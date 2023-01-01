Отсутствие unsigned datatype в SQL Server: обсуждение и решения#Типы данных SQL
Отсутствие беззнаковых типов данных в SQL Server объясняется стремлением к соблюдению стандарта ISO/IEC SQL и к повышению переносимости кода, а также к упрощению работы с системами типов данных и переполнением. Для обработки положительных значений предлагается использование знаковых типов данных большего размера:
DECLARE @Value BIGINT = 4294967295 -- Этот тип данных позволяет хранить значительно большие значения, превышающие максимальный диапазонц для INT
SELECT @Value
Такой подход позволяет компенсировать отсутствие беззнаковых типов данных, обеспечивая при этом сохранность и целостность данных.
Расширение диапазона столбца Identity
Столбцы
INT Identity имеют лимит 2 147 483 647. Чтобы его расширить, можно задать отрицательное начальное значение:
CREATE TABLE MyTable (
ID INT IDENTITY(-2147483648, 1), -- Использование отрицательного начального значения INT позволяет удвоить доступный диапазон
...
)
Представленный пример задействует полный доступный диапазон от -2 147 483 648 до 2 147 483 647, что в итоге увеличивает полный набор значений.
Использование больших типов для работы с огромными числами
Для обработки экстремально больших чисел, которые превосходят возможности
BIGINT, можно применять
DECIMAL(38, 0). Этот тип данных обеспечит нужный набор значений.
Рефакторинг для обработки отрицательных чисел
Переосмысление и реорганизация кода могут быть более приемлемым и эффективным подходом, чем попытка внедрения беззнаковых типов данных. Умение работать с отрицательными значениями позволяет следовать стандартам SQL и обходить некоторые ограничения.
Эквивалентность разных типов данных
Знаковые и беззнаковые типы данных эквивалентны с точки зрения диапазона их значений. Важно помнить об этом и учитывать равенство положительной и отрицательной частей диапазона при проектировании схем баз данных.
Явные и неявные преобразования типов данных
Для предотвращения возникновения неожиданных ошибок, таких как переполнение и проблемы с приведением типов, рекомендуется явно обрабатывать преобразования типов данных. Выбор, сделанный SQL Server в пользу ограниченного числа типов данных, минимизирует риски и упрощает управление данными.
Визуализация
Визуально типы данных SQL Server можно сравнить с инструментами из набора для гонок:
|Инструмент
|Диапазон использования
|Знаковое целое число 🔨
|от -5 до +5 (включительно)
|Беззнаковое целое число 🔧
|от 0 до +5 (только положительные значения)
Не входящий в набор SQL Server инструмент:
🛠️ Ящик с инструментами SQL Server (🧰):
- Мультифункциональный молоток (🔨), представляющий знаковые целые числа
- Отсутствует регулируемый гаечный ключ (🔧), симболизирующий беззнаковые целые числа
Для наглядности представим, что:
Разработчики инструментария решили, что молотком можно не только забивать гвозди, но и закручивать винты. Это решение, хоть и не самое элегантное, но довольно эффективное.
Предвидение возможных ограничений SQL Server
BigInt и Decimal на помощь
Для числовых значений, превышающих 2^31-1, подойдет
BIGINT со значением до 2^63-1. Если требуется хранить еще большие значения, рекомендуется использовать
DECIMAL(38, 0), однако стоит быть готовым к потенциальному снижению производительности при работе с такими данными.
Системы управления базами данных
Не стоит забывать, что хотя SQL Server не поддерживает беззнаковые целые числа, другие СУБД, например MySQL, поддерживают этот тип данных, что обеспечивает разнообразие в типах данных, доступных для использования.
Решения Microsoft
Microsoft приняла решение "Не исправлять" в отношении пользовательских запросов на поддержку беззнаковых целых, что подтверждает стратегию компании в области SQL Server.
Практическое применение
Важно качественно подходить к выбору типов данных. Если есть риск, что максимальные значения столбцов ID достигнут своего предела, стоит прибегать к использованию отрицательного начального значения для identity.
Алина Карпова
инженер по данным