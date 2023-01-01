"Partition By" и "Row_Number" в SQL: объяснение и примеры

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Функция ROW_NUMBER() , применяемая вместе с PARTITION BY в Oracle SQL, предоставляет возможность формировать упорядоченную последовательность номеров в рамках отдельных разделов:

SQL Скопировать код SELECT col1, col2, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY col1 ORDER BY col2) AS seq FROM my_table;

В этом примере столбец seq присваивает уникальный номер для каждой строки внутри групп, отсортированных по col2 и разделённых по col1 .

Работа с последовательностями

Стремитесь к точности анализа? Очень важно понять как функция ROW_NUMBER() работает в связке с клаузулой ORDER BY . Эта комбинация критична, особенно когда требуется обеспечить уникальность комбинаций. Пренебрежение ORDER BY может привести к непредсказуемому назначению номеров порядка, что существенно искажает оценку данных.

Путешествие по океану сходства

Если данные не имеют выраженного порядка сортировки из-за их схожести, можно использовать GUID (Глобальный Уникальный Идентификатор) в качестве опоры. Это поможет сохранить логичность нумерации последовательности и обеспечит её стабильность.

Предохранение от случайных колебаний

Разделы с уникальными данными могут вызвать смущение, присваивая одинаковым значениям разные порядковые номера. Не позволяйте случайности нарушить ваш аналитический порядок! Удостоверьтесь, что PARTITION BY корректно работает вместе с ORDER BY , тогда ваши последовательности будут предсказуемыми и анализ данных будет лёгким и быстрым, как приготовление смузи.

Отсечение дубликатов

Смотреть один и тот же фильм снова и снова вряд ли будет интересно. Дублирование данных тоже не приносит пользы. Вот метод исключения дубликатов, включающий в себя PARTITION BY , ROW_NUMBER() и эффективный механизм выборки:

SQL Скопировать код SELECT col1, col2 FROM ( SELECT col1, col2, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY col1 ORDER BY col2) AS rn -- сокращает количество дубликатов быстрее, чем вы скажете "дубликат" FROM my_table ) WHERE rn = 1; -- Только уникальные значения проходят дальше

Визуализация

Чтобы лучше понять, можно сделать аналогию с библиотекой, где книги разложены по жанрам и пронумерованы:

Markdown Скопировать код **Отдел детективов 🕵️‍♂️** 1. "Убийство в Восточном экспрессе" 2. "Собака Баскервилей" 3. "Исчезнувшая" **Отдел научной фантастики 👽** 1. "Дюна" 2. "Игра Эндера" 3. "Война миров" **Отдел романтики 💖** 1. "Гордость и предубеждение" 2. "Дневник памяти" 3. "Ромео и Джульетта"

Здесь PARTITION BY ассоциируется с системой классификации в библиотеке, а ROW_NUMBER() с порядковым номером, присваиваемым книгам внутри каждого жанра.

Широкий спектр применения

Использование в ранжировании данных, пагинации и удалении дубликатов

Сочетание PARTITION BY и ROW_NUMBER() – это мощный инструмент! Они могут быть полезными при ранжировании записей, в реализации пагинации или в удалении дубликатов в ваших наборах данных.

Соответствие правилам баз данных

Как в английском языке существуют разные диалекты, так и в SQL. Некоторые системы управления базами данных могут не принять PARTITION BY без ORDER BY . Поэтому убедитесь, что ваши запросы соответствуют правилам конкретного SQL-диалекта, чтобы избежать нежелательных результатов.

Выбор критерия сортировки

Перед выбором критериев для ORDER BY тщательно продумайте контекст данных и цели анализа. Вопрос здесь заключается в создании истории на основе анализа данных, а не только в поддержании последовательности.

