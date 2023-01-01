"Partition By" и "Row_Number" в SQL: объяснение и примеры#SQL для аналитиков #Основы SQL #Оконные функции (Window Functions)
Быстрый ответ
Функция
ROW_NUMBER(), применяемая вместе с
PARTITION BY в Oracle SQL, предоставляет возможность формировать упорядоченную последовательность номеров в рамках отдельных разделов:
SELECT col1, col2,
ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY col1 ORDER BY col2) AS seq
FROM my_table;
В этом примере столбец
seq присваивает уникальный номер для каждой строки внутри групп, отсортированных по
col2 и разделённых по
col1.
Работа с последовательностями
Стремитесь к точности анализа? Очень важно понять как функция
ROW_NUMBER() работает в связке с клаузулой
ORDER BY. Эта комбинация критична, особенно когда требуется обеспечить уникальность комбинаций. Пренебрежение
ORDER BY может привести к непредсказуемому назначению номеров порядка, что существенно искажает оценку данных.
Путешествие по океану сходства
Если данные не имеют выраженного порядка сортировки из-за их схожести, можно использовать GUID (Глобальный Уникальный Идентификатор) в качестве опоры. Это поможет сохранить логичность нумерации последовательности и обеспечит её стабильность.
Предохранение от случайных колебаний
Разделы с уникальными данными могут вызвать смущение, присваивая одинаковым значениям разные порядковые номера. Не позволяйте случайности нарушить ваш аналитический порядок! Удостоверьтесь, что
PARTITION BY корректно работает вместе с
ORDER BY, тогда ваши последовательности будут предсказуемыми и анализ данных будет лёгким и быстрым, как приготовление смузи.
Отсечение дубликатов
Смотреть один и тот же фильм снова и снова вряд ли будет интересно. Дублирование данных тоже не приносит пользы. Вот метод исключения дубликатов, включающий в себя
PARTITION BY,
ROW_NUMBER() и эффективный механизм выборки:
SELECT col1, col2
FROM (
SELECT col1, col2,
ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY col1 ORDER BY col2) AS rn -- сокращает количество дубликатов быстрее, чем вы скажете "дубликат"
FROM my_table
)
WHERE rn = 1; -- Только уникальные значения проходят дальше
Визуализация
Чтобы лучше понять, можно сделать аналогию с библиотекой, где книги разложены по жанрам и пронумерованы:
**Отдел детективов 🕵️♂️**
1. "Убийство в Восточном экспрессе"
2. "Собака Баскервилей"
3. "Исчезнувшая"
**Отдел научной фантастики 👽**
1. "Дюна"
2. "Игра Эндера"
3. "Война миров"
**Отдел романтики 💖**
1. "Гордость и предубеждение"
2. "Дневник памяти"
3. "Ромео и Джульетта"
Здесь
PARTITION BY ассоциируется с системой классификации в библиотеке, а
ROW_NUMBER() с порядковым номером, присваиваемым книгам внутри каждого жанра.
Широкий спектр применения
Использование в ранжировании данных, пагинации и удалении дубликатов
Сочетание
PARTITION BY и
ROW_NUMBER() – это мощный инструмент! Они могут быть полезными при ранжировании записей, в реализации пагинации или в удалении дубликатов в ваших наборах данных.
Соответствие правилам баз данных
Как в английском языке существуют разные диалекты, так и в SQL. Некоторые системы управления базами данных могут не принять
PARTITION BY без
ORDER BY. Поэтому убедитесь, что ваши запросы соответствуют правилам конкретного SQL-диалекта, чтобы избежать нежелательных результатов.
Выбор критерия сортировки
Перед выбором критериев для
ORDER BY тщательно продумайте контекст данных и цели анализа. Вопрос здесь заключается в создании истории на основе анализа данных, а не только в поддержании последовательности.
Полезные материалы
- ROW_NUMBER — изучение функции
ROW_NUMBER()в документации Oracle.
- SQL RANK() versus ROW_NUMBER() – Stack Overflow — обсуждение практического использования
ROW_NUMBER().
- ROWNUMBER, RANK, and DENSERANK in SQL — информация о разнице между функциями и рекомендации по выбору оптимальной функции в зависимости от конкретной задачи.
- Analytic Functions – ORACLE-BASE — детальное сравнение различных аналитических функций от известных специалистов Oracle.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик