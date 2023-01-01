Передача переменных в Execute SQL Task в SSIS: примеры

Быстрый ответ

Для использования параметризованного запроса в SSIS следует:

Создать переменную SSIS. Перейти на вкладку «Сопоставление параметров» в настройках задачи Execute SQL Task и произвести следующие действия: – Выбрать имя переменной. Например, User::MyVariable . – Задать тип данных, скажем Long . – Указать имя параметра: 0 для подключений посредством OLE DB или @ParamName для остальных типов подключений. – Если требуется, установить размер параметра.

Пример использования SQL-запроса со спецификатором ? для OLE DB и именованными параметрами:

SQL Скопировать код UPDATE MyTable SET ColumnValue = ? WHERE ID = @ID

С настройкой параметров для OLE DB все выглядит так:

plaintext Скопировать код Имя переменной Тип данных Имя параметра User::MyVariable Long 0 User::ID Long @ID

Важно следить за соответствием типов данных и правильностью имен параметров, чтобы избежать ошибок и обеспечить стабильность работы.

Детальнее о параметризации

Параметризация запросов — это надежный подход обеспечения безопасности и повышения производительности SQL-операций. Применяемые методы варьируются в зависимости от типа подключения:

ADO.NET : Именованные параметры формата @paramName непосредственно вставляются в SQL-запросы.

: Именованные параметры формата непосредственно вставляются в SQL-запросы. OLEDB : Символ ? используется в качестве заполнителя и ссылается на параметры по индексу, причем индексация начинается с нуля.

: Символ используется в качестве заполнителя и ссылается на параметры по индексу, причем индексация начинается с нуля. ODBC: Индексация параметров начинается с единицы.

Совет: для корректной работы в SSIS параметры следует расставить в том порядке, в котором они указаны в хранимой процедуре или запросе.

Создание динамических SQL-скриптов

При создании динамического SQL в задаче Execute SQL Task SSIS следует:

Объявлять переменные внутри SQL-запросов для упрощения управления динамикой.

Задавать переменные перед выполнением задачи с помощью инструментов управления потоком.

Оставлять комментарии к SQL-коду для облегчения последующей поддержки.

Использовать параметры по умолчанию для обработки необязательных параметров в SQL.

Следуя этим принципам, вы сможете создавать профессиональные, легко масштабируемые и удобные в поддержке SSIS-пакеты.

Визуализация

Подумайте о передаче переменных в задачу Execute SQL Task в SSIS как о доставке почты:

Подготавливаете "посылку" (📦) с переменной, обозначив ее назначение. В месте назначения, то есть в задаче Execute SQL Task (🏠), помещаете "посылку" в SQL-команду с правильно указанным параметром.

"Мгновенная доставка" переменной работает так:

Транспорт SSIS (🚚) быстро доставляет переменную (📦) к SQL-команде (🏠) и активирует запрос с переданной переменной 🔥.

Адаптация ваших SQL-скриптов

Чтобы максимально адаптировать SQL-скрипты к различным сценариям:

Применяйте параметризацию для динамического формирования условий в конструкции WHERE.

Формируйте выражения INSERT, UPDATE и DELETE, оставляя место для параметров.

Согласовывайте типы данных SSIS-переменных и SQL-параметров, чтобы избежать ошибок приведения типов.

Динамический SQL позволяет сделать код более универсальным и упрощенным.

