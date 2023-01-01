Перенос строк из одной таблицы в другую в SQL Server

Быстрый ответ

Рассмотрим пример эффективного копирования данных:

SQL Скопировать код -- Выбираем строки для переноса INSERT INTO новая_таблица (колонка1, колонка2) SELECT колонка1, колонка2 FROM старая_таблица WHERE условие; -- Удаляем эти же строки из исходной таблицы DELETE FROM старая_таблица WHERE условие;

Подставьте значения новая_таблица , старая_таблица , колонка1 , колонка2 и условие в соответствии с вашими требованиями. Этот метод помогает сохранять целостность данных, перенося определенные строки.

Ситуации, когда сочетание INSERT и DELETE не подходит

Иногда удаление строк неприменимо, например, в случаях поддержания историчности данных. В таких ситуациях строки отмечаются как перенесенные:

SQL Скопировать код -- Проверяем неперенесенные строки UPDATE старая_таблица SET is_transferred = 1 WHERE условие AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM новая_таблица WHERE старая_таблица.id = новая_таблица.id); -- Затем переносим неотмеченные строки INSERT INTO новая_таблица (колонка1, колонка2) SELECT колонка1, колонка2 FROM старая_таблица WHERE условие AND is_transferred = 0;

Столбец is_transferred служит индикатором факта переноса строки.

Метод "убить двух зайцев одним выстрелом" в SQL Server

В SQL Server можно использовать команду OUTPUT для экономии времени и ресурсов:

SQL Скопировать код DELETE FROM старая_таблица OUTPUT DELETED.колонка1, DELETED.колонка2 INTO новая_таблица WHERE условие;

В результате, записи удаляются из старая_таблица и сразу переносятся в новая_таблица .

Сохранение первичного ключа

Для сохранения значений первичного ключа при переносе используется IDENTITY_INSERT :

SQL Скопировать код -- Включаем возможность программного указания значений для столбца identity SET IDENTITY_INSERT новая_таблица ON; INSERT INTO новая_таблица (id, колонка1, колонка2) SELECT id, колонка1, колонка2 FROM старая_таблица WHERE условие; -- Отключаем эту возможность SET IDENTITY_INSERT новая_таблица OFF;

Не забывайте включать IDENTITY_INSERT в состояние ON перед вставкой данных и отключать его OFF после завершения операции.

Адаптация под специфику различных СУБД

У каждой системы управления базами данных есть свой уникальный синтаксис и набор возможностей.

SQL Server

SQL Скопировать код -- Манипулируем данными в Table DELETE FROM старая_таблица OUTPUT DELETED.* INTO новая_таблица WHERE условие;

MySQL

SQL Скопировать код -- В MySQL требуется транзакция для обеспечения целостности START TRANSACTION; INSERT INTO новая_таблица SELECT * FROM старая_таблица WHERE условие; DELETE FROM старая_таблица WHERE условие; COMMIT;

PostgreSQL

SQL Скопировать код -- PostgreSQL использует подзапрос с ключевым словом RETURNING WITH moved_rows AS ( DELETE FROM старая_таблица WHERE условие RETURNING колонка1, колонка2 ) INSERT INTO новая_таблица SELECT колонка1, колонка2 FROM moved_rows;

Визуализация

Предположим, что требуется перенести книги из одной "библиотеки" в другую:

Markdown Скопировать код Текущая библиотека (🗃️ Старая_Таблица): - 📗 SQL для начинающих - 📘 Продвинутый SQL - 📙 Рецепты SQL

Выполняем перенос вот так:

SQL Скопировать код INSERT INTO Новая_Таблица SELECT * FROM Старая_Таблица;

Теперь в новой библиотеке (🗃️ Новая_Таблица):

Markdown Скопировать код - 📗 SQL для начинающих - 📘 Продвинутый SQL - 📙 Рецепты SQL ✨ Мир знаний обновлен!

Таковым образом, данные (или книги) были перемещены из одного хранилища в другое.

Предотвращение проблем с условиями гонки

Условия гонки могут возникнуть при параллельном переносе данных. Воспользуйтесь сериализуемыми транзакциями или блокировками строк для сохранения консистентности данных:

SQL Скопировать код -- Начинаем транзакцию BEGIN TRAN; -- Блокируем данные для переноса SELECT * FROM старая_таблица WITH (UPDLOCK, HOLDLOCK) WHERE условие; -- Выполняем перенос и удаляем строки INSERT INTO новая_таблица (колонка1, колонка2) SELECT колонка1, колонка2 FROM старая_таблица WHERE условие; DELETE FROM старая_таблица WHERE условие; -- Завершаем транзакцию COMMIT TRAN;

Блокировки UPDLOCK и HOLDLOCK исключают возможность вмешательства других транзакций в процесс до его завершения.

Решение распространенных проблем

В ходе переноса могут возникнуть некоторые проблемы:

Конфликты данных : Первичные ключи и уникальные индексы могут вызвать ошибки при вставке дублирующих записей.

: Первичные ключи и уникальные индексы могут вызвать ошибки при вставке дублирующих записей. Длительные транзакции : Могут отрицательно повлиять на производительность. Разделение процесса на меньшие части может помочь.

: Могут отрицательно повлиять на производительность. Разделение процесса на меньшие части может помочь. Ограничения внешних ключей: При наличии зависимостей в целевой таблице может потребоваться временное отключение ограничений или предварительное перемещение связанных данных.

Продвинутые приемы работы с SQL

Некоторые полезные советы:

Тестируйте запросы на тестовых базах данных перед использованием их на продакшене.

на тестовых базах данных перед использованием их на продакшене. Создавайте резервные копии перед проведением массовых изменений.

перед проведением массовых изменений. Помните о влиянии на производительность: перенос больших объемов данных может привести к блокировке таблиц и снижению доступности системы.

