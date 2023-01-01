logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Перенос данных между таблицами в PostgreSQL: решение
Перейти

Перенос данных между таблицами в PostgreSQL: решение

#PostgreSQL  #INSERT / UPDATE / DELETE  #MERGE / UPSERT  
Быстрый ответ

Для обмена данными между базами PostgreSQL используйте команду COPY, если вы хотите работать с файлами локально, или FDW для практически мгновенной передачи данных:

SQL
Скопировать код
-- Экспорт данных в формате CSV:
COPY your_table TO '/tmp/data.csv' WITH CSV;

-- Импорт данных из файла CSV:
COPY your_table FROM '/tmp/data.csv' WITH CSV;

Для установления прямой связи между базами данных примените FDW:

SQL
Скопировать код
-- Инициализация связи для межбаз данных
CREATE EXTENSION postgres_fdw;
CREATE SERVER src_srv FOREIGN DATA WRAPPER postgres_fdw OPTIONS (host 'source_host', dbname 'source_db');
CREATE USER MAPPING FOR CURRENT_USER SERVER src_srv OPTIONS (user 'source_user', passwd 'source_pass');
CREATE FOREIGN TABLE foreign_your_table (LIKE your_table) SERVER src_srv OPTIONS (table_name 'your_table');

-- Синхронизация данных
INSERT INTO your_table SELECT * FROM foreign_your_table;

COPY подходит для однократного переноса больших объемов данных, а FDW – для постоянного обмена данными между базами.

Золотой дуэт: pg_dump & psql

Воспользуйтесь комбинацией pg_dump и psql для миграции данных между базами:

SQL
Скопировать код
-- Экспорт и импорт данных через pipeline
pg_dump -U user_name -t table_name source_db | psql -U user_name target_db

Не забывайте настроить права доступа и при необходимости назначить их в целевой базе данных:

SQL
Скопировать код
-- Назначение прав доступа новому пользователю
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON table_name TO target_user;

В некоторых случаях потребуется сменить владельца таблицы:

SQL
Скопировать код
-- Смена владельца таблицы
ALTER TABLE table_name OWNER TO new_owner;

Убедитесь, что соблюдены соответствия первичных ключей и типов данных столбцов — это важное условие.

Телепортация данных с использованием SQL

Для однократной передачи данных или выполнения сложных операций по переносу данных между базами используйте команду INSERT INTO ... SELECT:

SQL
Скопировать код
-- Мгновенный перенос данных
INSERT INTO new_db.table_name
SELECT * FROM old_db.table_name;

Визуализация

Если вам непривычно использовать метафоры, представьте себе следующую ситуацию:

Markdown
Скопировать код
База данных A (🏦): [Ценность1💎, Ценность2💎, Ценность3💎]
База данных B (🚐): [Пусто1, Пусто2]

Операция "Перевод":

Markdown
Скопировать код
🏦 -> 🚚 -> 🚐
# Изымаем ценности из Банка A (🏦), SWAT команда обеспечивает прикрытие 🚚, затем мы перегружаем ценности в фургон-убегайку (🚐)

После ограбления:

Markdown
Скопировать код
База данных B (🚐): [Пусто1, Пусто2, *Ценность1💎*, *Ценность2💎*, *Ценность3💎*]
# Прикол в том, что ценности с символом 💎 из Банка A теперь в нашем укрытии (🚐)

Продвинутое и согласованное перемещение: используйте FDW и dblink

Для регулярной синхронизации данных между базами используйте связку FDW и dblink:

SQL
Скопировать код
-- DBlink поддерживает бесперебойное подключение:
CREATE EXTENSION dblink;
SELECT dblink_connect('connection_name', 'hostaddr=127.0.0.1 port=5432 dbname=target_db user=target_user password=target_pass');
SELECT * FROM dblink('connection_name', '<запрос>') AS data(column1 datatype1, column2 datatype2, ...);

-- Для обработки данных используйте временные таблицы:
BEGIN;
CREATE TEMP TABLE tmp_table AS
SELECT * FROM dblink('connection_name', 'SELECT * FROM foreign_table') AS data(column1 datatype1, column2 datatype2, ...);
DROP TABLE tmp_table;
COMMIT;

Не забывайте проверять соответствие первичных ключей и типов данных столбцов. Бдительность — залог успешной работы.

Будьте настороже: избегайте препятствий, планируйте на непредвиденные ситуации

  • Будьте внимательны к вопросам, связанным с правами доступа в целевой базе данных. Права доступа критически важны для успешной миграции.
  • Иногда изменение владельца неминуемо — сделайте это правильно.
  • Не забывайте о проверке сетевых настроек для обеспечения стабильности соединений.

Алина Карпова

инженер по данным

