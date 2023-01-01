Переключение нумерации дней недели в SQL: Пн-1, Вс-7

Быстрый ответ

Если хотите обозначить понедельник в SQL как 1 , а воскресенье как 7 , используйте функцию DATEPART с применением SET DATEFIRST 1 . Возьмите DATEPART(dw, YourDate) , где YourDate – это дата, которую вы используете.

SQL Скопировать код SET DATEFIRST 1; -- Переназначим начало недели на понедельник SELECT DATEPART(dw, YourDate) AS DayOfWeek; -- Замените YourDate на нужную вам дату

Примечание: действие команды SET DATEFIRST временное и сохраняется до окончания текущей сессии.

Вычисление дня недели в особых ситуациях

В случаях, когда невозможно изменить настройки сессии или в уникальных календарных условиях, примените надежную формулу для определения дня недели. Указанная ниже формула не зависит от значения SET DATEFIRST и всегда присваивает понедельнику 1 , а воскресенью 7 :

SQL Скопировать код SELECT ((DATEPART(dw, date) + @@DATEFIRST + 5) % 7 + 1) AS DayOfWeek

Возврат к началу недели по умолчанию

Если хотите вернуть значение DATEFIRST к стандартному расположению, особенно важное в случае общего использования среды или при работе с пулами соединений, выполните SET DATEFIRST 7 . Важно помнить, что между понедельником и воскресеньем всего семь дней, не так ли?

SQL Скопировать код SET DATEFIRST 7; -- Блуждающие не всегда потерялись. Кое-кто просто в поисках своего воскресенья.

Визуализация

Рассмотрим недельное расписание с номерами дней от понедельника до воскресенья, где понедельник обозначен цифрой 1 , воскресенье – 7 :

Markdown Скопировать код | День недели | В SQL по умолчанию | Желаемое обозначение в SQL | | ------------- | ------------------ | --------------------------- | | Понедельник | 2 | 1 | | Вторник | 3 | 2 | | Среда | 4 | 3 | | Четверг | 5 | 4 | | Пятница | 6 | 5 | | Суббота | 7 | 6 | | Воскресенье | 1 | 7 |

Для этого просто переключаемся на другую точку отсчёта недели:

SQL Скопировать код SET DATEFIRST 1; -- Меняем режим воскресенья на понедельник SELECT DATEPART(dw, date) -- И видим результат

Различия в установке первого дня недели

В разных регионах и системах начало недели может быть разным:

В странах Ближнего Востока неделя начинается с субботы.

Согласно международному стандарту ISO 8601, неделя начинается с понедельника.

Для таких случаев вышеуказанная формула будет действенной и универсальной без использования DATEFIRST .

Выбор языка при отображении дней недели

Если ваше приложение отображает дни недели, используйте функцию DATENAME :

SQL Скопировать код -- Отобразите имена дней недели как вам необходимо SELECT CASE DATENAME(weekday, date) WHEN 'Monday' THEN 1 WHEN 'Tuesday' THEN 2 WHEN 'Wednesday' THEN 3 WHEN 'Thursday' THEN 4 WHEN 'Friday' THEN 5 WHEN 'Saturday' THEN 6 WHEN 'Sunday' THEN 7 END AS DayOfWeek

Не забудьте, что настройки языка в SQL Server влияют на отображаемые результаты функции DATENAME() .

Как работать быстрее

Главное – найти баланс между точностью и производительностью. Если избегать использования CASE и воспользоваться SET DATEFIRST , можно работать быстрее. Предложенная формула всегда гарантирует правильную нумерацию дней недели в различных ситуациях, что делает её гибким и производительным решением.

Полезные материалы