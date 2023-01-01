Отсутствие unsigned datatype в SQL Server: обсуждение и решения

Быстрый ответ

Отсутствие беззнаковых типов данных в SQL Server объясняется стремлением к соблюдению стандарта ISO/IEC SQL и к повышению переносимости кода, а также к упрощению работы с системами типов данных и переполнением. Для обработки положительных значений предлагается использование знаковых типов данных большего размера:

DECLARE @Value BIGINT = 4294967295 -- Этот тип данных позволяет хранить значительно большие значения, превышающие максимальный диапазонц для INT
SELECT @Value

Такой подход позволяет компенсировать отсутствие беззнаковых типов данных, обеспечивая при этом сохранность и целостность данных.

Расширение диапазона столбца Identity

Столбцы INT Identity имеют лимит 2 147 483 647. Чтобы его расширить, можно задать отрицательное начальное значение:

CREATE TABLE MyTable (
    ID INT IDENTITY(-2147483648, 1), -- Использование отрицательного начального значения INT позволяет удвоить доступный диапазон
    ...
)

Представленный пример задействует полный доступный диапазон от -2 147 483 648 до 2 147 483 647, что в итоге увеличивает полный набор значений.

Использование больших типов для работы с огромными числами

Для обработки экстремально больших чисел, которые превосходят возможности BIGINT, можно применять DECIMAL(38, 0). Этот тип данных обеспечит нужный набор значений.

Рефакторинг для обработки отрицательных чисел

Переосмысление и реорганизация кода могут быть более приемлемым и эффективным подходом, чем попытка внедрения беззнаковых типов данных. Умение работать с отрицательными значениями позволяет следовать стандартам SQL и обходить некоторые ограничения.

Эквивалентность разных типов данных

Знаковые и беззнаковые типы данных эквивалентны с точки зрения диапазона их значений. Важно помнить об этом и учитывать равенство положительной и отрицательной частей диапазона при проектировании схем баз данных.

Явные и неявные преобразования типов данных

Для предотвращения возникновения неожиданных ошибок, таких как переполнение и проблемы с приведением типов, рекомендуется явно обрабатывать преобразования типов данных. Выбор, сделанный SQL Server в пользу ограниченного числа типов данных, минимизирует риски и упрощает управление данными.

Визуализация

Визуально типы данных SQL Server можно сравнить с инструментами из набора для гонок:

Инструмент Диапазон использования
Знаковое целое число 🔨 от -5 до +5 (включительно)
Беззнаковое целое число 🔧 от 0 до +5 (только положительные значения)

Не входящий в набор SQL Server инструмент:

🛠️ Ящик с инструментами SQL Server (🧰):

  • Мультифункциональный молоток (🔨), представляющий знаковые целые числа
  • Отсутствует регулируемый гаечный ключ (🔧), симболизирующий беззнаковые целые числа

Для наглядности представим, что:

Разработчики инструментария решили, что молотком можно не только забивать гвозди, но и закручивать винты. Это решение, хоть и не самое элегантное, но довольно эффективное.

Предвидение возможных ограничений SQL Server

BigInt и Decimal на помощь

Для числовых значений, превышающих 2^31-1, подойдет BIGINT со значением до 2^63-1. Если требуется хранить еще большие значения, рекомендуется использовать DECIMAL(38, 0), однако стоит быть готовым к потенциальному снижению производительности при работе с такими данными.

Системы управления базами данных

Не стоит забывать, что хотя SQL Server не поддерживает беззнаковые целые числа, другие СУБД, например MySQL, поддерживают этот тип данных, что обеспечивает разнообразие в типах данных, доступных для использования.

Решения Microsoft

Microsoft приняла решение "Не исправлять" в отношении пользовательских запросов на поддержку беззнаковых целых, что подтверждает стратегию компании в области SQL Server.

Практическое применение

Важно качественно подходить к выбору типов данных. Если есть риск, что максимальные значения столбцов ID достигнут своего предела, стоит прибегать к использованию отрицательного начального значения для identity.

Алина Карпова

инженер по данным

