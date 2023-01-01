Перенос данных между базами PostgreSQL: INSERT INTO SELECT#SQL для аналитиков #PostgreSQL #INSERT / UPDATE / DELETE
Быстрый ответ
Чтобы перенести данные из одной таблицы в другую в PostgreSQL, выполните следующий запрос:
INSERT INTO целевая_таблица
SELECT * FROM исходная_таблица WHERE условие;
Не забудьте обеспечить согласование структуры столбцов и использовать ключевое слово
WHERE для фильтрации нужных строк. Данный подход эффективно и изящно позволяет перемещать данные, учитывая структуру таблиц и существующие ограничения.
Для выполнения запросов к таблице на другом сервере можно использовать расширение dblink от PostgreSQL, представляющее собой удобный инструмент для переноса данных на расстоянии.
Глубже: про продвинутые планы выполнения и улучшение производительности
Перенос данных из удалённой таблицы с помощью dblink
Для извлечения данных из удалённой базы данных используйте
dblink. Выполните запрос
SELECT с помощью этого расширения, а затем вставьте полученные данные в локальную таблицу, указав структуру столбцов и типы данных:
INSERT INTO local_table
SELECT * FROM dblink('dbname=remote_db', 'SELECT * FROM remote_table')
AS stolen_data(column1 data_type1, column2 data_type2, ...);
Использование
dblink позволит точно скопировать данные, соблюдая структуру целевой таблицы.
Работа с большими объемами данных
При обработке больших количеств данных рекомендуется использовать операторы
LIMIT и
ORDER BY для управления потоком обрабатываемой информации и предотвращения перегрузки системы:
INSERT INTO целевая_таблица
SELECT * FROM исходная_таблица
ORDER BY столбец_сортировки
LIMIT 1000;
Предварительная сортировка данных может улучшить производительность и облегчить операцию вставки.
Сложные операции с данными и псевдо-тип record
PostgreSQL предлагает псевдо-тип record для работ с несколькими таблицами или функциями, в которых каждый элемент может содержать данные различной структуры:
INSERT INTO целевая_таблица
SELECT (функция_обработки_множества_таблиц, возвращающая_record).*
FROM исходная_таблица;
Такой запрос рассматривается как сложный набор данных, адаптированный под различные типы данных.
Углубленный взгляд на оптимизацию производительности
Подготовленные выражения для повышения производительности
Подготовленные выражения позволяют заранее скомпоновать запрос
INSERT, что увеличивает производительность и защищает от SQL-инъекций:
PREPARE plan_insert AS
INSERT INTO целевая_таблица (столбец1, столбец2, ...)
VALUES ($1, $2, ...);
EXECUTE plan_insert(значение1, значение2, ...);
Ограничения dblink
У
dblink есть ограничения, связанные с транзакциями в разных базах данных. В таких случаях стоит использовать альтернативы типа
dblink_exec или расширения, такие как
postgres_fdw.
Интерактивность со структурой PGresult и функцией PQexec (C API)
При работе с C API PostgreSQL, структура
PGresult и функция
PQexec позволяют выполнять команды
INSERT, но требуют управления памятью и проверки на возможные ошибки:
PGresult *res;
const char *query = "INSERT INTO целевая_таблица SELECT * FROM исходная_таблица";
res = PQexec(conn, query);
Визуализация
Процесс
INSERT INTO ... SELECT можно сравнить с приготовлением блюда шеф-поваром: исходные данные – это ингредиенты, которые через конвейер доставляются в духовку (целевая таблица) и превращаются в готовое к употреблению блюдо.
Принципы безопасности и лучшие практики для решения проблем
Подход, основанный на общей структуре
В первую очередь определите основные задачи и цели, а затем постепенно разрабатывайте запросы.
Тщательное извлечение данных
Выбирайте только нужные столбцы при составлении
SELECT, это можно сравнить с выбором свежих ингредиентов для блюда:
INSERT INTO целевая_таблица (столбец1, столбец2)
SELECT столбецA, столбецB FROM исходная_таблица
WHERE условие;
Предотвращение ошибок
Присмотритесь к типам данных и правилам ограничений в ваших запросах, чтобы избежать ошибок.
Екатерина Громова
аналитик данных