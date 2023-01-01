Перенос данных между таблицами разных баз в SQL#SQL для аналитиков #Основы SQL #INSERT / UPDATE / DELETE
Быстрый ответ
Для переноса данных между базами данных на одном сервере вам потребуется конструкция
INSERT INTO ... SELECT. Укажите названия целевой и исходной баз данных, а также наименования таблиц и столбцов:
INSERT INTO new_db.table_name (col1, col2)
SELECT col1, col2 FROM existing_db.table_name;
Если же перед вами стоит задача переноса данных между различными серверами, необходимо создать связь между базами данных (в данном примере
dblink — это имя связи):
INSERT INTO table_name@dblink (col1, col2)
SELECT col1, col2 FROM table_name;
Очень важно помнить, что запросы должны всегда содержать условие
WHERE для выборки данных, особенно в процессе тестирования.
Проверки перед выполнением
Перед тем как нажать кнопку «Выполнить», убедитесь, что вы опровергли все возможные препятствия:
Соответствие типов данных и ограничений таблиц
Следите за тем, чтобы типы данных и ограничения таблиц в исходной и целевой базах данных совпадали.
Совместимость структур
Внимательно анализируйте структуры данных: индексы, ключи и конфигурации.
Предварительный запуск с ограничением данных
Всегда тестируйте запросы на небольшом объеме данных перед переносом полного набора.
Безопасность и разрешения
Важно проверить настройки безопасности и удостовериться в том, что имеются необходимые разрешения для работы с базами данных.
Визуализация
Вот как можно визуализировать передачу данных:
База данных А (🛢️): [Таблица 1, Таблица 2, Таблица 3]
База данных Б (🛢️): [Перед передачей]
Процесс передачи данных (🚰):
🛢️ 1️⃣ 2️⃣ 3️⃣ ➡️🚰➡️ 🛢️
База данных А (🛢️): [Таблица 1, Таблица 2, Таблица 3]
База данных Б (🛢️): [После передачи: Таблица 1, Таблица 2, Таблица 3]
Выглядит это как перекачивание воды из одного бака в другой.
Продвинутые техники переноса данных
Изучение этих методов поможет вам стать ведущим экспертом по передаче данных.
Перенос данных в гетерогенных системах
Для работы с различными системами управления базами данных используйте связанные серверы. Применительно к SQL Server настройка будет выглядеть следующим образом:
EXEC sp_addlinkedserver
@server='DBLINK_NAME',
@srvproduct='',
@provider='SQLNCLI',
@datasrc='TARGET_SERVER_NAME';
Решение «головоломки» Oracle
При работе с Oracle убедитесь, что
db2SID присутствует в
tnsnames.ora.
Использование OPENDATASOURCE
В случае, если в SQL Server отсутствуют связанные серверы, возможно использовать
OPENDATASOURCE:
INSERT INTO new_db.dbo.table_name (col1, col2)
SELECT col1, col2
FROM OPENDATASOURCE('SQLNCLI', 'Data Source=RemoteServerName;Integrated Security=SSPI;Initial Catalog=existing_db')
.dbo.table_name;
Создание точной копии с помощью CREATE TABLE AS SELECT
Для создания идентичной копии данных возможно использовать
CREATE TABLE AS SELECT.
Рекомендации по избеганию «ловушек»
Будьте готовы к следующим возможным трудностям:
Парадокс доступа
Возникают ли ошибки? Возможно, проблема в правах доступа.
Сетевые сбои
Сетевые сбои могут помешать передаче данных. Используйте порционную обработку или транзакции.
Изменения данных
Изменения данных могут повлиять на итоговый результат. Для управления этим процессом применяйте блокировки или контролируйте с помощью изоляции снимков.
Екатерина Громова
аналитик данных