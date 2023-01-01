Передача списка в хранимую процедуру SQL: методы реализации
Быстрый ответ
Для того чтобы передать список в хранимую процедуру, используйте параметр с типом данных "таблица" (TVP). Создайте тип данных, соответствующий Вашему списку, и используйте его в процедуре. Затем запустите процедуру, передав ей таблицу заданного типа.
Создание типа таблицы:
CREATE TYPE ListType AS TABLE (Value INT); -- простой тип данных для списка чисел.
Определение хранимой процедуры:
CREATE PROCEDURE ProcessList @List ListType READONLY AS
BEGIN
SELECT * FROM @List; -- простой пример работы с нашим списком.
END
Использование списка:
DECLARE @ListVar ListType; -- объявляем переменную, которая будет являться таблицей
INSERT INTO @ListVar VALUES (1), (2), (3); -- заполняем её числами
EXEC ProcessList @List = @ListVar; -- и выполняем процедуру
Преимущества: быстрая передача данных, строгая типизация и возможность проведения массовых операций.
Погружаемся в структурированную передачу данных
Передача данных в виде списка требует четкой структуры, что обеспечивает точность и повышает производительность. Параметры с типом данных "таблица" позволяют формально определить формат входных данных.
Преобразование строк: когда это может потребоваться
Если Вам необходимо преобразовать строки, содержащие элементы списка, отделённых друг от друга определённым символом, не волнуйтесь. В версиях SQL Server 2016 и более новых присутствует функция STRING_SPLIT, которая поможет Вам в этом:
-- Представим, что @UserIDs — строка с идентификаторами пользователей
SELECT *
FROM Users
WHERE UserID IN (
SELECT value
FROM STRING_SPLIT(@UserIDs, ',') -- каждый идентификатор попадает на своё место.
);
Если же у Вас более старая версия SQL Server или функция STRING_SPLIT работает слишком медленно, обратите внимание на пользовательскую функцию разделения строк или всегда актуальный CHARINDEX.
Сравнение по производительности: TVPs и STRING_SPLIT
TVPs обычно превосходят по производительности при работе с большими объемами данных благодаря своей эффективности и минимальному времени обработки. Однако могут быть случаи, когда для маленьких объемов данных или когда использование TVPs кажется нецелесообразным, может быть использована функция разделения строк.
Мир без SQL-инъекций: TVPs на страже безопасности
Использование TVPs позволяет защитить приложение от SQL-инъекций, так как данные строго типизированы и не требуют выполнения динамического SQL. Таким образом, TVPs повышают безопасность кода.
Альтернативные варианты и рекомендации
Рассмотрим другие методы и дадим несколько рекомендаций по безопасной работе с параметрами, представляющими собой списки.
JSON и XML: альтернативные форматы для передачи данных
JSON и XML — отличный выбор для передачи сложных структур данных. SQL Server предлагает функцию
OPENJSON для работы с JSON, а для XML — обширные средства обработки.
Ограничения на размеры и типы данных
Задавайте максимальную длину строки и используйте строго типизированные TVPs для предотвращения возможных проблем при обработке данных.
Интеграция с C#
При использовании .NET, C# может стать связующим звеном между приложением и базой данных, улучшая взаимодействие между ними.
Облачные технологии от Azure
В облачных сервисах от Azure, будь то Azure DB или Azure Data Warehouse, функции, такие как TVPs, встроенная поддержка JSON и XML, унифицируют работу с данными.
Визуализация
Процесс передачи списка в хранимую процедуру может быть представлен так:
Список параметров: [🍏, 🍊, 🍇, 🍓] -- вот ваши основные ингредиенты.
Хранимая процедура: ГОТОВА К РАБОТЕ
🧩 => 🍏 -- добавляем яблоки.
🧩 => 🍊 -- добавляем апельсины.
🧩 => 🍇 -- добавляем виноград.
🧩 => 🍓 -- добавляем клубнику.
Когда элементы (список) соединяются с логикой (процедурой):
🧩 [🍏, 🍊, 🍇, 🍓] => 🧩(?,?,?,?) // какое разнообразие!
StoredProcedure([🍏,🍊,🍇,🍓]) // Начинаем обработку!
🖼️ [🍏, 🍊, 🍇, 🍓] // Ваш фруктовый салат готов.
Как параметры с типами данных "таблица", так и функция соединения строк помогут вам на этом пути.
Полезные ресурсы
- Параметры с типом "таблица" – ADO.NET | Microsoft Learn — узнайте, как использовать параметры с типом "таблица" в связке с .NET.
- Массивы и списки в SQL Server (краткое введение) — подробное руководство от Эрланда Соммерскога по работе с массивами и списками в SQL Server.
- Таблицы и представления для аудирования входов в SQL Server — хотя название этой статьи может показаться не соответствующим, в ней есть много полезных советов об использовании типов данных XML для передачи данных.
- Параметризация SQL-клаузы 'IN' — обширное обсуждение на StackOverflow о способах передачи множественных значений в SQL-параметр.
Помните известное выражение: "Не судите книгу по обложке". Некоторые из предложенных ниже материалов могут оказаться не очень презентабельными на внешний вид, но при этом они раскрывают свою ценность уже при ближайшем знакомстве.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик