Передача массива id в хранимую процедуру SQL для удаления#SQL для аналитиков #Хранимые процедуры #INSERT / UPDATE / DELETE
Быстрый ответ
Если вы хотите передать список параметров в хранимую процедуру SQL, лучшим решением будет использование параметров, реализованных в виде таблицы (Table-Valued Parameters, TVPs). Сначала создайте пользовательский тип таблицы, структура которого будет соответствовать вашему списку. Затем вы сможете использовать этот тип в качестве параметра для хранимой процедуры. Добавьте данные в таблицу и вызовите процедуру – и вуаля, ваш список обработан должным образом, используя функциональность SQL!
Другими словами, преобразуйте ваш список в таблицу — SQL оценит это по достоинству!
Пример на SQL Server будет таким:
-- Создаем тип для пользовательской таблицы
CREATE TYPE AwesomeArrayType AS TABLE (
MagicNumber INT
);
-- Определяем хранимую процедуру для работы со списком
CREATE PROCEDURE AddAwesomesauce
@TheArrayItself AwesomeArrayType READONLY
AS
SET NOCOUNT ON;
INSERT INTO SomePlaceWelcoming (SomePlaceColumn)
SELECT MagicNumber FROM @TheArrayItself;
-- А теперь самое интересное. Заполняем список данными и выполняем процедуру!
DECLARE @MagicList AwesomeArrayType;
INSERT INTO @MagicList VALUES (10), (42), (66);
EXEC AddAwesomesauce @MagicList;
Вы создали @TheArrayItself как аналог списка, заполнили его значениями, используя INSERT INTO @MagicList и успешно передали в процедуру с помощью EXEC.
Продвинутые возможности TVP
Работа с XML
Если метод с использованием TVP не подходит, может помочь сериализация XML. Вот как это выглядит:
CREATE PROCEDURE AddMagicsWithXML
@MagicXML XML
AS
INSERT INTO SomePlaceWelcoming (SomePlaceColumn)
SELECT N.value('.', 'INT')
FROM @MagicXML.nodes('/SomePlace/MagicNumber') as T(N);
Как оказалось, XML может стать универсальным инструментом для перевода списков в SQL-формат.
Dynamic SQL: гибкость перед лицом переменчивости
Когда требуется работа с изменяющимися параметрами, на помощь приходит динамический SQL. Однако стоит быть осторожными и использовать его аккуратно, чтобы избежать SQL-инъекций.
CREATE PROCEDURE AddMagicNumbersDynamic
@MagicNumbers VARCHAR(MAX)
AS
EXEC ('INSERT INTO SomePlaceWelcoming (SomePlaceColumn) VALUES ' + @MagicNumbers);
Работа с динамическим SQL требует умелого управления входными данными и внимания к деталям для обеспечения безопасности.
Разделение строк: функционал SQL Server 2016
Если ваш список представлен строкой с разделителями, функционал SQL Server 2016 предусматривает разделение таких строк:
SELECT [value]
FROM STRING_SPLIT(@String, ',');
Разделение строк — это инструмент, который помогает преобразовать строки в списки, потребует от вас дополнительной настройки.
Визуализация
Передачу списка параметров в хранимую процедуру можно представить как отправку автобуса с данными в гостиницу:
Array 🚌: [Data1, Data2, Data3...]
Хранимая процедура принимает все данные, будто это гостиница:
EXEC sp_AcceptGuests @GuestList; -- Разгрузка данных в гостинице данных!
Таким образом, список 🚌 доставляет данные, а хранимая процедура 🏨 их принимает.
Практические примеры
Использование 'NOT IN' при удалении данных
Если вы хотите удалить записи, которых нет в спике, воспользуйтесь конструкцией NOT IN:
DECLARE @Ids AwesomeArrayType;
INSERT INTO @Ids VALUES (1), (3), (4);
DELETE FROM DataTable
WHERE IdColumn NOT IN (SELECT MagicNumber FROM @Ids);
Используя NOT IN, вы можете осуществить удаление с учетом логики списка.
Транзакции и блокировки
В процессе выполнения крупных операций важно защищать ваши данные, используя транзакции и надежные блокировки:
BEGIN TRANSACTION
TRY
-- Начинаем обновление или удаление
COMMIT
CATCH
ROLLBACK
Транзакции обеспечивают атомарность все операций и гарантируют целостность данных.
Entity Framework: путь .NET разработчиков
Для .NET разработчиков можно воспользоваться Entity Framework, в котором TVP становится абстракцией:
context.Database.ExecuteSqlCommand(
"EXEC AddAwesomesauce @MagicList",
new SqlParameter("@MagicList", magicList)
);
Entity Framework — это инструмент, который станет настоящим помощником для каждого .NET разработчика.
Алина Карпова
инженер по данным