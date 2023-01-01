Отличия одинарных и двойных кавычек в SQL: практическое применение
Одинарные кавычки
'' используются для обозначения строковых литералов, например,
'Привет, мир!' или даты
'2022-12-31'. Двойные кавычки
"" — для именования объектов базы данных, таких как столбцы и таблицы, в особенности, если имена содержат специальные символы или буквы разного регистра, например:
"myColumn",
"MyTable". Однако, нормы такого использования могут отличаться в зависимости от конкретной системы управления базами данных (СУБД). К примеру, в SQLite и PostgreSQL двойные кавычки сохраняют регистр символов, в то время как в MySQL они могут быть заменены на одинарные при использовании режима SQL по умолчанию.
Пример:
SELECT 'Это строковый литерал.', "Регистр этих слов останется неизменным" FROM "Outside_Influence";
Отличие и применение одинарных и двойных кавычек в SQL
Одинарные кавычки: верный выбор для литералов
В SQL одиночными кавычками неизменно обозначаются строки и даты:
'Программирование – это увлекательное занятие',
'2023-12-31' – эти обозначения станут вашими надёжными спутниками в работе со строковыми литералами.
Двойные кавычки: обозначение идентификаторов объектов базы данных
Двойные кавычки используются при ссылках на объекты базы данных – столбцы и таблицы, особенно если их имена содержат спецсимволы или буквы разных регистров, например:
"Employee ID" или
"Monthly-Data2023".
Особенности работы разных платформ SQL
SQL-сервера имеют разные подходы к идентификаторам: так, SQL Server и Sybase предпочитают квадратные скобки
[], а MySQL и MariaDB используют обратные кавычки. Стандарт ANSI SQL рекомендует использовать двойные кавычки для именования объектов базы данных.
Стандарты SQL – надёжное руководство
Не все СУБД строго придерживаются правил использования кавычек. Тем не менее, рекомендуется следовать установленным стандартам, чтобы обеспечить совместимость ваших SQL-скриптов в различных условиях и гарантировать их портативность.
Визуализация
Рассмотрим на примере, когда и какие кавычки используются в SQL:
| Функциональность | Тип кавычек | Применение |
| --------------------- | ---------------------- | ------------------------------------------------ |
| Литеральные выражения | 'Одинарные кавычки' | Используются для обозначения литералов |
| Объекты базы данных | "Двойные кавычки" | Применяются для идентификации объектов базы данных|
Примеры некорректного и корректного использования:
SELECT "mixedCaseColumn" FROM 'что-то здесь не так'; -- Ошибка в SQL-запросе! 🚧
SELECT 'Это обычная строка', "ColumnIdentifier" FROM "TableName"; -- Всё работает корректно! 👌
Теперь вы сможете использовать кавычки в SQL так, как бывалый режиссёр меняет декорации на сцене! 🎭
Рассмотрим подробнее: исключения и особые случаи
Специальные символы и ключевые слова: двойные кавычки в действии!
Если идентификаторы содержат специальные символы или совпадают с зарезервированными словами, корректно будет поместить их в двойные кавычки:
SELECT "user$id", "Create" FROM "dataTable"; -- Особенности SQL. 😉
PostgreSQL и чувствительность к регистру
PostgreSQL интерпретирует все идентификаторы в нижнем регистре, если они не включены в двойные кавычки. Так что обращение к таблице
"CapitalCase" как просто
capitalcase не сработает:
SELECT * FROM "CapitalCase"; -- Всё идет согласно плану! 😎
SELECT * FROM CapitalCase; -- Ошибка! 🔥
Управление режимом кавычек в различных СУБД
В MySQL и SQL Server вы можете контролировать интерпретацию кавычек, активируя специальные режимы:
- MySQL:
SET GLOBAL SQL_MODE=ANSI_QUOTES;
- SQL Server:
SET QUOTED_IDENTIFIER ON;
Такие настройки позволяют строго различать использование кавычек в соответствии со стандартами ANSI SQL.
Замена кавычек в MySQL: требуется бдительность
Гибкость MySQL в трактовке кавычек может стать причиной ошибок. Если включён режим
ANSI_QUOTES, использование двойных кавычек для строковых литералов вызовет сбой:
SELECT "Houston, у нас проблемы!" FROM my_table; -- Если включен ANSI_QUOTES, это приведет к ошибке! ☔
SELECT 'Спокойствие, только спокойствие!' FROM my_table; -- Все идет штатно! 🌟
Псевдонимы колонок: как корректно использовать кавычки
При создании псевдонимов в SQL, если они содержат пробелы, стоит использовать двойные кавычки:
SELECT column_name AS "Последний рубеж" FROM my_table; -- Эпичная отсылка! 🚀
SELECT column_name AS БезПробела FROM my_table; -- Просто и эффективно! 🤓
В общем, рекомендуется избегать пробелов в псевдонимах – это широко принятая хорошая практика.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик