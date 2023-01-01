Переход от SINGLE_USER к MULTI_USER в базе данных

Переход от SINGLE#Разное
Быстрый ответ
Для перевода вашей базы данных SQL Server в режим MULTI_USER, выполните следующий запрос:
ALTER DATABASE [YourDB] SET MULTI_USER;
Замените
[YourDB] на фактическое имя вашей базы данных, чтобы обеспечить поддержку множественных соединений.
Перед выполнением запроса убедитесь в отсутствии активных соединений, выполнив указанный ниже запрос:
SELECT * FROM sys.dm_exec_sessions WHERE database_id = DB_ID('YourDB');
Если запрос выводит активные подключения, вы можете их отключить:
KILL [session_id];
Не забудьте заранее убедиться, что прерывание подключений не вызовет сбоев в системе.
Обработка активных соединений
Обработка активных соединений сложная задача, так как они могут помешать изменению режима базы данных. Применяйте следующие способы для обнаружения и отключения таких соединений:
Выявление активных сессий
Чтобы получить список активных сессий, используйте команду
sp_who:
EXEC sp_who;
Отключение активных сессий
Чтобы отключить активные сессии, используйте SPID соединения:
KILL [SPID];
После выполнения данной команды все незавершенные транзакции данной сессии будут откачены.
Визуализация
Можно сравнить перевод режима SINGLE USER в режим MULTI_USER со следующим процессом:
Режим SINGLE USER 🚪🧍♂️☕️
- ОДИН посетитель может быть в помещении.
- Эксклюзивный доступ.
Преобразование выполняется с помощью команды:
ALTER DATABASE [YourDatabase] SET MULTI_USER;
Режим MULTI USER 🚪👥👥👥☕️
- Доступ открыт для ВСЕХ.
- Ценители кофе (или данных) могут наслаждаться вместе.
План действий при возникновении проблем
Если процесс обновления режима не идет гладко, воспользуйтесь следующими методами для устранения проблем:
Переключение на основную базу данных
Смените вашу текущую базу данных на
master, чтобы исключить возможные ошибки, связанные с активными сессиями:
USE master;
Принудительное отключение сессий
Если сессии продолжают отказываться отключаться, вы можете отключить их принудительно с помощью опции
WITH ROLLBACK IMMEDIATE:
ALTER DATABASE [YourDB] SET MULTI_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;
Если SSMS не помогает
Если возникли проблемы при использовании SQL Server Management Studio, попробуйте перезапустить службу SQL Server. Если даже это не решит проблему, в вашем распоряжении всегда остается командная строка.
Лучшие практики и дополнительные рекомендации
Старайтесь избегать частого переключения между режимами SINGLE_USER и MULTI_USER. Если переключение необходимо, используйте автоматизацию для контроля сессий, предупреждая возможные ошибки.
Использование графического интерфейса для изменения режима
Если вы предпочитаете работать в SQL Server Management Studio:
- Нажмите правую кнопку мыши на базе данных в Обозревателе объектов.
- Откройте Свойства > Опции.
- В поле Ограничить доступ выберите MULTI_USER.
Как бороться с неочевидными блокировками
Если ваша база данных не подчиняется вам:
- Попробуйте перезапустить службу SQL Server, чтобы вернуть базу данных в исходное состояние.
- Ознакомьтесь с Журналом ошибок за подсказками по устранению проблем.
Структурированный подход поможет избежать нежелательных последствий и сделать управление режимами работы базы данных более эффективным.
Анна Мельникова
редактор про AI