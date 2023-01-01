Перенос результатов JOIN запроса в другую таблицу MySQL#MySQL / MariaDB #JOIN (соединения таблиц) #INSERT / UPDATE / DELETE
Быстрый ответ
Для копирования структуры и данных в новую таблицу можно использовать запрос
CREATE TABLE ... AS SELECT:
CREATE TABLE новая_таблица AS
SELECT * FROM существующая_таблица WHERE условие;
Если же вы хотите добавить данные в уже существующую таблицу, используйте
INSERT INTO ... SELECT:
INSERT INTO целевая_таблица
SELECT * FROM исходная_таблица WHERE условие;
Таким образом,
CREATE TABLE подходит для создания новых таблиц, а
INSERT – для добавления данных в таблицы, которые уже существуют.
Динамическое создание таблиц
Создание таблицы "на лету" позволяет избежать ручной настройки структуры. Это особенно удобно при работе с сложными запросами или при необходимости внести изменения, которые требуют срочного внимания:
CREATE TABLE IF NOT EXISTS новая_таблица AS
SELECT * FROM существующая_таблица WHERE ваши_условия;
Применяя
IF NOT EXISTS, мы указываем MySQL, что нужно создать новую таблицу только в том случае, если она ещё не существует.
Повышение производительности при помощи индексации
Создание индексов в таблице значительно увеличивает скорость выполнения запросов. Это особенно эффективно, если они создаются по столбцам, которые часто используются в выборках:
CREATE INDEX idx_column ON новая_таблица (столбец);
Скорость выполнения запросов при этом заметно увеличивается.
Обеспечение целостности данных
Важно избегать конфликтов, связанных с нарушением целостности данных, и учесть ограничения. Для этого следует использовать
ON DUPLICATE KEY UPDATE, что позволит избежать проблем с повторяющимися данными:
INSERT INTO целевая_таблица
SELECT * FROM исходная_таблица ON DUPLICATE KEY UPDATE столбец = VALUES(столбец);
Визуализация
Подготовка данных для 'переезда':
Ваши результаты запросов (📦): [Данные 1, Данные 2, Данные 3]
Таблица назначения (🚗 Багажник): [Хранилище]
INSERT INTO...SELECT позволяет аккуратно упаковать данные:
📦 -> 🚗: [Данные 1, Данные 2, Данные 3]
# Все данные (результаты запросов) теперь хранятся в новой таблице (багажник)
Профессиональный подход к передаче данных
Использование псевдонимов для улучшения читаемости кода с помощью "AS"
В SQL псевдонимы значительно улучшают читаемость сложных запросов и подзапросов. Они делают код более чистым и понятным:
INSERT INTO целевая_таблица (столбец1, столбец2)
SELECT t1.столбец1 AS новый_столбец1, t2.столбец2 AS новый_столбец2
FROM исходная_таблица1 t1
JOIN исходная_таблица2 t2 ON t1.Id = t2.RefId
WHERE t1.условие;
Всегда проверяйте запросы перед выполнением
Прежде чем применять запрос к рабочей базе данных, обязательно проверьте его в безопасной среде. Это поможет избежать нежелательных сюрпризов:
-- "Что если я случайно удалю всю базу данных?" – Не вы, никогда
Софья Овчинникова
аналитик баз данных