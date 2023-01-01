Перенос строк из одной таблицы в другую в SQL Server#SQL для аналитиков #Основы SQL #INSERT / UPDATE / DELETE
Быстрый ответ
Рассмотрим пример эффективного копирования данных:
-- Выбираем строки для переноса
INSERT INTO новая_таблица (колонка1, колонка2)
SELECT колонка1, колонка2
FROM старая_таблица
WHERE условие;
-- Удаляем эти же строки из исходной таблицы
DELETE FROM старая_таблица
WHERE условие;
Подставьте значения
новая_таблица,
старая_таблица,
колонка1,
колонка2 и
условие в соответствии с вашими требованиями. Этот метод помогает сохранять целостность данных, перенося определенные строки.
Ситуации, когда сочетание INSERT и DELETE не подходит
Иногда удаление строк неприменимо, например, в случаях поддержания историчности данных. В таких ситуациях строки отмечаются как перенесенные:
-- Проверяем неперенесенные строки
UPDATE старая_таблица
SET is_transferred = 1
WHERE условие
AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM новая_таблица WHERE старая_таблица.id = новая_таблица.id);
-- Затем переносим неотмеченные строки
INSERT INTO новая_таблица (колонка1, колонка2)
SELECT колонка1, колонка2
FROM старая_таблица
WHERE условие
AND is_transferred = 0;
Столбец
is_transferred служит индикатором факта переноса строки.
Метод "убить двух зайцев одним выстрелом" в SQL Server
В SQL Server можно использовать команду
OUTPUT для экономии времени и ресурсов:
DELETE FROM старая_таблица
OUTPUT DELETED.колонка1, DELETED.колонка2 INTO новая_таблица
WHERE условие;
В результате, записи удаляются из
старая_таблица и сразу переносятся в
новая_таблица.
Сохранение первичного ключа
Для сохранения значений первичного ключа при переносе используется
IDENTITY_INSERT:
-- Включаем возможность программного указания значений для столбца identity
SET IDENTITY_INSERT новая_таблица ON;
INSERT INTO новая_таблица (id, колонка1, колонка2)
SELECT id, колонка1, колонка2
FROM старая_таблица
WHERE условие;
-- Отключаем эту возможность
SET IDENTITY_INSERT новая_таблица OFF;
Не забывайте включать
IDENTITY_INSERT в состояние ON перед вставкой данных и отключать его OFF после завершения операции.
Адаптация под специфику различных СУБД
У каждой системы управления базами данных есть свой уникальный синтаксис и набор возможностей.
SQL Server
-- Манипулируем данными в Table
DELETE FROM старая_таблица
OUTPUT DELETED.* INTO новая_таблица
WHERE условие;
MySQL
-- В MySQL требуется транзакция для обеспечения целостности
START TRANSACTION;
INSERT INTO новая_таблица
SELECT * FROM старая_таблица
WHERE условие;
DELETE FROM старая_таблица
WHERE условие;
COMMIT;
PostgreSQL
-- PostgreSQL использует подзапрос с ключевым словом RETURNING
WITH moved_rows AS (
DELETE FROM старая_таблица
WHERE условие
RETURNING колонка1, колонка2
)
INSERT INTO новая_таблица
SELECT колонка1, колонка2
FROM moved_rows;
Визуализация
Предположим, что требуется перенести книги из одной "библиотеки" в другую:
Текущая библиотека (🗃️ Старая_Таблица):
- 📗 SQL для начинающих
- 📘 Продвинутый SQL
- 📙 Рецепты SQL
Выполняем перенос вот так:
INSERT INTO Новая_Таблица SELECT * FROM Старая_Таблица;
Теперь в новой библиотеке (🗃️ Новая_Таблица):
- 📗 SQL для начинающих
- 📘 Продвинутый SQL
- 📙 Рецепты SQL
✨ Мир знаний обновлен!
Таковым образом, данные (или книги) были перемещены из одного хранилища в другое.
Предотвращение проблем с условиями гонки
Условия гонки могут возникнуть при параллельном переносе данных. Воспользуйтесь сериализуемыми транзакциями или блокировками строк для сохранения консистентности данных:
-- Начинаем транзакцию
BEGIN TRAN;
-- Блокируем данные для переноса
SELECT *
FROM старая_таблица WITH (UPDLOCK, HOLDLOCK)
WHERE условие;
-- Выполняем перенос и удаляем строки
INSERT INTO новая_таблица (колонка1, колонка2)
SELECT колонка1, колонка2
FROM старая_таблица
WHERE условие;
DELETE FROM старая_таблица
WHERE условие;
-- Завершаем транзакцию
COMMIT TRAN;
Блокировки
UPDLOCK и
HOLDLOCK исключают возможность вмешательства других транзакций в процесс до его завершения.
Решение распространенных проблем
В ходе переноса могут возникнуть некоторые проблемы:
- Конфликты данных: Первичные ключи и уникальные индексы могут вызвать ошибки при вставке дублирующих записей.
- Длительные транзакции: Могут отрицательно повлиять на производительность. Разделение процесса на меньшие части может помочь.
- Ограничения внешних ключей: При наличии зависимостей в целевой таблице может потребоваться временное отключение ограничений или предварительное перемещение связанных данных.
Продвинутые приемы работы с SQL
Некоторые полезные советы:
- Тестируйте запросы на тестовых базах данных перед использованием их на продакшене.
- Создавайте резервные копии перед проведением массовых изменений.
- Помните о влиянии на производительность: перенос больших объемов данных может привести к блокировке таблиц и снижению доступности системы.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик