INTO NewDB..Стол FROM OldDB..Стол` # Обедать теперь будем здесь 🌮 3. 🏢: `SELECT * INTO NewDB..Картина FROM OldDB..Картина` # Картина найдёт своё место на стене новой резиденции 🎨

Добро пожаловать в новое жильё!

md Скопировать код 🏰: [☕️🪑🖼️] // Наслаждайтесь ароматом чая, расположитесь комфортно и любуйтесь окружением

Справочник по переносу данных

Путь специалиста по SQL

Воспользуйтесь SELECT INTO для создания и заполнения новых таблиц в целевой базе данных.

для и в целевой базе данных. Если испытывается необходимость вставить данные в уже существующие таблицы, тогда используйте конструкцию INSERT INTO ... SELECT FROM . Это аналогично доливу воды в чистый стакан.

Значимость скорости

Уроки из серии фильмов «Форсаж» учат нас тому, что скорость имеет значение. Используйте индексированные представления и партиционирование для увеличения скорости работы.

и для увеличения скорости работы. Передача данных между серверами — это не только о расстояниях, но и о маршрутах. Обеспечьте состоятельность маршрутов, оптимизируя сетевое взаимодействие.

Обработка возможных ошибок

Будьте готовы к непредсказуемым обстоятельствам! Используйте методы обработки ошибок при переносе для предотвращения возможных проблем с производительностью.

при переносе для предотвращения возможных проблем с производительностью. Тестируйте многократно! Всегда осуществляйте проверку в тестовом окружении перед окончательной миграцией.

