Отслеживание источника блокировки таблиц в SQL Server

Быстрый ответ

Чтобы обнаружить блокировку таблиц в SQL Server, можете использовать объединение представлений sys.dmtranlocks, sys.partitions и sys.dmexecsessions. Это даст возможность более эффективного управления процессом:

SQL Скопировать код SELECT DB_NAME(tl.resource_database_id) AS database_name, OBJECT_NAME(p.object_id) AS locked_table, tl.request_mode AS lock_type, s.session_id, s.login_name FROM sys.dm_tran_locks tl INNER JOIN sys.partitions p ON p.hobt_id = tl.resource_associated_entity_id INNER JOIN sys.dm_exec_sessions s ON s.session_id = tl.request_session_id WHERE tl.resource_type = 'OBJECT' AND tl.request_status = 'WAIT'

Пользователям MySQL следует обратиться к таблицам information_schema для просмотра активных блокировок InnoDB:

SQL Скопировать код SELECT trx.trx_id, trx.trx_state, l.lock_table, l.lock_mode, p.PROCESSLIST_ID, p.PROCESSLIST_USER, p.PROCESSLIST_INFO FROM information_schema.innodb_trx trx JOIN information_schema.innodb_locks l ON l.lock_trx_id = trx.trx_id JOIN information_schema.processlist p ON trx.trx_mysql_thread_id = p.PROCESSLIST_ID

Эти запросы облегчат процесс разрешения проблем, связанных с блокировками, и позволят определить сессии, которые удерживают блокировки.

Панорама улицы: Разбираемся, кто блокирует кого

Для более глубокого понимания проблемы блокировок можно использовать комбинацию процедуры master.dbo.sp_who2 и представления sys.dmexecrequests:

SQL Скопировать код EXEC sp_who2; -- Предоставит список активных процессов с полезной информацией SELECT blocking_session_id, session_id FROM sys.dm_exec_requests WHERE blocking_session_id != 0; -- Ориентируемся на сессии, испытывающие блокировки

К этому подходу следует прибегать, когда нужно быстро найти места, порождающие блокировки.

Борьба с хамелеонами: nolock и изоляция транзакций

Очень заманчиво использовать WITH (NOLOCK) или установить уровень изоляции транзакции как READ UNCOMMITTED , чтобы быстро получить данные без ожидания освобождения блокировок. Однако следует помнить о рисках:

WITH (NOLOCK) : Дает доступ к данным без блокировок, но может привести к нестабильным данным.

: Дает доступ к данным без блокировок, но может привести к нестабильным данным. READ UNCOMMITTED : Уменьшает количество блокировок, но затрагивает целостность данных.

Эти методы могут вызвать беспорядок в данных. Используйте их с осторожностью!

Охотник за головами: Как завершить блокирующий процесс

Когда необходимо немедленно устранить проблему, можно рассмотреть принудительное завершение блокирующего процесса:

SQL Скопировать код KILL <SPID>; -- Простой способ завершить процесс!

Несмотря на то, что это решение кажется простым, его следует использовать с осторожностью: отмененные транзакции могут оставить незавершенные обновления или даже повредить данные. Такой шаг следует делать только в случае крайней необходимости.

Визуализация

Представьте себе таблицы как парковочные места:

Markdown Скопировать код Парковка такси (🚕): [Место1, Место2, Место3, ...]

Идентификация блокировки таблицы:

Markdown Скопировать код 🚖 = Запрос A (занял Место2) 🚕 = Запрос B (ожидает Место2)

Вот как выглядит ситуация с блокировкой запросов:

Markdown Скопировать код 🔲: [🆓] 🔳: [🚖⛔🚕] 🔲: [🆓] # 🚖 занимает Место2, 🚕 ждет своей очереди. Вот и возникла блокировка таблицы.

Так, Запрос B препятствует выполнению Запроса A.

Продвинутое исследование блокировок: Секреты SQL-профи

В некоторых сложных случаях потребуются более продвинутые техники, включая использование CROSS APPLY для просмотра исходного текста SQL-запросов:

SQL Скопировать код SELECT tl.request_session_id, st.text AS sql_statement, tl.resource_type, tl.request_mode FROM sys.dm_tran_locks tl CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(tl.request_owner_id) AS st WHERE resource_database_id = DB_ID('YourDatabaseName'); -- Подставьте имя вашей базы данных вместо 'YourDatabaseName'.

Доведите свой SQL-анализ до нового уровня!

Трудности на пути: Закрытие на поддержание и оптимизацию

Регулярный анализ блокировок может указать на необходимость оптимизации запросов или индексов. Следите за ключевыми показателями производительности, такими как использование CPU, ввод-вывод, время выполнения запросов. Для выявления "узких мест" и предотвращения будущих блокировок используйте "Монитор активности" SQL Server Management Studio или альтернативные инструменты.

Расширьте свои возможности: Полезные инструменты и исправление ошибок

Используйте все возможности последних версий SQL Server, такие как интеллектуальные эскалации блокировок и улучшенные инструменты мониторинга. Следите за обновлениями в документации Microsoft и используйте их стратегии управления блокировками для полного использования возможностей SQL-движка.

Полезные материалы