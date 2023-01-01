Отслеживание источника блокировки таблиц в SQL Server#Транзакции (ACID) #Изоляция и блокировки #Производительность и тюнинг
Быстрый ответ
Чтобы обнаружить блокировку таблиц в SQL Server, можете использовать объединение представлений sys.dmtranlocks, sys.partitions и sys.dmexecsessions. Это даст возможность более эффективного управления процессом:
SELECT
DB_NAME(tl.resource_database_id) AS database_name,
OBJECT_NAME(p.object_id) AS locked_table,
tl.request_mode AS lock_type,
s.session_id,
s.login_name
FROM
sys.dm_tran_locks tl
INNER JOIN
sys.partitions p ON p.hobt_id = tl.resource_associated_entity_id
INNER JOIN
sys.dm_exec_sessions s ON s.session_id = tl.request_session_id
WHERE
tl.resource_type = 'OBJECT' AND tl.request_status = 'WAIT'
Пользователям MySQL следует обратиться к таблицам information_schema для просмотра активных блокировок InnoDB:
SELECT
trx.trx_id,
trx.trx_state,
l.lock_table,
l.lock_mode,
p.PROCESSLIST_ID,
p.PROCESSLIST_USER,
p.PROCESSLIST_INFO
FROM
information_schema.innodb_trx trx
JOIN
information_schema.innodb_locks l ON l.lock_trx_id = trx.trx_id
JOIN
information_schema.processlist p ON trx.trx_mysql_thread_id = p.PROCESSLIST_ID
Эти запросы облегчат процесс разрешения проблем, связанных с блокировками, и позволят определить сессии, которые удерживают блокировки.
Панорама улицы: Разбираемся, кто блокирует кого
Для более глубокого понимания проблемы блокировок можно использовать комбинацию процедуры master.dbo.sp_who2 и представления sys.dmexecrequests:
EXEC sp_who2; -- Предоставит список активных процессов с полезной информацией
SELECT
blocking_session_id,
session_id
FROM
sys.dm_exec_requests
WHERE
blocking_session_id != 0; -- Ориентируемся на сессии, испытывающие блокировки
К этому подходу следует прибегать, когда нужно быстро найти места, порождающие блокировки.
Борьба с хамелеонами: nolock и изоляция транзакций
Очень заманчиво использовать
WITH (NOLOCK) или установить уровень изоляции транзакции как
READ UNCOMMITTED, чтобы быстро получить данные без ожидания освобождения блокировок. Однако следует помнить о рисках:
WITH (NOLOCK): Дает доступ к данным без блокировок, но может привести к нестабильным данным.
READ UNCOMMITTED: Уменьшает количество блокировок, но затрагивает целостность данных.
Эти методы могут вызвать беспорядок в данных. Используйте их с осторожностью!
Охотник за головами: Как завершить блокирующий процесс
Когда необходимо немедленно устранить проблему, можно рассмотреть принудительное завершение блокирующего процесса:
KILL <SPID>; -- Простой способ завершить процесс!
Несмотря на то, что это решение кажется простым, его следует использовать с осторожностью: отмененные транзакции могут оставить незавершенные обновления или даже повредить данные. Такой шаг следует делать только в случае крайней необходимости.
Визуализация
Представьте себе таблицы как парковочные места:
Парковка такси (🚕): [Место1, Место2, Место3, ...]
Идентификация блокировки таблицы:
🚖 = Запрос A (занял Место2)
🚕 = Запрос B (ожидает Место2)
Вот как выглядит ситуация с блокировкой запросов:
🔲: [🆓]
🔳: [🚖⛔🚕]
🔲: [🆓]
# 🚖 занимает Место2, 🚕 ждет своей очереди. Вот и возникла блокировка таблицы.
Так, Запрос B препятствует выполнению Запроса A.
Продвинутое исследование блокировок: Секреты SQL-профи
В некоторых сложных случаях потребуются более продвинутые техники, включая использование CROSS APPLY для просмотра исходного текста SQL-запросов:
SELECT
tl.request_session_id,
st.text AS sql_statement,
tl.resource_type,
tl.request_mode
FROM
sys.dm_tran_locks tl
CROSS APPLY
sys.dm_exec_sql_text(tl.request_owner_id) AS st
WHERE
resource_database_id = DB_ID('YourDatabaseName'); -- Подставьте имя вашей базы данных вместо 'YourDatabaseName'.
Доведите свой SQL-анализ до нового уровня!
Трудности на пути: Закрытие на поддержание и оптимизацию
Регулярный анализ блокировок может указать на необходимость оптимизации запросов или индексов. Следите за ключевыми показателями производительности, такими как использование CPU, ввод-вывод, время выполнения запросов. Для выявления "узких мест" и предотвращения будущих блокировок используйте "Монитор активности" SQL Server Management Studio или альтернативные инструменты.
Расширьте свои возможности: Полезные инструменты и исправление ошибок
Используйте все возможности последних версий SQL Server, такие как интеллектуальные эскалации блокировок и улучшенные инструменты мониторинга. Следите за обновлениями в документации Microsoft и используйте их стратегии управления блокировками для полного использования возможностей SQL-движка.
Полезные материалы
- sys.dmtranlocks (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — руководство по отслеживанию блокировок для SQL Server от Microsoft.
- SQL Server 2012 Server Side Paging – MSSQLTips — ресурс для понимания серверной пагинации, связанной с вопросами блокировок и производительности.
- sp_whoisactive SQL Server Monitoring Stored Procedure Documentation — документация по использованию
sp_whoisactiveдля мониторинга SQL Server и выявления потенциальных причин блокировок.
- SQL Server Performance — выявление случаев эскалации блокировок, что может быть прологом к проблеме блокировки таблиц.
- Troubleshooting SQL Server: A Guide for the Accidental DBA – Redgate — ресурс поможет тем, кто неожиданно стал DBA, успешно справляться с проблемами SQL Server, в том числе блокировками.
Мария Шереметьева
DBA-консультант