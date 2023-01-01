Отбор уникальных значений SQL: DISTINCT и ORDER BY вместе#ORDER BY и сортировка #DISTINCT
Быстрый ответ
Чтобы сделать получаемые данные уникальными и заодно отсортировать их, можно одновременно воспользоваться операторами
DISTINCT и
ORDER BY в SQL-запросе:
SELECT DISTINCT column1, column2
FROM your_table
ORDER BY column1, column2;
Такой запрос вернёт уникальные пары значений
column1 и
column2, отсортированные по возрастанию.
Однако это лишь начало. Давайте глубже погрузимся в тему и рассмотрим, как ещё можно использовать эти операторы в запросе SQL.
Реализация комбинации DISTINCT и ORDER BY через GROUP BY
Если вам нужно упорядочить уникальные значения, сочетание оператора
GROUP BY и агрегатных функций, например
MAX, поможет вам это сделать:
SELECT Category, MAX(CreationDate) AS LatestDate
FROM your_table
GROUP BY Category
ORDER BY LatestDate DESC;
Этот запрос вернёт уникальные категории
Category, отсортированные по датам
CreationDate в обратном порядке.
Использование подзапросов при сложной сортировке
Иногда вам могут потребоваться подзапросы для реализации многоуровневых критериев сортировки:
SELECT DISTINCT Category
FROM (
SELECT Category, CreationDate
FROM your_table
ORDER BY CreationDate DESC
) AS SubTable
ORDER BY Category;
Здесь сначала подзапрос упорядочивает данные, а далее внешний запрос с использованием
DISTINCT возвращает уникальные категории в соответствующем порядке.
Учет производительности и ограничений при сортировке
Стоит помнить: чем больше столбцов включено в
ORDER BY, тем медленнее может исполняться ваш запрос. Всегда оценивайте нагрузку на систему:
SELECT DISTINCT column1, column2
FROM your_table
ORDER BY column1, column2, column3;
Производительность выполняемого запроса может варьироваться в зависимости от контекста, поэтому важно её контролировать.
Особенности стандартов SQL
Осведомленность об особенностях СУБД, с которой вы работаете, способствует избежанию нежелательных сюрпризов. В некоторых системах стандарт SQL требует, чтобы столбцы
ORDER BY были включены в список выбора.
Визуализация
Возьмем для примера следующий набор фотографий:
Стопка до: [🏞🌅, 🏞🌅, 🌆🏙, 🌉🌉]
Нам нужно выбрать только уникальные фотографии, отсортированные по времени съемки.
Оператор
DISTINCT помогает нам выбирать уникальные изображения, а
ORDER BY упорядочивает их:
Уникальные фото: [🏞🌅, 🌆🏙, 🌉🌉]
В хронологическом порядке: [🌆🏙, 🏞🌅, 🌉🌉]
Таким образом, реализовав эти операторы, мы можем поработать над порядком:
| Процесс | Результат |
| ----------------------- | ----------------------- |
| `DISTINCT` | [🏞🌅, 🌆🏙, 🌉🌉] |
| `ORDER BY` | [🌆🏙, 🏞🌅, 🌉🌉] |
| `DISTINCT` + `ORDER BY` | [🌆🏙, 🏞🌅, 🌉🌉] |
Понимание порядка выполнения SQL-запросов
Знание последовательности выполнения операторов в SQL-запросе помогает писать эффективные запросы и избегать лишних затруднений. Запомните:
GROUP BY выполняется до
ORDER BY.
Мастерство использования подзапросов и объединений
Артистическое использование подзапросов и объединений может значительно облегчить работу с запросами, когда возможностей операторов
DISTINCT и
ORDER BY недостаточно для получения желаемых результатов.
Важность выбора столбцов
Выбор столбцов для
DISTINCT может радикально влиять на результат SQL-запроса. Имейте в виду, что с добавлением дополнительных столбцов, результат может стать избыточно детализированным.
