Отслеживание заблокированных и блокирующих запросов в Postgres

Быстрый ответ

Для выявления проблем, связанных с блокировками в PostgreSQL, достаточно выполнить следующий запрос:

SQL Скопировать код SELECT blocker.pid AS blocker_pid, blocker.query AS blocker_query, blocked.pid AS blocked_pid, blocked.query AS blocked_query FROM pg_locks blocked JOIN pg_stat_activity blocked ON blocked.pid = blocked.pid JOIN pg_locks blocker ON blocked.transactionid = blocker.transactionid AND blocker.granted WHERE NOT blocked.granted;

Этот запрос подскажет вам список процессов, которые провоцируют и подвергаются блокировкам, облегчив понимание возникающих конфликтов в вашей базе данных.

Подробный анализ обнаружения блокировок

Для более углубленного исследования причин постоянных и сложных блокировок стоит более пристально изучить доступную информацию.

Выявление виновников

Чтобы найти причину блокировок, используйте функцию pg_blocking_pids() , которую предоставляет PostgreSQL:

SQL Скопировать код SELECT pid, usename, pg_blocking_pids(pid) AS blocked_by, query AS blocked_query FROM pg_stat_activity WHERE cardinality(pg_blocking_pids(pid)) > 0;

Этот запрос поможет идентифицировать процессы, ожидающие разблокировки, и определить тех, кто удерживает ресурсы.

Ваш помощник в регулярных проверках

Для облегчения постоянного мониторинга блокировок создайте представление:

SQL Скопировать код CREATE VIEW lock_monitor AS SELECT ...

Благодаря созданному представлению, вы сможете одним запросом получать необходимую информацию о блокировках.

Обратите внимание!

Используя команды pg_cancel_backend() и pg_terminate_backend() для прерывания блокирующих сессий, помните о важности ответственного использования этих средств. Прекращайте блокировки внимательно, стараясь понять главные причины проблемы для предотвращения их возникновения в будущем.

Визуализация

Представьте, что база данных — это парковка, заполненная автомобилями:

Markdown Скопировать код | Место | Статус | ID запроса | | ----- | ------------ | ---------- | | 1 | Свободно | | | 2 | Заблокировано | 🚗 Q456 | | 3 | Свободно | |

Место №2 занято запросом Q456. Как мы определили это?

SQL Скопировать код SELECT * FROM pg_locks WHERE NOT granted; -- Ваш личный посредник

Теперь стоит более подробно разобраться с обстоятельствами, связанными с запросом 🚗 Q456.

Выясняем продолжительность блокировок и многое другое

Чтобы понять суть операций Q456, его продолжительность и тип блокировки, необходимо взять информацию из pg_catalog :

SQL Скопировать код SELECT *, age(current_timestamp, query_start) AS duration -- Когда прибыл Q456? FROM ... JOIN pg_catalog.pg_locks ON ...

Имея эти данные, вы будете готовы управлять процессом и предотвращать блокировки в будущем.

Углубленное исследование блокировок

Чтобы стать настоящим специалистом по расследованию блокировок, используйте функцию unnest() с pg_blocking_pids() , чтобы получить детальное представление о причинах возникновения блокировок:

SQL Скопировать код SELECT unnest(pg_blocking_pids(pid)) AS blocking_pid -- Раскрываем всех виновников ...

