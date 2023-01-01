Перенос результатов JOIN запроса в другую таблицу MySQL

Быстрый ответ

Для копирования структуры и данных в новую таблицу можно использовать запрос CREATE TABLE ... AS SELECT :

SQL Скопировать код CREATE TABLE новая_таблица AS SELECT * FROM существующая_таблица WHERE условие;

Если же вы хотите добавить данные в уже существующую таблицу, используйте INSERT INTO ... SELECT :

SQL Скопировать код INSERT INTO целевая_таблица SELECT * FROM исходная_таблица WHERE условие;

Таким образом, CREATE TABLE подходит для создания новых таблиц, а INSERT – для добавления данных в таблицы, которые уже существуют.

Динамическое создание таблиц

Создание таблицы "на лету" позволяет избежать ручной настройки структуры. Это особенно удобно при работе с сложными запросами или при необходимости внести изменения, которые требуют срочного внимания:

SQL Скопировать код CREATE TABLE IF NOT EXISTS новая_таблица AS SELECT * FROM существующая_таблица WHERE ваши_условия;

Применяя IF NOT EXISTS , мы указываем MySQL, что нужно создать новую таблицу только в том случае, если она ещё не существует.

Повышение производительности при помощи индексации

Создание индексов в таблице значительно увеличивает скорость выполнения запросов. Это особенно эффективно, если они создаются по столбцам, которые часто используются в выборках:

SQL Скопировать код CREATE INDEX idx_column ON новая_таблица (столбец);

Скорость выполнения запросов при этом заметно увеличивается.

Обеспечение целостности данных

Важно избегать конфликтов, связанных с нарушением целостности данных, и учесть ограничения. Для этого следует использовать ON DUPLICATE KEY UPDATE , что позволит избежать проблем с повторяющимися данными:

SQL Скопировать код INSERT INTO целевая_таблица SELECT * FROM исходная_таблица ON DUPLICATE KEY UPDATE столбец = VALUES(столбец);

Визуализация

Подготовка данных для 'переезда':

Markdown Скопировать код Ваши результаты запросов (📦): [Данные 1, Данные 2, Данные 3] Таблица назначения (🚗 Багажник): [Хранилище]

INSERT INTO...SELECT позволяет аккуратно упаковать данные:

Markdown Скопировать код 📦 -> 🚗: [Данные 1, Данные 2, Данные 3] # Все данные (результаты запросов) теперь хранятся в новой таблице (багажник)

Профессиональный подход к передаче данных

Использование псевдонимов для улучшения читаемости кода с помощью "AS"

В SQL псевдонимы значительно улучшают читаемость сложных запросов и подзапросов. Они делают код более чистым и понятным:

SQL Скопировать код INSERT INTO целевая_таблица (столбец1, столбец2) SELECT t1.столбец1 AS новый_столбец1, t2.столбец2 AS новый_столбец2 FROM исходная_таблица1 t1 JOIN исходная_таблица2 t2 ON t1.Id = t2.RefId WHERE t1.условие;

Всегда проверяйте запросы перед выполнением

Прежде чем применять запрос к рабочей базе данных, обязательно проверьте его в безопасной среде. Это поможет избежать нежелательных сюрпризов:

SQL Скопировать код -- "Что если я случайно удалю всю базу данных?" – Не вы, никогда

Полезные материалы