Перенос данных между таблицами в PostgreSQL: решение

Быстрый ответ

Для обмена данными между базами PostgreSQL используйте команду COPY , если вы хотите работать с файлами локально, или FDW для практически мгновенной передачи данных:

SQL Скопировать код -- Экспорт данных в формате CSV: COPY your_table TO '/tmp/data.csv' WITH CSV; -- Импорт данных из файла CSV: COPY your_table FROM '/tmp/data.csv' WITH CSV;

Для установления прямой связи между базами данных примените FDW :

SQL Скопировать код -- Инициализация связи для межбаз данных CREATE EXTENSION postgres_fdw; CREATE SERVER src_srv FOREIGN DATA WRAPPER postgres_fdw OPTIONS (host 'source_host', dbname 'source_db'); CREATE USER MAPPING FOR CURRENT_USER SERVER src_srv OPTIONS (user 'source_user', passwd 'source_pass'); CREATE FOREIGN TABLE foreign_your_table (LIKE your_table) SERVER src_srv OPTIONS (table_name 'your_table'); -- Синхронизация данных INSERT INTO your_table SELECT * FROM foreign_your_table;

COPY подходит для однократного переноса больших объемов данных, а FDW – для постоянного обмена данными между базами.

Золотой дуэт: pg_dump & psql

Воспользуйтесь комбинацией pg_dump и psql для миграции данных между базами:

SQL Скопировать код -- Экспорт и импорт данных через pipeline pg_dump -U user_name -t table_name source_db | psql -U user_name target_db

Не забывайте настроить права доступа и при необходимости назначить их в целевой базе данных:

SQL Скопировать код -- Назначение прав доступа новому пользователю GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON table_name TO target_user;

В некоторых случаях потребуется сменить владельца таблицы:

SQL Скопировать код -- Смена владельца таблицы ALTER TABLE table_name OWNER TO new_owner;

Убедитесь, что соблюдены соответствия первичных ключей и типов данных столбцов — это важное условие.

Телепортация данных с использованием SQL

Для однократной передачи данных или выполнения сложных операций по переносу данных между базами используйте команду INSERT INTO ... SELECT :

SQL Скопировать код -- Мгновенный перенос данных INSERT INTO new_db.table_name SELECT * FROM old_db.table_name;

Визуализация

Если вам непривычно использовать метафоры, представьте себе следующую ситуацию:

Markdown Скопировать код База данных A (🏦): [Ценность1💎, Ценность2💎, Ценность3💎] База данных B (🚐): [Пусто1, Пусто2]

Операция "Перевод":

Markdown Скопировать код 🏦 -> 🚚 -> 🚐 # Изымаем ценности из Банка A (🏦), SWAT команда обеспечивает прикрытие 🚚, затем мы перегружаем ценности в фургон-убегайку (🚐)

После ограбления:

Markdown Скопировать код База данных B (🚐): [Пусто1, Пусто2, *Ценность1💎*, *Ценность2💎*, *Ценность3💎*] # Прикол в том, что ценности с символом 💎 из Банка A теперь в нашем укрытии (🚐)

Продвинутое и согласованное перемещение: используйте FDW и dblink

Для регулярной синхронизации данных между базами используйте связку FDW и dblink :

SQL Скопировать код -- DBlink поддерживает бесперебойное подключение: CREATE EXTENSION dblink; SELECT dblink_connect('connection_name', 'hostaddr=127.0.0.1 port=5432 dbname=target_db user=target_user password=target_pass'); SELECT * FROM dblink('connection_name', '<запрос>') AS data(column1 datatype1, column2 datatype2, ...); -- Для обработки данных используйте временные таблицы: BEGIN; CREATE TEMP TABLE tmp_table AS SELECT * FROM dblink('connection_name', 'SELECT * FROM foreign_table') AS data(column1 datatype1, column2 datatype2, ...); DROP TABLE tmp_table; COMMIT;

Не забывайте проверять соответствие первичных ключей и типов данных столбцов. Бдительность — залог успешной работы.

Будьте настороже: избегайте препятствий, планируйте на непредвиденные ситуации

Будьте внимательны к вопросам, связанным с правами доступа в целевой базе данных. Права доступа критически важны для успешной миграции.

Иногда изменение владельца неминуемо — сделайте это правильно.

Не забывайте о проверке сетевых настроек для обеспечения стабильности соединений.

