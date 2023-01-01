Пагинация в SQL Server: аналоги LIMIT и OFFSET в PostgreSQL

Быстрый ответ

Для пропуска заданного количества строк и ограничения числа возвращаемых строк в SQL Server 2012+, применяйте команды ORDER BY , OFFSET и FETCH NEXT :

SQL Скопировать код SELECT * FROM TableName ORDER BY ColumnName OFFSET 10 ROWS -- Пропускаем первые 10 строк. FETCH NEXT 5 ROWS ONLY; -- Затем выбираем только следующие 5 строк.

Это эквивалент оператора LIMIT 5 OFFSET 10 , используемого в остальных SQL-диалектах. Важным условием является использование ORDER BY для корректной работы запроса.

Постраничное разделение в SQL Server 2012 и выше

В SQL Server 2012 и новее операции постраничного разделения данных сильно облегчены благодаря использованию команд OFFSET и FETCH NEXT :

SQL Скопировать код DECLARE @PageSize INT = 10, @PageNumber INT = 2; SELECT * FROM YourTable ORDER BY YourOrderColumn OFFSET (@PageNumber – 1) * @PageSize ROWS FETCH NEXT @PageSize ROWS ONLY;

Вместо плейсхолдеров YourTable и YourOrderColumn необходимо указать реальные имена таблицы и колонки.

Совместимость с предыдущими версиями: SQL Server 2005-2008

В версиях SQL Server от 2005 до 2008 R2, где отсутствуют OFFSET и FETCH NEXT , можно задействовать функцию ROW_NUMBER() :

SQL Скопировать код WITH NumberedTable AS ( SELECT ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY OrderColumn) AS RowNum, * FROM YourTable ) SELECT * FROM NumberedTable WHERE RowNum BETWEEN @Offset AND (@Offset + @Limit – 1);

С помощью Общих Табличных Выражений (CTE) присваиваем строкам уникальные номера для последующего выбора заданного диапазона строк.

Работа с большими наборами данных: вопросы производительности

При работе с большими объемами данных важно учитывать производительность запросов:

Для предварительного сокращения данных используйте фильтры WHERE .

. Создавайте индексы, которые будут оптимизировать операции сортировки и фильтрации.

Визуализация

Каждую строку в SQL Server можно сравнить с этажом в здании:

Markdown Скопировать код Этаж/Строка ⬆️ | 10-й | 🚁 | <- OFFSET пропускает до 10-го этажа. | 9-й | ❌ | ... | 1-й | ❌ | ⬇️

OFFSET устанавливает с какого "этажа" начинать, а FETCH NEXT определяет сколько "этажей" просмотреть (выбрать строк).

SQL Скопировать код SELECT ColumnName FROM TableName ORDER BY ColumnName OFFSET 9 ROWS -- Пропустить 9 этажей. FETCH NEXT 5 ROWS ONLY; -- Выбрать следующие 5 этажей.

Устаревшие методы: влияние на производительность

До версий SQL Server 2012 широко применялся оператор SET ROWCOUNT . Однако его использование теперь не рекомендуется из-за устаревания:

SQL Скопировать код SET ROWCOUNT @Limit; SELECT * FROM YourTable ORDER BY YourOrderColumn; SET ROWCOUNT 0;

Предпочтительнее использовать OFFSET и FETCH NEXT , или ROW_NUMBER() , чтобы обеспечить совместимость с более новыми версиями.

Создание динамической навигации по страницам

Обеспечьте пользователям гибкое управление размером страницы и номером страницы:

SQL Скопировать код DECLARE @PageSize INT = 10, @PageNumber INT = 1; SELECT * FROM YourTable ORDER BY YourOrderColumn OFFSET (@PageNumber – 1) * @PageSize ROWS FETCH NEXT @PageSize ROWS ONLY;

В старых версиях SQL Server применяйте аналогичную логику с использованием ROW_NUMBER() .

Навигация по страницам и сортировка: улучшение взаимодействия с пользователем

Качественная навигация по страницам предполагает не только выборку данных, но и их логическую сортировку:

Предложите пользователям различные варианты сортировки с помощью ORDER BY .

. Используйте CASE выражения или динамические SQL запросы для сложной сортировки.

выражения или динамические SQL запросы для сложной сортировки. Оптимизируйте операции сортировки с помощью индексов для улучшения производительности.

