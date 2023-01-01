Переход от SINGLE_USER к MULTI_USER в базе данных

Переход от SINGLE

#Разное  
Быстрый ответ

Для перевода вашей базы данных SQL Server в режим MULTI_USER, выполните следующий запрос:

ALTER DATABASE [YourDB] SET MULTI_USER;

Замените [YourDB] на фактическое имя вашей базы данных, чтобы обеспечить поддержку множественных соединений.

Перед выполнением запроса убедитесь в отсутствии активных соединений, выполнив указанный ниже запрос:

SELECT * FROM sys.dm_exec_sessions WHERE database_id = DB_ID('YourDB');

Если запрос выводит активные подключения, вы можете их отключить:

KILL [session_id];

Не забудьте заранее убедиться, что прерывание подключений не вызовет сбоев в системе.

Обработка активных соединений

Обработка активных соединений сложная задача, так как они могут помешать изменению режима базы данных. Применяйте следующие способы для обнаружения и отключения таких соединений:

Выявление активных сессий

Чтобы получить список активных сессий, используйте команду sp_who:

EXEC sp_who;

Отключение активных сессий

Чтобы отключить активные сессии, используйте SPID соединения:

KILL [SPID];

После выполнения данной команды все незавершенные транзакции данной сессии будут откачены.

Визуализация

Можно сравнить перевод режима SINGLE USER в режим MULTI_USER со следующим процессом:

Режим SINGLE USER 🚪🧍‍♂️☕️

  • ОДИН посетитель может быть в помещении.
  • Эксклюзивный доступ.

Преобразование выполняется с помощью команды:

ALTER DATABASE [YourDatabase] SET MULTI_USER;

Режим MULTI USER 🚪👥👥👥☕️

  • Доступ открыт для ВСЕХ.
  • Ценители кофе (или данных) могут наслаждаться вместе.

План действий при возникновении проблем

Если процесс обновления режима не идет гладко, воспользуйтесь следующими методами для устранения проблем:

Переключение на основную базу данных

Смените вашу текущую базу данных на master, чтобы исключить возможные ошибки, связанные с активными сессиями:

USE master;

Принудительное отключение сессий

Если сессии продолжают отказываться отключаться, вы можете отключить их принудительно с помощью опции WITH ROLLBACK IMMEDIATE:

ALTER DATABASE [YourDB] SET MULTI_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;

Если SSMS не помогает

Если возникли проблемы при использовании SQL Server Management Studio, попробуйте перезапустить службу SQL Server. Если даже это не решит проблему, в вашем распоряжении всегда остается командная строка.

Лучшие практики и дополнительные рекомендации

Старайтесь избегать частого переключения между режимами SINGLE_USER и MULTI_USER. Если переключение необходимо, используйте автоматизацию для контроля сессий, предупреждая возможные ошибки.

Использование графического интерфейса для изменения режима

Если вы предпочитаете работать в SQL Server Management Studio:

  1. Нажмите правую кнопку мыши на базе данных в Обозревателе объектов.
  2. Откройте Свойства > Опции.
  3. В поле Ограничить доступ выберите MULTI_USER.

Как бороться с неочевидными блокировками

Если ваша база данных не подчиняется вам:

  1. Попробуйте перезапустить службу SQL Server, чтобы вернуть базу данных в исходное состояние.
  2. Ознакомьтесь с Журналом ошибок за подсказками по устранению проблем.

Структурированный подход поможет избежать нежелательных последствий и сделать управление режимами работы базы данных более эффективным.

Полезные материалы

  1. ALTER DATABASE (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft LearnОфициальная документация по изменению настроек баз данных в SQL Server.
  2. Recover access to a SQL Server instance – MSSQLTipsСоветы по восстановлению доступа к SQL Server.
  3. SQL Authority Blog о режиме SINGLE USER — Объяснение и решение проблем при изменении режима работы базы данных.
  4. Database.guide: Как установить режим MULTI-USER в SQL Server — Руководство по настройке доступа к базе данных.
  5. mysql – Почему запросы так медленно работают? – Database Administrators Stack Exchange — Обсуждение вопросов производительности SQL баз данных для лучшего понимания режимов работы пользователей.
Анна Мельникова

редактор про AI

