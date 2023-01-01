Отличия count(column) и count(*) в SQL: подсчет NULL значений#SQL для аналитиков #NULL и обработка пропусков #Агрегатные функции
Быстрый ответ
Метод
COUNT(column) в SQL подсчитывает только те записи, для которых значения в указанном столбце не являются NULL, в отличие от
COUNT(*), который подсчитывает все строки, не обращая внимания на NULL и дубликаты.
SELECT COUNT(column_name) FROM table_name; -- Исключает строки с NULL в указанной колонке.
SELECT COUNT(*) FROM table_name; -- Учитывает все строки, вне зависимости от наличия NULL.
COUNT(*) учтет каждую строку независимо от их содержимого, в то время как
COUNT(column) пропустит строки, в которых выбранная колонка содержит NULL.
Точность против универсальности: сделайте осознанный выбор
Для точных подсчетов используйте count(column)
Функция
COUNT(column) подсчитывает только ненулевые значения в колонке, что актуально, когда нам важно:
- Определить количество ненулевых значений:
SELECT column_name FROM table WHERE COUNT(column_name) > 1.
- Вычислить количество уникальных и не пустых записей:
SELECT COUNT(DISTINCT column_name) FROM table.
Для общей статистики используйте count(*)
Функция
COUNT(*) проходит по всем строкам таблицы, используя индексирование для увеличения скорости подсчета. Это полезно, когда требуется:
- Определить общее количество записей в таблице.
- Проверить полноту данных после их импорта.
Обработка данных с NULL-значениями
Если в таблице
users столбец
SELECT COUNT(email), COUNT(*) FROM users;
COUNT(email) подсчитает кол-во пользователей с указанными адресами электронной почты, в отличие от
COUNT(*), который подсчитает всех пользователей, не зависимо от наличия адреса электронной почты.
Интерпретация результатов: берегите себя от ошибок
Замена
COUNT(column_name) на
COUNT(*) в запросах, связанных с дубликатами или специфическими фильтрами, может привести к некорректным результатам.
Нюансы использования функции Count
Подсчёт с пустыми данными
При подсчёте в пустом наборе данных NULL ведёт себя аналогично пустоте:
SELECT COUNT(column_name) FROM table_name WHERE 1 = 0; -- Вернет 0, нет данных.
SELECT COUNT(*) FROM table_name WHERE 1 = 0; -- Также вернет 0, данных нет.
Обе команды вернут 0 из-за фильтрации по условию WHERE, которое исключает любые резултаты.
Подсчёт с учётом изменений
В транзакционных базах данных во время подсчёта могут добавляться или удаляться строки.
COUNT(*) будет отображать актуальное количество записей, в то время как
COUNT(column) может не учесть строки, добавленные или удаленные в процессе.
Ускорение подсчета за счет индексации
Если нет подходящего индекса, то
COUNT(column_name) может работать медленнее из-за необходимости полного сканирования таблицы, в отличие от
COUNT(*), который использует индексы для ускорения подсчета.
Визуализация
Сравним
COUNT(column) и
COUNT(*) на примере яблони и яблок:
🌳(Дерево) 🍏(Яблоко)
---------------------
🌳 🍏
🌳 🍏
🌳 🍏
🌳 🍏
🌳
COUNT(*) подсчитает все деревья, включая те, которые не плодоносят:
Общее количество деревьев: 5 🌳🌳🌳🌳🌳
COUNT(Яблоко), в свою очередь, подсчитает только деревья с яблоками:
Плодоносящие деревья: 2 🌳🍏🌳🍏
Итог:
COUNT(*) учитывает все деревья, тогда как
COUNT(column) фокусируется только на плодоносящих деревьях.
Когда важны детали
Группировка и подсчёт
Сочетание
GROUP BY и
COUNT позволяет определить количество записей в каждой группе:
- При использовании
COUNT(column)группы, состоящие только из NULL, не будут учтены.
COUNT(*)предоставит точное количество записей в каждой группе.
Учёт ограничений
Столбцы с ограничением NOT NULL при использовании
COUNT(column) и
COUNT(*) возвращают одинаковые значения. В таких случаях выбор зависит от конкретной ситуации или предпочтений в стиле написания кода.
Статистика и соединения
LEFT JOIN ведет к наличию записей с NULL в результате, что искажает подсчет при использовании
COUNT(column):
SELECT COUNT(order_items.id), COUNT(*)
FROM orders
LEFT JOIN order_items ON orders.id = order_items.order_id; -- Работаем с выборкой от LEFT JOIN.
COUNT(order_items.id) подсчитывает только заказы с позициями, в то время как
COUNT(*) подсчитает все заказы, независимо от наличия позиций.
Денис Сурков
архитектор данных