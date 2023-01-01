Pass параметров в метод connection.execute в SQLAlchemy#Основы Python #Базы данных и ORM (SQLAlchemy)
Быстрый ответ
Для передачи параметров в SQL-запросы при использовании SQLAlchemy рекомендуется применять именованные заполнители (placeholders) и соответствующие им словари параметров в методе
connection.execute(). Вот как это выглядит на примере:
query = "SELECT * FROM my_table WHERE id = :id"
params = {"id": 42}
result = engine.execute(query, params).fetchall()
Значение параметра
:id из словаря
params подставляется в момент выполнения запроса
query.
Чтобы обеспечить совместимость с разными СУБД и гарантировать безопасность, рекомендуется использовать конструкцию sqlalchemy.sql.text(), которая позволяет привязывать параметры:
from sqlalchemy.sql import text
stmt = text("SELECT * FROM my_table WHERE id = :id")
result = engine.execute(stmt, id=42).fetchall()
Безопасность при построении запросов
Отказ от форматирования SQL запросов с помощью методов вроде
sql.format(...) является надежным способом защиты от SQL-инъекций. SQLAlchemy обеспечивает такую защиту, отделяя код запроса от передаваемых в него данных.
Передача параметров: лучшие практики
Параметризованный запрос повышает удобство поддержки и открывает возможности для повторного использования кода. Модульный подход к построению запросов делает систему гибкой и легко масштабируемой.
Визуализация
Параметры в
connection.execute можно представить как ингредиенты для пиццы:
Ваш заказ: "Хотел бы пиццу с ингредиентами А, В, С."
В контексте SQLAlchemy эта фраза превращается в следующий код:
params = {'topping_A': 'грибы', 'topping_B': 'пепперони', 'topping_C': 'оливки'}
result = connection.execute("SELECT * FROM pizzas WHERE topping_A = :topping_A AND topping_B = :topping_B AND topping_C = :topping_C", **params)
Здесь каждый заполнитель в запросе соответствует определенному ингредиенту вашего заказа.
📋 Форма заказа (ваш запрос на пиццу):
- Ингредиент A: грибы (🍄)
- Ингредиент B: пепперони (🍕)
- Ингредиент C: оливки (🫒)
🍕 Готовая пицца (результат запроса):
- Приготовлена с учетом всех ваших пожеланий!
Преимущества параметризации
Параметризация важна не только для обеспечения безопасности, но и для эффективности выполнения запросов. В SQLAlchemy с помощью метода
bindparams запрос компилируется единожды и может быть выполнен множество раз с разными параметрами. Это положительно влияет на производительность:
stmt = text("UPDATE users SET name = :name WHERE id = :id").bindparams(name='Джон Доу')
for user_id in range(1, 4):
engine.execute(stmt, id=user_id)
Преимущества использования session.execute
Переиспользование объектов запроса помогает оптимизировать код. Использование переменных
stmt и
res для хранения запроса и результата повышает читаемость кода и облегчает его поддержку:
stmt = text("SELECT * FROM сотрудники WHERE отдел = :department")
for department in ['продажи', 'инженеры']:
res = session.execute(stmt, {'department': department})
for row in res:
print(row)
Избежание типичных ошибок
Неверные типы данных могут вызвать ошибку
StatementError, а неправильная привязка параметров —
ProgrammingError. Чтобы избежать этих проблем, следует уделять достаточно внимания правильности имен параметров и структуры SQL-запроса.
Будьте готовы к будущему
Используйте SQL-выражения в SQLAlchemy для абстракции от конкретной схемы или конфигурации базы данных. Это поможет сделать ваш код более гибким и адаптивным.
Милана Усова
разработчик бэкенда