Переход с MS SQL на PostgreSQL: объявление переменных#SQL для аналитиков #Основы SQL #PostgreSQL
Быстрый ответ
В PostgreSQL обычно объявление локальных переменных осуществляется в анонимном блоке
DO для одноразового выполнения или внутри функций PL/pgSQL. Ключевое слово
DECLARE служит для указания типа переменной и её начального значения. Вот пример анонимного блока
DO:
DO $$
DECLARE
my_var int := 42;
BEGIN
-- использование переменной 'my_var'
END $$;
Объявление переменной в функции PL/pgSQL выглядит аналогично – оно происходит в начальной части функции:
CREATE FUNCTION my_func() RETURNS void AS $$
DECLARE
my_var int := 42;
BEGIN
-- здесь переменная 'my_var' может быть использована
END $$ LANGUAGE plpgsql;
В этих примерах переменная
my_var с типом данных
int инициализируется значением
42, которое, по необходимости, может быть изменено.
Роль PL/pgSQL в PostgreSQL
В обзоре PostgreSQL нельзя обойти роль PL/pgSQL. Его синтаксис и логическое построение отличаются от аналогов в других системах, таких как MS SQL Server, поэтому им стоит уделить особое внимание.
Для объявления переменных в PL/pgSQL с установлением значений по умолчанию воспользуйтесь следующим шаблоном:
my_var data_type [ := | = | DEFAULT ] initial_value;
Синтаксис
ALIAS FOR в PL/pgSQL позволяет присваивать краткие псевдонимы параметрам и сложным выражениям.
В PostgreSQL также возможно обращаться к параметрам функции по порядковым номерам:
CREATE FUNCTION compute_sum(a int, b int) RETURNS int AS $$
BEGIN
RETURN $1 + $2;
END $$ LANGUAGE plpgsql;
Здесь
$1 и
$2 соответствуют параметрам
a и
b соответственно, что позволяет экономить время при написании кода.
Переход с MS SQL Server на PostgreSQL
Переход с MS SQL Server на PostgreSQL требует привыкания к новым особенностям:
- В MS SQL Server распространены хранимые процедуры для генерации нескольких наборов данных. Из-за особенностей протокола передачи данных в PostgreSQL преимущественно используются функции, возвращающие один набор данных или одиночное значение.
- В MS SQL Server языковые возможности управления потоком выполнения более разнообразны, что может потребовать значительной адаптации при работе с PL/pgSQL.
При планировании миграции учитывайте изменения синтаксиса и функционала, адаптируя старые скрипты под особенности PostgreSQL, в частности, для версий 8.4 и 9.0.
Визуализация
Если сравнивать переменные SQL с должностями в офисе, можно представить следующую аналогию:
|Переменная
|Роль
|Локальная
|📋 Личный помощник
|Сеансовая
|📧 Сотрудник почтовой службы
|Глобальная
|🌐 Координатор операций
На языке SQL это выглядит следующим образом:
BEGIN;
DECLARE assistant VARCHAR; -- 📋 Помощник все записывает
assistant := 'Задание принято'; -- 📋 Задание записано, а в перерыве помощник может принести кофе
COMMIT;
Правильно распределяйте задания в SQL, применяя переменные в соответствии с их «должностями».
Лучшие практики и потенциальные подводные камни
Следуйте рекомендуемым практикам и избегайте типичных ошибок при работе с локальными переменными в PostgreSQL:
- Избегайте конфликтов имен переменных с именами столбцов в таблицах.
- Внимательно относитесь к области видимости переменной: она, объявленная в 'DO' или функции, недоступна за пределами этих блоков.
- Учитывайте, что анонимный блок
DOне предназначен для возвращения результатов. Его используют для операций, не требующих возврата значения.
- В PostgreSQL нельзя напрямую через SQL объявлять глобальные и сеансовые переменные.
Полезные материалы
- PostgreSQL: Документация: Глава 43. PL/pgSQL — SQL процедурный язык — базовые сведения о PL/pgSQL.
- PostgreSQL: Документация: Пункт 43.3. Объявления — информация об объявлении переменных и констант в PL/pgSQL.
- sql – Есть ли способ определить именованную константу в запросе PostgreSQL? – Stack Overflow — советы и нюансы использования переменных.
- PL/pgSQL – Советы по проектированию – Вики PostgreSQL — полезные рекомендации для программирования на PL/pgSQL.
- SQL WITH: Организация сложных запросов — использование Общих Табличных Выражений (CTE) в качестве временных переменных.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик