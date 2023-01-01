Отличия одинарных и двойных кавычек в SQL: практическое применение

Быстрый ответ

Одинарные кавычки '' используются для обозначения строковых литералов, например, 'Привет, мир!' или даты '2022-12-31' . Двойные кавычки "" — для именования объектов базы данных, таких как столбцы и таблицы, в особенности, если имена содержат специальные символы или буквы разного регистра, например: "myColumn" , "MyTable" . Однако, нормы такого использования могут отличаться в зависимости от конкретной системы управления базами данных (СУБД). К примеру, в SQLite и PostgreSQL двойные кавычки сохраняют регистр символов, в то время как в MySQL они могут быть заменены на одинарные при использовании режима SQL по умолчанию.

Пример:

SQL Скопировать код SELECT 'Это строковый литерал.', "Регистр этих слов останется неизменным" FROM "Outside_Influence";

Отличие и применение одинарных и двойных кавычек в SQL

Одинарные кавычки: верный выбор для литералов

В SQL одиночными кавычками неизменно обозначаются строки и даты: 'Программирование – это увлекательное занятие' , '2023-12-31' – эти обозначения станут вашими надёжными спутниками в работе со строковыми литералами.

Двойные кавычки: обозначение идентификаторов объектов базы данных

Двойные кавычки используются при ссылках на объекты базы данных – столбцы и таблицы, особенно если их имена содержат спецсимволы или буквы разных регистров, например: "Employee ID" или "Monthly-Data2023" .

Особенности работы разных платформ SQL

SQL-сервера имеют разные подходы к идентификаторам: так, SQL Server и Sybase предпочитают квадратные скобки [] , а MySQL и MariaDB используют обратные кавычки. Стандарт ANSI SQL рекомендует использовать двойные кавычки для именования объектов базы данных.

Стандарты SQL – надёжное руководство

Не все СУБД строго придерживаются правил использования кавычек. Тем не менее, рекомендуется следовать установленным стандартам, чтобы обеспечить совместимость ваших SQL-скриптов в различных условиях и гарантировать их портативность.

Визуализация

Рассмотрим на примере, когда и какие кавычки используются в SQL:

Markdown Скопировать код | Функциональность | Тип кавычек | Применение | | --------------------- | ---------------------- | ------------------------------------------------ | | Литеральные выражения | 'Одинарные кавычки' | Используются для обозначения литералов | | Объекты базы данных | "Двойные кавычки" | Применяются для идентификации объектов базы данных|

Примеры некорректного и корректного использования:

SQL Скопировать код SELECT "mixedCaseColumn" FROM 'что-то здесь не так'; -- Ошибка в SQL-запросе! 🚧

SQL Скопировать код SELECT 'Это обычная строка', "ColumnIdentifier" FROM "TableName"; -- Всё работает корректно! 👌

Теперь вы сможете использовать кавычки в SQL так, как бывалый режиссёр меняет декорации на сцене! 🎭

Рассмотрим подробнее: исключения и особые случаи

Специальные символы и ключевые слова: двойные кавычки в действии!

Если идентификаторы содержат специальные символы или совпадают с зарезервированными словами, корректно будет поместить их в двойные кавычки:

SQL Скопировать код SELECT "user$id", "Create" FROM "dataTable"; -- Особенности SQL. 😉

PostgreSQL и чувствительность к регистру

PostgreSQL интерпретирует все идентификаторы в нижнем регистре, если они не включены в двойные кавычки. Так что обращение к таблице "CapitalCase" как просто capitalcase не сработает:

SQL Скопировать код SELECT * FROM "CapitalCase"; -- Всё идет согласно плану! 😎 SELECT * FROM CapitalCase; -- Ошибка! 🔥

Управление режимом кавычек в различных СУБД

В MySQL и SQL Server вы можете контролировать интерпретацию кавычек, активируя специальные режимы:

MySQL: SET GLOBAL SQL_MODE=ANSI_QUOTES;

SQL Server: SET QUOTED_IDENTIFIER ON;

Такие настройки позволяют строго различать использование кавычек в соответствии со стандартами ANSI SQL.

Замена кавычек в MySQL: требуется бдительность

Гибкость MySQL в трактовке кавычек может стать причиной ошибок. Если включён режим ANSI_QUOTES , использование двойных кавычек для строковых литералов вызовет сбой:

SQL Скопировать код SELECT "Houston, у нас проблемы!" FROM my_table; -- Если включен ANSI_QUOTES, это приведет к ошибке! ☔ SELECT 'Спокойствие, только спокойствие!' FROM my_table; -- Все идет штатно! 🌟

Псевдонимы колонок: как корректно использовать кавычки

При создании псевдонимов в SQL, если они содержат пробелы, стоит использовать двойные кавычки:

SQL Скопировать код SELECT column_name AS "Последний рубеж" FROM my_table; -- Эпичная отсылка! 🚀 SELECT column_name AS БезПробела FROM my_table; -- Просто и эффективно! 🤓

В общем, рекомендуется избегать пробелов в псевдонимах – это широко принятая хорошая практика.

Полезные материалы