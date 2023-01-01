Перенос таблиц SQL Server в схему dbo: префикс пользователя
Быстрый ответ
Для перехода на схему
dbo используйте команду
ALTER SCHEMA:
ALTER SCHEMA dbo TRANSFER текущая_схема.ИмяТаблицы;
Подставьте вместо
текущая_схема.ИмяТаблицы актуальные названия схемы и таблицы, чтобы перенести таблицу в схему
dbo. Перед выполнением убедитесь, что у вас имеются необходимы права доступа.
Перенос схемы: Как перевести схему
Перед путешествием: Резервное копирование
Прежде чем начать перенос схем, создайте полное резервное копирование базы данных. Если что-то пойдет не так, отменить изменения будет невероятно трудно.
Проверка совместимости
Проверьте, что скрипты совместимы с вашей версией SQL Server, прежде чем запускать их – это похоже на проверку новой игры на совместимость с вашей игровой приставкой.
Пакетный перенос: Автоматизация пересылки схем
Если требуется перенести множество таблиц, используйте автоматизацию создания операторов
ALTER SCHEMA через SELECT запросы. Это подобно найму компании для переезда ваших данных.
-- Время переноса таблиц!
SELECT 'ALTER SCHEMA dbo TRANSFER ' + TABLE_SCHEMA + '.' + TABLE_NAME
FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES
WHERE TABLE_SCHEMA = 'текущая_схема';
Не забывайте про хранимые процедуры
Если у вас есть хранимые процедуры, которые используют таблицы из переносящихся схем, необходимо обновить их – это аналог переадресации почты на новый адрес.
Выполнение: подумайте, прежде чем нажать Enter
Применяйте изменения схем в правильном контексте вашей базы данных, поскольку SQL Server не способен угадывать ваши намерения! Для пакетного выполнения команд
ALTER SCHEMA используйте
GO.
Всё под одной крышей: Визуализация схем
Вот простой визуальный пример: объекты базы данных – это сотрудники (
👩💼👨💼), работающие в отделах (
📁📁), а
dbo – это главный офис (
🏢).
До: 👩💼📁 → 👨💼📁
(Сотрудники в разных отделах)
После: 🏢 ← 👩💼👨💼
(Все сотрудники в главном офисе)
Перенос схем: Продвинутые сценарии
Решение конфликтов: Как управлять конфликтами имен
Дабы избежать конфликтов имен, в случае их возникновения переименуйте один из конфликтующих объектов, будь то в
dbo или объекте, который переносят.
Перенос других объектов
Для передачи множества объектов используйте набор команд
DECLARE и
SELECT. Это будто управление грузовиком, перевозящим объекты вашей базы данных.
-- Время для переезда!
DECLARE @sql NVARCHAR(MAX) = ''
SELECT @sql += 'ALTER SCHEMA dbo TRANSFER ' + QUOTENAME(SCHEMA_NAME(schema_id)) + '.' + QUOTENAME(name) + '; '
FROM sys.objects
WHERE schema_id = SCHEMA_ID('текущая_схема')
EXEC sp_executesql @sql
Операции по уборке после переноса
После переноса задумайтесь о "уборке": обновите статистику либо пересоздайте индексы для обеспечения лучшей производительности базы, а также проверьте зависимости объектов.
Лучшие практики после переноса схемы
Всегда тестируйте сначала
Перед внедрением изменений обязательно протестируйте их в тестовой среде.
Мониторинг и проверка корректности работы
После внесения всех изменений удостоверьтесь, что все функционирует правильно, внимательно отслеживая работу базы данных с новой схемой
dbo.
