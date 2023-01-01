Пагинация в SQL Server: аналоги LIMIT и OFFSET в PostgreSQL#SQL для аналитиков #Основы SQL #PostgreSQL
Быстрый ответ
Для пропуска заданного количества строк и ограничения числа возвращаемых строк в SQL Server 2012+, применяйте команды
ORDER BY,
OFFSET и
FETCH NEXT:
SELECT * FROM TableName
ORDER BY ColumnName
OFFSET 10 ROWS -- Пропускаем первые 10 строк.
FETCH NEXT 5 ROWS ONLY; -- Затем выбираем только следующие 5 строк.
Это эквивалент оператора
LIMIT 5 OFFSET 10, используемого в остальных SQL-диалектах. Важным условием является использование
ORDER BY для корректной работы запроса.
Постраничное разделение в SQL Server 2012 и выше
В SQL Server 2012 и новее операции постраничного разделения данных сильно облегчены благодаря использованию команд
OFFSET и
FETCH NEXT:
DECLARE @PageSize INT = 10, @PageNumber INT = 2;
SELECT *
FROM YourTable
ORDER BY YourOrderColumn
OFFSET (@PageNumber – 1) * @PageSize ROWS
FETCH NEXT @PageSize ROWS ONLY;
Вместо плейсхолдеров
YourTable и
YourOrderColumn необходимо указать реальные имена таблицы и колонки.
Совместимость с предыдущими версиями: SQL Server 2005-2008
В версиях SQL Server от 2005 до 2008 R2, где отсутствуют
OFFSET и
FETCH NEXT, можно задействовать функцию
ROW_NUMBER():
WITH NumberedTable AS (
SELECT
ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY OrderColumn) AS RowNum,
*
FROM YourTable
)
SELECT *
FROM NumberedTable
WHERE RowNum BETWEEN @Offset AND (@Offset + @Limit – 1);
С помощью Общих Табличных Выражений (CTE) присваиваем строкам уникальные номера для последующего выбора заданного диапазона строк.
Работа с большими наборами данных: вопросы производительности
При работе с большими объемами данных важно учитывать производительность запросов:
- Для предварительного сокращения данных используйте фильтры WHERE.
- Создавайте индексы, которые будут оптимизировать операции сортировки и фильтрации.
Визуализация
Каждую строку в SQL Server можно сравнить с этажом в здании:
Этаж/Строка
⬆️
| 10-й | 🚁 | <- OFFSET пропускает до 10-го этажа.
| 9-й | ❌ |
...
| 1-й | ❌ |
⬇️
OFFSET устанавливает с какого "этажа" начинать, а
FETCH NEXT определяет сколько "этажей" просмотреть (выбрать строк).
SELECT ColumnName
FROM TableName
ORDER BY ColumnName
OFFSET 9 ROWS -- Пропустить 9 этажей.
FETCH NEXT 5 ROWS ONLY; -- Выбрать следующие 5 этажей.
Устаревшие методы: влияние на производительность
До версий SQL Server 2012 широко применялся оператор
SET ROWCOUNT. Однако его использование теперь не рекомендуется из-за устаревания:
SET ROWCOUNT @Limit;
SELECT *
FROM YourTable
ORDER BY YourOrderColumn;
SET ROWCOUNT 0;
Предпочтительнее использовать
OFFSET и
FETCH NEXT, или
ROW_NUMBER(), чтобы обеспечить совместимость с более новыми версиями.
Создание динамической навигации по страницам
Обеспечьте пользователям гибкое управление размером страницы и номером страницы:
DECLARE @PageSize INT = 10, @PageNumber INT = 1;
SELECT *
FROM YourTable
ORDER BY YourOrderColumn
OFFSET (@PageNumber – 1) * @PageSize ROWS
FETCH NEXT @PageSize ROWS ONLY;
В старых версиях SQL Server применяйте аналогичную логику с использованием
ROW_NUMBER().
Навигация по страницам и сортировка: улучшение взаимодействия с пользователем
Качественная навигация по страницам предполагает не только выборку данных, но и их логическую сортировку:
- Предложите пользователям различные варианты сортировки с помощью ORDER BY.
- Используйте CASE выражения или динамические SQL запросы для сложной сортировки.
- Оптимизируйте операции сортировки с помощью индексов для улучшения производительности.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик