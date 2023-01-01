"Partition By" и "Row_Number" в SQL: объяснение и примеры

#SQL для аналитиков  #Основы SQL  #Оконные функции (Window Functions)  
Быстрый ответ

Функция ROW_NUMBER(), применяемая вместе с PARTITION BY в Oracle SQL, предоставляет возможность формировать упорядоченную последовательность номеров в рамках отдельных разделов:

SELECT col1, col2,
       ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY col1 ORDER BY col2) AS seq
FROM my_table;

В этом примере столбец seq присваивает уникальный номер для каждой строки внутри групп, отсортированных по col2 и разделённых по col1.

Работа с последовательностями

Стремитесь к точности анализа? Очень важно понять как функция ROW_NUMBER() работает в связке с клаузулой ORDER BY. Эта комбинация критична, особенно когда требуется обеспечить уникальность комбинаций. Пренебрежение ORDER BY может привести к непредсказуемому назначению номеров порядка, что существенно искажает оценку данных.

Путешествие по океану сходства

Если данные не имеют выраженного порядка сортировки из-за их схожести, можно использовать GUID (Глобальный Уникальный Идентификатор) в качестве опоры. Это поможет сохранить логичность нумерации последовательности и обеспечит её стабильность.

Предохранение от случайных колебаний

Разделы с уникальными данными могут вызвать смущение, присваивая одинаковым значениям разные порядковые номера. Не позволяйте случайности нарушить ваш аналитический порядок! Удостоверьтесь, что PARTITION BY корректно работает вместе с ORDER BY, тогда ваши последовательности будут предсказуемыми и анализ данных будет лёгким и быстрым, как приготовление смузи.

Отсечение дубликатов

Смотреть один и тот же фильм снова и снова вряд ли будет интересно. Дублирование данных тоже не приносит пользы. Вот метод исключения дубликатов, включающий в себя PARTITION BY, ROW_NUMBER() и эффективный механизм выборки:

SELECT col1, col2
FROM (
  SELECT col1, col2,
         ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY col1 ORDER BY col2) AS rn -- сокращает количество дубликатов быстрее, чем вы скажете "дубликат"
  FROM my_table
) 
WHERE rn = 1; -- Только уникальные значения проходят дальше

Визуализация

Чтобы лучше понять, можно сделать аналогию с библиотекой, где книги разложены по жанрам и пронумерованы:

**Отдел детективов 🕵️‍♂️**
1. "Убийство в Восточном экспрессе"
2. "Собака Баскервилей"
3. "Исчезнувшая"

**Отдел научной фантастики 👽**
1. "Дюна"
2. "Игра Эндера"
3. "Война миров"

**Отдел романтики 💖**
1. "Гордость и предубеждение"
2. "Дневник памяти"
3. "Ромео и Джульетта"

Здесь PARTITION BY ассоциируется с системой классификации в библиотеке, а ROW_NUMBER() с порядковым номером, присваиваемым книгам внутри каждого жанра.

Широкий спектр применения

Использование в ранжировании данных, пагинации и удалении дубликатов

Сочетание PARTITION BY и ROW_NUMBER() – это мощный инструмент! Они могут быть полезными при ранжировании записей, в реализации пагинации или в удалении дубликатов в ваших наборах данных.

Соответствие правилам баз данных

Как в английском языке существуют разные диалекты, так и в SQL. Некоторые системы управления базами данных могут не принять PARTITION BY без ORDER BY. Поэтому убедитесь, что ваши запросы соответствуют правилам конкретного SQL-диалекта, чтобы избежать нежелательных результатов.

Выбор критерия сортировки

Перед выбором критериев для ORDER BY тщательно продумайте контекст данных и цели анализа. Вопрос здесь заключается в создании истории на основе анализа данных, а не только в поддержании последовательности.

Полезные материалы

  1. ROW_NUMBER — изучение функции ROW_NUMBER() в документации Oracle.
  2. SQL RANK() versus ROW_NUMBER() – Stack Overflow — обсуждение практического использования ROW_NUMBER().
  3. ROWNUMBER, RANK, and DENSERANK in SQL — информация о разнице между функциями и рекомендации по выбору оптимальной функции в зависимости от конкретной задачи.
  4. Analytic Functions – ORACLE-BASE — детальное сравнение различных аналитических функций от известных специалистов Oracle.
Виктор Ермаков

SQL-разработчик

Свежие материалы
Основные принципы работы HTTPS
6 сентября 2024
Установка Swift на macOS: Пошаговое руководство
6 сентября 2024
Вопросы по SQL на собеседовании для тестировщиков
6 сентября 2024

Загрузка...