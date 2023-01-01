Переиспользование вычисляемых полей в SELECT-запросе MySQL

Быстрый ответ

Вычисляемое поле можно использовать неоднократно через подзапросы, общие табличные выражения (Common Table Expressions, CTE) или оператор CROSS APPLY для SQL Server. Подзапросы подойдут для изолированных случаев, CTE сделают код совершенным, в то время как CROSS APPLY будет полезен для построчных вычислений.

Пример подзапроса:

SQL Скопировать код SELECT calc.myField * 2, (calc.myField * 2) + 1 FROM (SELECT myField FROM myTable) AS calc;

Пример CTE:

SQL Скопировать код WITH calc AS ( SELECT myField * 2 AS calcField FROM myTable ) SELECT calcField, calcField + 1 FROM calc;

Пример с использованием CROSS APPLY (для SQL Server):

SQL Скопировать код SELECT calcResult.*, calcResult.calcField + 1 FROM myTable CROSS APPLY (SELECT myField * 2 AS calcField) AS calcResult;

Применение пользовательских переменных

Переменные с префиксом @ являются идеальными для передачи рассчитанных значений в различных областях запроса. Однако одновременное назначение и использование их в одном выражении может вызвать проблемы в MySQL. Для преодоления таких трудностей, строго отделяйте эти операции.

Секреты применения псевдонимов и их влияние на производительность

Псевдонимы избавляют от необходимости повторных вычислений в запросе, благодаря чему повышается производительность. Они предоставляют возможность присвоить имя промежуточному вычислению и многократно использовать полученный результат.

SQL Скопировать код SELECT myField * 2 AS doubleField, doubleField + 1 AS incremented FROM myTable; -- Это решение сочетает в себе ясность и эффективность

Обратите внимание, что неосторожное использование псевдонимов в подзапросах и вычисляемых таблицах может негативно отразиться на производительности. Всегда оптимизируйте подзапросы для избежания лишней работы.

Вычисления в SQL: скрытая мощь

Часто задают вопрос о том, где лучше проводить вычисления – в SQL или средствами приложения. Рекомендуется давать приоритет SQL-вычислениям, так как сложные операции с данными будут выполняться на сервере баз данных, это снижает сетевую нагрузку и сущесвенно облегчает работу с индексами.

Визуализация

Для иллюстрации концепции повторного использования вычисляемого поля воспользуемся примером шеф-повара, готовящего соус один раз и использующего его в нескольких блюдах:

Рецепт приготовления соуса:

Markdown Скопировать код 🥣 = (🍅 + 🧅 + 🌿)

Использование соуса в разных блюдах:

Markdown Скопировать код | Блюдо | Ингредиенты | Использование соуса (🥣) | | ------------|------------------------------|-------------------------| | Спагетти | 🍝 + 🥩 + 🥣 | Повторно | | Фрикадельки | 🍖 + 🍞 + 🥣 | Повторно | | Брускетта | 🍞 + 🧄 + 🥣 | Повторно |

Соус готовится один раз, но применяется многократно, делая каждое блюдо уникальным.

Маневрирование по сложным путям SQL

Объединение таблиц с вычисляемыми полями

Рекомендуется производить вычисления перед соединением таблиц, а в условиях оператора ON использовать уже вычисленные значения.

SQL Скопировать код WITH calc AS ( SELECT id, myField * 2 AS calcField FROM myTable ) SELECT * FROM anotherTable AT JOIN calc ON AT.foreignKey = calc.id;

Продвинутое использование оконных функций

Оконные функции позволяют эффективно повторно использовать результаты вычислений для агрегирования или анализа, исключая дублирование расчётов.

Предотвращение типичных ошибок

Для предотвращения ошибок такого вида, как "unknown column" при многократном использовании полей, всегда тщательно тестируйте свои решения и проверяйте корректность SQL-синтаксиса.

Полезные материалы