Перенос результатов JOIN запроса в другую таблицу MySQL

#MySQL / MariaDB  #JOIN (соединения таблиц)  #INSERT / UPDATE / DELETE  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Для копирования структуры и данных в новую таблицу можно использовать запрос CREATE TABLE ... AS SELECT:

CREATE TABLE новая_таблица AS
SELECT * FROM существующая_таблица WHERE условие;

Если же вы хотите добавить данные в уже существующую таблицу, используйте INSERT INTO ... SELECT:

INSERT INTO целевая_таблица
SELECT * FROM исходная_таблица WHERE условие;

Таким образом, CREATE TABLE подходит для создания новых таблиц, а INSERT – для добавления данных в таблицы, которые уже существуют.

Пошаговый план для смены профессии

Динамическое создание таблиц

Создание таблицы "на лету" позволяет избежать ручной настройки структуры. Это особенно удобно при работе с сложными запросами или при необходимости внести изменения, которые требуют срочного внимания:

CREATE TABLE IF NOT EXISTS новая_таблица AS
SELECT * FROM существующая_таблица WHERE ваши_условия;

Применяя IF NOT EXISTS, мы указываем MySQL, что нужно создать новую таблицу только в том случае, если она ещё не существует.

Повышение производительности при помощи индексации

Создание индексов в таблице значительно увеличивает скорость выполнения запросов. Это особенно эффективно, если они создаются по столбцам, которые часто используются в выборках:

CREATE INDEX idx_column ON новая_таблица (столбец);

Скорость выполнения запросов при этом заметно увеличивается.

Обеспечение целостности данных

Важно избегать конфликтов, связанных с нарушением целостности данных, и учесть ограничения. Для этого следует использовать ON DUPLICATE KEY UPDATE, что позволит избежать проблем с повторяющимися данными:

INSERT INTO целевая_таблица
SELECT * FROM исходная_таблица ON DUPLICATE KEY UPDATE столбец = VALUES(столбец);

Визуализация

Подготовка данных для 'переезда':

Ваши результаты запросов (📦): [Данные 1, Данные 2, Данные 3]
Таблица назначения (🚗 Багажник): [Хранилище]

INSERT INTO...SELECT позволяет аккуратно упаковать данные:

📦 -> 🚗: [Данные 1, Данные 2, Данные 3]
# Все данные (результаты запросов) теперь хранятся в новой таблице (багажник)

Профессиональный подход к передаче данных

Использование псевдонимов для улучшения читаемости кода с помощью "AS"

В SQL псевдонимы значительно улучшают читаемость сложных запросов и подзапросов. Они делают код более чистым и понятным:

INSERT INTO целевая_таблица (столбец1, столбец2)
SELECT t1.столбец1 AS новый_столбец1, t2.столбец2 AS новый_столбец2
FROM исходная_таблица1 t1
JOIN исходная_таблица2 t2 ON t1.Id = t2.RefId
WHERE t1.условие;

Всегда проверяйте запросы перед выполнением

Прежде чем применять запрос к рабочей базе данных, обязательно проверьте его в безопасной среде. Это поможет избежать нежелательных сюрпризов:

-- "Что если я случайно удалю всю базу данных?" – Не вы, никогда

Полезные материалы

  1. Руководство по MySQL 8.0: Оператор CREATE TABLE ... SELECT — для создания новых таблиц на основе результатов запросов.
  2. Руководство по MySQL 8.0: Оператор INSERT ... SELECT — для изучения методов добавления данных из SELECT оператора.
  3. Insert into ... values (SELECT ... FROM ...) – Stack Overflow — примеры использования оператора и полезные советы из сообщества.
  4. Оператор INSERT INTO ... SELECT в MySQL: бесшовная передача данных — о применении и преимуществах INSERT INTO SELECT.
  5. Руководство по MySQL 8.0: Оптимизация операторов INSERT — улучшение производительности благодаря советам по оптимизации.
  6. Руководство по MySQL 8.0: Блокировка чтения — рекомендации по предотвращению взаимных блокировок при использовании INSERT ... SELECT.
  7. Руководство по MySQL 8.0: Оператор CREATE TEMPORARY TABLE — использование временных таблиц для промежуточного хранения данных.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой оператор используется для копирования структуры и данных в новую таблицу в MySQL?
1 / 5

Софья Овчинникова

аналитик баз данных

