Отличия одинарных и двойных кавычек в SQL: практическое применение

#Основы SQL  #Синтаксис запросов  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Одинарные кавычки '' используются для обозначения строковых литералов, например, 'Привет, мир!' или даты '2022-12-31'. Двойные кавычки "" — для именования объектов базы данных, таких как столбцы и таблицы, в особенности, если имена содержат специальные символы или буквы разного регистра, например: "myColumn", "MyTable". Однако, нормы такого использования могут отличаться в зависимости от конкретной системы управления базами данных (СУБД). К примеру, в SQLite и PostgreSQL двойные кавычки сохраняют регистр символов, в то время как в MySQL они могут быть заменены на одинарные при использовании режима SQL по умолчанию.

SQL
SELECT 'Это строковый литерал.', "Регистр этих слов останется неизменным" FROM "Outside_Influence";
Пошаговый план для смены профессии

Отличие и применение одинарных и двойных кавычек в SQL

Одинарные кавычки: верный выбор для литералов

В SQL одиночными кавычками неизменно обозначаются строки и даты: 'Программирование – это увлекательное занятие', '2023-12-31' – эти обозначения станут вашими надёжными спутниками в работе со строковыми литералами.

Двойные кавычки: обозначение идентификаторов объектов базы данных

Двойные кавычки используются при ссылках на объекты базы данных – столбцы и таблицы, особенно если их имена содержат спецсимволы или буквы разных регистров, например: "Employee ID" или "Monthly-Data2023".

Особенности работы разных платформ SQL

SQL-сервера имеют разные подходы к идентификаторам: так, SQL Server и Sybase предпочитают квадратные скобки [], а MySQL и MariaDB используют обратные кавычки. Стандарт ANSI SQL рекомендует использовать двойные кавычки для именования объектов базы данных.

Стандарты SQL – надёжное руководство

Не все СУБД строго придерживаются правил использования кавычек. Тем не менее, рекомендуется следовать установленным стандартам, чтобы обеспечить совместимость ваших SQL-скриптов в различных условиях и гарантировать их портативность.

Визуализация

Рассмотрим на примере, когда и какие кавычки используются в SQL:

| Функциональность      | Тип кавычек            | Применение                                       |
| --------------------- | ---------------------- | ------------------------------------------------ |
| Литеральные выражения | 'Одинарные кавычки'    | Используются для обозначения литералов            |
| Объекты базы данных   | "Двойные кавычки"      | Применяются для идентификации объектов базы данных|

Примеры некорректного и корректного использования:

SELECT "mixedCaseColumn" FROM 'что-то здесь не так'; -- Ошибка в SQL-запросе! 🚧
SELECT 'Это обычная строка', "ColumnIdentifier" FROM "TableName"; -- Всё работает корректно! 👌

Теперь вы сможете использовать кавычки в SQL так, как бывалый режиссёр меняет декорации на сцене! 🎭

Рассмотрим подробнее: исключения и особые случаи

Специальные символы и ключевые слова: двойные кавычки в действии!

Если идентификаторы содержат специальные символы или совпадают с зарезервированными словами, корректно будет поместить их в двойные кавычки:

SELECT "user$id", "Create" FROM "dataTable"; -- Особенности SQL. 😉

PostgreSQL и чувствительность к регистру

PostgreSQL интерпретирует все идентификаторы в нижнем регистре, если они не включены в двойные кавычки. Так что обращение к таблице "CapitalCase" как просто capitalcase не сработает:

SELECT * FROM "CapitalCase"; -- Всё идет согласно плану! 😎
SELECT * FROM CapitalCase; -- Ошибка! 🔥

Управление режимом кавычек в различных СУБД

В MySQL и SQL Server вы можете контролировать интерпретацию кавычек, активируя специальные режимы:

  • MySQL: SET GLOBAL SQL_MODE=ANSI_QUOTES;
  • SQL Server: SET QUOTED_IDENTIFIER ON;

Такие настройки позволяют строго различать использование кавычек в соответствии со стандартами ANSI SQL.

Замена кавычек в MySQL: требуется бдительность

Гибкость MySQL в трактовке кавычек может стать причиной ошибок. Если включён режим ANSI_QUOTES, использование двойных кавычек для строковых литералов вызовет сбой:

SELECT "Houston, у нас проблемы!" FROM my_table; -- Если включен ANSI_QUOTES, это приведет к ошибке! ☔
SELECT 'Спокойствие, только спокойствие!' FROM my_table; -- Все идет штатно! 🌟

Псевдонимы колонок: как корректно использовать кавычки

При создании псевдонимов в SQL, если они содержат пробелы, стоит использовать двойные кавычки:

SELECT column_name AS "Последний рубеж" FROM my_table; -- Эпичная отсылка! 🚀
SELECT column_name AS БезПробела FROM my_table; -- Просто и эффективно! 🤓

В общем, рекомендуется избегать пробелов в псевдонимах – это широко принятая хорошая практика.

Полезные материалы

  1. Benefits of using backtick (`) in MySQL queries? – Database Administrators Stack Exchange — О преимуществах использования обратных кавычек в запросах SQL.
  2. MySQL :: MySQL 8.0 Reference Manual :: 5.1.11 Server SQL Modes — Как режимы SQL в MySQL влияют на использование кавычек.
  3. SQL Syntax – W3Schools — Основы синтаксиса SQL и специфика при работе со строковыми литералами.
  4. Literals – Oracle — Объяснения Oracle по работе с литералами и кавычками в SQL.
  5. PostgreSQL: Documentation: 16: 4.1. Lexical Structure — Подробное руководство по лексической структуре в PostgreSQL, включающее и заметки об использовании кавычек.
  6. SQLite Frequently Asked Questions — Часто задаваемые вопросы о SQLite с информацией по теме использования кавычек.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какое значение имеют одинарные кавычки в SQL?
1 / 5

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

