Перенос данных между таблицами в mySQL: только SQL-запросами

Быстрый ответ

Для быстрого и простого копирования данных из одной таблицы в другую используйте SQL-команду INSERT INTO ... SELECT:

SQL Скопировать код INSERT INTO целевая_таблица (поле1, поле2) SELECT поле1, поле2 FROM исходная_таблица WHERE условие;

Если требуется скопировать всю таблицу без каких-либо уточнений, просто уберите условие после WHERE :

SQL Скопировать код INSERT INTO целевая_таблица SELECT * FROM исходная_таблица;

Обратите внимание на совместимость структур колонок в обеих таблицах для корректного переноса данных. Использование условий WHERE позволит уточнить выборку.

SQL: корректировка структуры колонок

Если структура колонок в исходной и целевой таблицах отличается, подгоните SQL-запрос под требуемый формат:

SQL Скопировать код INSERT INTO участники_группы (имя_участника, сообщение_участника) SELECT имя_отправителя, текст_сообщения FROM переписка WHERE дата_получения > '2021-01-01';

Этот подход демонстрирует эффективную работу с большими данными, например, 30 тыс. записей, при этом поля с автоинкрементом заполняются автоматически.

Вставка фиксированных значений: суммирование SQL-команд

Для добавления фиксированных значений в сочетании с данными из выборки используйте такой подход:

SQL Скопировать код INSERT INTO участники_группы (статус, имя_участника, сообщение_участника) SELECT 'активный', имя_отправителя, текст_сообщения FROM переписка WHERE имя_отправителя IS NOT NULL;

Визуализация

Можно представить процесс копирования данных как производственный конвейер, перемещающий объекты из Ящик А в Ящик Б:

Markdown Скопировать код Ящик A (📦): Содержит Предметы Конвейер (🚚): SELECT * FROM ЯщикA Ящик Б (🏷️): INSERT INTO ЯщикБ (Предметы)

Markdown Скопировать код 📦 --🚚--> 🏷️ # Каждый предмет (или запись данных) из Ящика A перемещается в Ящик Б. # Конвейер – это наш SQL-запрос, который "перемещает" данные из одной таблицы в другую.

Вот такое техническое волшебство!

Обработка больших объёмов данных и предотвращение 'SQL-удара'

При работе с большими объёмами данных испольуйте следующие принципы:

Разбиение на части: крупные задачи решаются поэтапно. Оптимизация SQL-среды: подготовьте среду к повышенной нагрузке. Правильная индексация: ускорьте процесс выборки с помощью корректной индексации исходной таблицы. Время — это ценный ресурс.

Анализ завершающих результатов: Око Агамотто

Обращайте внимание на время выполнения и выводимые сообщения после исполнения SQL-запросов. Они помогут вам найти проблемные места и проследить эффективность внесённых изменений, как Око Агамотто у Доктора Стрэнджа.

Распространённые проблемы при написании SQL-запросов

Чтобы справиться с типичными задачами при работе с SQL, учтите следующие рекомендации:

Несоответствие типов данных : убедитесь, что типы данных колонок в исходной и целевой таблицах совместимы.

: убедитесь, что типы данных колонок в исходной и целевой таблицах совместимы. Недостаточные привилегии : проверьте, что у вас есть необходимые права для выполнения операций.

: проверьте, что у вас есть необходимые права для выполнения операций. Ограничения на внешние ключи: контролируйте связи между таблицами, чтобы избежать ошибок при вставке данных.

