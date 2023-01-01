Перенос таблиц SQL Server в схему dbo: префикс пользователя

Быстрый ответ

Для перехода на схему dbo используйте команду ALTER SCHEMA :

SQL Скопировать код ALTER SCHEMA dbo TRANSFER текущая_схема.ИмяТаблицы;

Подставьте вместо текущая_схема.ИмяТаблицы актуальные названия схемы и таблицы, чтобы перенести таблицу в схему dbo . Перед выполнением убедитесь, что у вас имеются необходимы права доступа.

Перенос схемы: Как перевести схему

Перед путешествием: Резервное копирование

Прежде чем начать перенос схем, создайте полное резервное копирование базы данных. Если что-то пойдет не так, отменить изменения будет невероятно трудно.

Проверка совместимости

Проверьте, что скрипты совместимы с вашей версией SQL Server, прежде чем запускать их – это похоже на проверку новой игры на совместимость с вашей игровой приставкой.

Пакетный перенос: Автоматизация пересылки схем

Если требуется перенести множество таблиц, используйте автоматизацию создания операторов ALTER SCHEMA через SELECT запросы. Это подобно найму компании для переезда ваших данных.

SQL Скопировать код -- Время переноса таблиц! SELECT 'ALTER SCHEMA dbo TRANSFER ' + TABLE_SCHEMA + '.' + TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE TABLE_SCHEMA = 'текущая_схема';

Не забывайте про хранимые процедуры

Если у вас есть хранимые процедуры, которые используют таблицы из переносящихся схем, необходимо обновить их – это аналог переадресации почты на новый адрес.

Выполнение: подумайте, прежде чем нажать Enter

Применяйте изменения схем в правильном контексте вашей базы данных, поскольку SQL Server не способен угадывать ваши намерения! Для пакетного выполнения команд ALTER SCHEMA используйте GO .

Всё под одной крышей: Визуализация схем

Вот простой визуальный пример: объекты базы данных – это сотрудники ( 👩‍💼👨‍💼 ), работающие в отделах ( 📁📁 ), а dbo – это главный офис ( 🏢 ).

Markdown Скопировать код До: 👩‍💼📁 → 👨‍💼📁 (Сотрудники в разных отделах) После: 🏢 ← 👩‍💼👨‍💼 (Все сотрудники в главном офисе)

Перенос схем: Продвинутые сценарии

Решение конфликтов: Как управлять конфликтами имен

Дабы избежать конфликтов имен, в случае их возникновения переименуйте один из конфликтующих объектов, будь то в dbo или объекте, который переносят.

Перенос других объектов

Для передачи множества объектов используйте набор команд DECLARE и SELECT . Это будто управление грузовиком, перевозящим объекты вашей базы данных.

SQL Скопировать код -- Время для переезда! DECLARE @sql NVARCHAR(MAX) = '' SELECT @sql += 'ALTER SCHEMA dbo TRANSFER ' + QUOTENAME(SCHEMA_NAME(schema_id)) + '.' + QUOTENAME(name) + '; ' FROM sys.objects WHERE schema_id = SCHEMA_ID('текущая_схема') EXEC sp_executesql @sql

Операции по уборке после переноса

После переноса задумайтесь о "уборке": обновите статистику либо пересоздайте индексы для обеспечения лучшей производительности базы, а также проверьте зависимости объектов.

Лучшие практики после переноса схемы

Всегда тестируйте сначала

Перед внедрением изменений обязательно протестируйте их в тестовой среде.

Мониторинг и проверка корректности работы

После внесения всех изменений удостоверьтесь, что все функционирует правильно, внимательно отслеживая работу базы данных с новой схемой dbo .

