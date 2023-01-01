Перенос данных между таблицами в mySQL: только SQL-запросами#Основы SQL #MySQL / MariaDB #INSERT / UPDATE / DELETE
Быстрый ответ
Для быстрого и простого копирования данных из одной таблицы в другую используйте SQL-команду INSERT INTO ... SELECT:
INSERT INTO целевая_таблица (поле1, поле2)
SELECT поле1, поле2
FROM исходная_таблица
WHERE условие;
Если требуется скопировать всю таблицу без каких-либо уточнений, просто уберите условие после
WHERE:
INSERT INTO целевая_таблица
SELECT * FROM исходная_таблица;
Обратите внимание на совместимость структур колонок в обеих таблицах для корректного переноса данных. Использование условий
WHERE позволит уточнить выборку.
SQL: корректировка структуры колонок
Если структура колонок в исходной и целевой таблицах отличается, подгоните SQL-запрос под требуемый формат:
INSERT INTO участники_группы (имя_участника, сообщение_участника)
SELECT имя_отправителя, текст_сообщения
FROM переписка
WHERE дата_получения > '2021-01-01';
Этот подход демонстрирует эффективную работу с большими данными, например, 30 тыс. записей, при этом поля с автоинкрементом заполняются автоматически.
Вставка фиксированных значений: суммирование SQL-команд
Для добавления фиксированных значений в сочетании с данными из выборки используйте такой подход:
INSERT INTO участники_группы (статус, имя_участника, сообщение_участника)
SELECT 'активный', имя_отправителя, текст_сообщения
FROM переписка
WHERE имя_отправителя IS NOT NULL;
Визуализация
Можно представить процесс копирования данных как производственный конвейер, перемещающий объекты из Ящик А в Ящик Б:
Ящик A (📦): Содержит Предметы
Конвейер (🚚): SELECT * FROM ЯщикA
Ящик Б (🏷️): INSERT INTO ЯщикБ (Предметы)
📦 --🚚--> 🏷️
# Каждый предмет (или запись данных) из Ящика A перемещается в Ящик Б.
# Конвейер – это наш SQL-запрос, который "перемещает" данные из одной таблицы в другую.
Вот такое техническое волшебство!
Обработка больших объёмов данных и предотвращение 'SQL-удара'
При работе с большими объёмами данных испольуйте следующие принципы:
- Разбиение на части: крупные задачи решаются поэтапно.
- Оптимизация SQL-среды: подготовьте среду к повышенной нагрузке.
- Правильная индексация: ускорьте процесс выборки с помощью корректной индексации исходной таблицы. Время — это ценный ресурс.
Анализ завершающих результатов: Око Агамотто
Обращайте внимание на время выполнения и выводимые сообщения после исполнения SQL-запросов. Они помогут вам найти проблемные места и проследить эффективность внесённых изменений, как Око Агамотто у Доктора Стрэнджа.
Распространённые проблемы при написании SQL-запросов
Чтобы справиться с типичными задачами при работе с SQL, учтите следующие рекомендации:
- Несоответствие типов данных: убедитесь, что типы данных колонок в исходной и целевой таблицах совместимы.
- Недостаточные привилегии: проверьте, что у вас есть необходимые права для выполнения операций.
- Ограничения на внешние ключи: контролируйте связи между таблицами, чтобы избежать ошибок при вставке данных.
Полезные материалы
- MySQL :: Руководство по MySQL 8.0 :: 13.2.7.1 INSERT ... SELECT Statement — официальное руководство MySQL по использованию запроса
INSERT ... SELECT.
- SQL INSERT INTO SELECT Statement — доступный и понятный мануал от W3Schools на тему
INSERT INTO SELECT.
- MySQL Workbench Manual :: 6.5.1 Table Data Export and Import Wizard — справочник по использованию инструментов для экспорта и импорта данных в MySQL Workbench.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик