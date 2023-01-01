Перенос данных между таблицами разных баз данных

#Основы SQL  #INSERT / UPDATE / DELETE  
Быстрый ответ

Для быстрого переноса данных между базами данных на одном и том же сервере вы можете использовать команду INSERT INTO SELECT:

INSERT INTO целевая_бд.таблица SELECT * FROM исходная_бд.таблица;

Если же данные размещены на разных серверах, полезными инструментами станут SSIS для SQL Server, mysqldump/pg_dump для MySQL/PostgreSQL или database links для Oracle.

Если вы готовы к более сложным задачам, рассмотрим подробнее Мастер экспорта данных в SSMS и возможность создания скриптов для масштабного перемещения данных. Перед началом убедитесь в соответствии полей таблиц, наличии необходимых прав и протестируйте перенос на небольшом объеме данных. Также необходимо учеть возможное влияние операций на производительность системы.

Практические шаги с использованием SSMS

Создание скриптов для перемещения данных

При работе с большими объемами данных полезным инструментом в SSMS станет Создание скриптов:

  1. Правой кнопкой мыши кликните на базу данных и выберите Задачи > Создание скриптов.
  2. Следуйте указаниям мастера для выбора необходимых объектов и конфигурации параметров скрипта.

Не забудьте установить нужные флаги в настройках объектов базы данных.

Мастер экспорта данных

Для перемещения данных между базами в SSMS можете использовать Мастер экспорта данных:

  1. В контекстном меню базы данных выберите Задачи > Экспорт данных.
  2. Мастер поможет вам настроить источник и получателя данных, а также выбрать необходимые таблицы или представления.

Важно учесть обработку инструкций USE [база данных] в скриптах, чтобы избежать нежелательных ситуаций.

Интересный факт: В облачной среде Azure процесс миграции может быть упрощён благодаря дополнительным инструментам управления данными.

Эффективные способы досконального переноса данных

Построчное копирование: "insert into select"

Для копирования данных в пределах одного SQL-сервера используйте команду:

INSERT INTO целевая_бд.схема.таблица SELECT * FROM исходная_бд.схема.таблица;

Клонирование таблиц: "select * into"

Для клонирования таблицы в рамках одного SQL-сервера можете применить команду:

SELECT * INTO целевая_бд.новая_таблица FROM исходная_бд.оригинальная_таблица;

Масштабный перенос данных с помощью SSIS

SQL Server Integration Services (SSIS) идеально подходит для переноса больших объемов данных благодаря своим продвинутым функциям ETL.

Систематический подход с использованием SQL скриптов

Вы можете использовать курсоры sysobjects для последовательного переноса данных из нескольких таблиц.

Проверьте ещё раз, пожалуйста!

Не забывайте о необходимости иметь соответствующие права доступа и проверять совместимость версий SQL-серверов.

Визуализация

Перенос данных можно представить как переезд:

🏠 БазаДанных1: [Таблица1, Представление1, Процедура1] 🚚 Грузовик (🛠️ Инструменты перемещения данных) 🏢 БазаДанных2: [Готовы принять новые данные]

...и вот получившийся результат:

🏠 БазаДанных1: [Ничего не потеряно] 🏢 БазаДанных2: [Данные успешно перенесены]

Завершение

Обеспечение целостности данных

После того как перенос данных будет завершен, важно провести их сравнение с помощью специализированных инструментов.

Обеспечение защиты конфиденциальных данных

Перед тем как переносить данные, содержащие конфиденциальную информацию, обязательно убедитесь, что все требования безопасности соблюдены.

Учет влияния операций на производительность

При проведении операций с большим объемом данных, оптимально будет подобрать такое время, когда система наименее загружена, или же использовать поэтапную миграцию данный.

Процессы ETL

В случаях, когда требуется преобразование данных, знания о ETL-процессах окажутся весьма полезными.

Полезные материалы

  1. PostgreSQL: Documentation: 16: COPY
  2. MySQL :: Руководство MySQL Workbench :: 10.7 Миграция MySQL
  3. SQL Инструкция SELECT INTO
  4. Как осуществить миграцию базы данных MySQL между двумя серверами
Виктор Ермаков

SQL-разработчик

