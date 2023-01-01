Передача массива id в хранимую процедуру SQL для удаления

Быстрый ответ

Если вы хотите передать список параметров в хранимую процедуру SQL, лучшим решением будет использование параметров, реализованных в виде таблицы (Table-Valued Parameters, TVPs). Сначала создайте пользовательский тип таблицы, структура которого будет соответствовать вашему списку. Затем вы сможете использовать этот тип в качестве параметра для хранимой процедуры. Добавьте данные в таблицу и вызовите процедуру – и вуаля, ваш список обработан должным образом, используя функциональность SQL!

Другими словами, преобразуйте ваш список в таблицу — SQL оценит это по достоинству!

Пример на SQL Server будет таким:

SQL Скопировать код -- Создаем тип для пользовательской таблицы CREATE TYPE AwesomeArrayType AS TABLE ( MagicNumber INT ); -- Определяем хранимую процедуру для работы со списком CREATE PROCEDURE AddAwesomesauce @TheArrayItself AwesomeArrayType READONLY AS SET NOCOUNT ON; INSERT INTO SomePlaceWelcoming (SomePlaceColumn) SELECT MagicNumber FROM @TheArrayItself; -- А теперь самое интересное. Заполняем список данными и выполняем процедуру! DECLARE @MagicList AwesomeArrayType; INSERT INTO @MagicList VALUES (10), (42), (66); EXEC AddAwesomesauce @MagicList;

Вы создали @TheArrayItself как аналог списка, заполнили его значениями, используя INSERT INTO @MagicList и успешно передали в процедуру с помощью EXEC.

Продвинутые возможности TVP

Работа с XML

Если метод с использованием TVP не подходит, может помочь сериализация XML. Вот как это выглядит:

SQL Скопировать код CREATE PROCEDURE AddMagicsWithXML @MagicXML XML AS INSERT INTO SomePlaceWelcoming (SomePlaceColumn) SELECT N.value('.', 'INT') FROM @MagicXML.nodes('/SomePlace/MagicNumber') as T(N);

Как оказалось, XML может стать универсальным инструментом для перевода списков в SQL-формат.

Dynamic SQL: гибкость перед лицом переменчивости

Когда требуется работа с изменяющимися параметрами, на помощь приходит динамический SQL. Однако стоит быть осторожными и использовать его аккуратно, чтобы избежать SQL-инъекций.

SQL Скопировать код CREATE PROCEDURE AddMagicNumbersDynamic @MagicNumbers VARCHAR(MAX) AS EXEC ('INSERT INTO SomePlaceWelcoming (SomePlaceColumn) VALUES ' + @MagicNumbers);

Работа с динамическим SQL требует умелого управления входными данными и внимания к деталям для обеспечения безопасности.

Разделение строк: функционал SQL Server 2016

Если ваш список представлен строкой с разделителями, функционал SQL Server 2016 предусматривает разделение таких строк:

SQL Скопировать код SELECT [value] FROM STRING_SPLIT(@String, ',');

Разделение строк — это инструмент, который помогает преобразовать строки в списки, потребует от вас дополнительной настройки.

Визуализация

Передачу списка параметров в хранимую процедуру можно представить как отправку автобуса с данными в гостиницу:

Markdown Скопировать код Array 🚌: [Data1, Data2, Data3...]

Хранимая процедура принимает все данные, будто это гостиница:

SQL Скопировать код EXEC sp_AcceptGuests @GuestList; -- Разгрузка данных в гостинице данных!

Таким образом, список 🚌 доставляет данные, а хранимая процедура 🏨 их принимает.

Практические примеры

Использование 'NOT IN' при удалении данных

Если вы хотите удалить записи, которых нет в спике, воспользуйтесь конструкцией NOT IN:

SQL Скопировать код DECLARE @Ids AwesomeArrayType; INSERT INTO @Ids VALUES (1), (3), (4); DELETE FROM DataTable WHERE IdColumn NOT IN (SELECT MagicNumber FROM @Ids);

Используя NOT IN, вы можете осуществить удаление с учетом логики списка.

Транзакции и блокировки

В процессе выполнения крупных операций важно защищать ваши данные, используя транзакции и надежные блокировки:

SQL Скопировать код BEGIN TRANSACTION TRY -- Начинаем обновление или удаление COMMIT CATCH ROLLBACK

Транзакции обеспечивают атомарность все операций и гарантируют целостность данных.

Entity Framework: путь .NET разработчиков

Для .NET разработчиков можно воспользоваться Entity Framework, в котором TVP становится абстракцией:

csharp Скопировать код context.Database.ExecuteSqlCommand( "EXEC AddAwesomesauce @MagicList", new SqlParameter("@MagicList", magicList) );

Entity Framework — это инструмент, который станет настоящим помощником для каждого .NET разработчика.

