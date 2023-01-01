Отслеживание заблокированных и блокирующих запросов в Postgres#PostgreSQL #Изоляция и блокировки #Производительность и тюнинг
Быстрый ответ
Для выявления проблем, связанных с блокировками в PostgreSQL, достаточно выполнить следующий запрос:
SELECT blocker.pid AS blocker_pid,
blocker.query AS blocker_query,
blocked.pid AS blocked_pid,
blocked.query AS blocked_query
FROM pg_locks blocked
JOIN pg_stat_activity blocked ON blocked.pid = blocked.pid
JOIN pg_locks blocker ON blocked.transactionid = blocker.transactionid AND blocker.granted
WHERE NOT blocked.granted;
Этот запрос подскажет вам список процессов, которые провоцируют и подвергаются блокировкам, облегчив понимание возникающих конфликтов в вашей базе данных.
Подробный анализ обнаружения блокировок
Для более углубленного исследования причин постоянных и сложных блокировок стоит более пристально изучить доступную информацию.
Выявление виновников
Чтобы найти причину блокировок, используйте функцию
pg_blocking_pids(), которую предоставляет PostgreSQL:
SELECT pid, usename,
pg_blocking_pids(pid) AS blocked_by,
query AS blocked_query
FROM pg_stat_activity
WHERE cardinality(pg_blocking_pids(pid)) > 0;
Этот запрос поможет идентифицировать процессы, ожидающие разблокировки, и определить тех, кто удерживает ресурсы.
Ваш помощник в регулярных проверках
Для облегчения постоянного мониторинга блокировок создайте представление:
CREATE VIEW lock_monitor AS
SELECT ...
Благодаря созданному представлению, вы сможете одним запросом получать необходимую информацию о блокировках.
Обратите внимание!
Используя команды
pg_cancel_backend() и
pg_terminate_backend() для прерывания блокирующих сессий, помните о важности ответственного использования этих средств. Прекращайте блокировки внимательно, стараясь понять главные причины проблемы для предотвращения их возникновения в будущем.
Визуализация
Представьте, что база данных — это парковка, заполненная автомобилями:
| Место | Статус | ID запроса |
| ----- | ------------ | ---------- |
| 1 | Свободно | |
| 2 | Заблокировано | 🚗 Q456 |
| 3 | Свободно | |
Место №2 занято запросом Q456. Как мы определили это?
SELECT * FROM pg_locks WHERE NOT granted; -- Ваш личный посредник
Теперь стоит более подробно разобраться с обстоятельствами, связанными с запросом 🚗 Q456.
Выясняем продолжительность блокировок и многое другое
Чтобы понять суть операций Q456, его продолжительность и тип блокировки, необходимо взять информацию из
pg_catalog:
SELECT *, age(current_timestamp, query_start) AS duration -- Когда прибыл Q456?
FROM ...
JOIN pg_catalog.pg_locks ON ...
Имея эти данные, вы будете готовы управлять процессом и предотвращать блокировки в будущем.
Углубленное исследование блокировок
Чтобы стать настоящим специалистом по расследованию блокировок, используйте функцию
unnest() с
pg_blocking_pids(), чтобы получить детальное представление о причинах возникновения блокировок:
SELECT unnest(pg_blocking_pids(pid)) AS blocking_pid -- Раскрываем всех виновников
...
Мария Шереметьева
DBA-консультант