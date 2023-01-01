Переключение нумерации дней недели в SQL: Пн-1, Вс-7
Быстрый ответ
Если хотите обозначить понедельник в SQL как
1, а воскресенье как
7, используйте функцию
DATEPART с применением
SET DATEFIRST 1. Возьмите
DATEPART(dw, YourDate), где
YourDate – это дата, которую вы используете.
SET DATEFIRST 1; -- Переназначим начало недели на понедельник
SELECT DATEPART(dw, YourDate) AS DayOfWeek; -- Замените YourDate на нужную вам дату
Примечание: действие команды
SET DATEFIRST временное и сохраняется до окончания текущей сессии.
Вычисление дня недели в особых ситуациях
В случаях, когда невозможно изменить настройки сессии или в уникальных календарных условиях, примените надежную формулу для определения дня недели. Указанная ниже формула не зависит от значения
SET DATEFIRST и всегда присваивает понедельнику
1, а воскресенью
7:
SELECT ((DATEPART(dw, date) + @@DATEFIRST + 5) % 7 + 1) AS DayOfWeek
Возврат к началу недели по умолчанию
Если хотите вернуть значение
DATEFIRST к стандартному расположению, особенно важное в случае общего использования среды или при работе с пулами соединений, выполните
SET DATEFIRST 7. Важно помнить, что между понедельником и воскресеньем всего семь дней, не так ли?
SET DATEFIRST 7; -- Блуждающие не всегда потерялись. Кое-кто просто в поисках своего воскресенья.
Визуализация
Рассмотрим недельное расписание с номерами дней от понедельника до воскресенья, где понедельник обозначен цифрой
1, воскресенье –
7:
| День недели | В SQL по умолчанию | Желаемое обозначение в SQL |
| ------------- | ------------------ | --------------------------- |
| Понедельник | 2 | 1 |
| Вторник | 3 | 2 |
| Среда | 4 | 3 |
| Четверг | 5 | 4 |
| Пятница | 6 | 5 |
| Суббота | 7 | 6 |
| Воскресенье | 1 | 7 |
Для этого просто переключаемся на другую точку отсчёта недели:
SET DATEFIRST 1; -- Меняем режим воскресенья на понедельник
SELECT DATEPART(dw, date) -- И видим результат
Различия в установке первого дня недели
В разных регионах и системах начало недели может быть разным:
- В странах Ближнего Востока неделя начинается с субботы.
- Согласно международному стандарту ISO 8601, неделя начинается с понедельника.
Для таких случаев вышеуказанная формула будет действенной и универсальной без использования
DATEFIRST.
Выбор языка при отображении дней недели
Если ваше приложение отображает дни недели, используйте функцию
DATENAME:
-- Отобразите имена дней недели как вам необходимо
SELECT CASE DATENAME(weekday, date)
WHEN 'Monday' THEN 1
WHEN 'Tuesday' THEN 2
WHEN 'Wednesday' THEN 3
WHEN 'Thursday' THEN 4
WHEN 'Friday' THEN 5
WHEN 'Saturday' THEN 6
WHEN 'Sunday' THEN 7
END AS DayOfWeek
Не забудьте, что настройки языка в SQL Server влияют на отображаемые результаты функции
DATENAME().
Как работать быстрее
Главное – найти баланс между точностью и производительностью. Если избегать использования
CASE и воспользоваться
SET DATEFIRST, можно работать быстрее. Предложенная формула всегда гарантирует правильную нумерацию дней недели в различных ситуациях, что делает её гибким и производительным решением.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик