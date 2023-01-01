Отбор уникальных значений SQL: DISTINCT и ORDER BY вместе

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы сделать получаемые данные уникальными и заодно отсортировать их, можно одновременно воспользоваться операторами DISTINCT и ORDER BY в SQL-запросе:

SQL Скопировать код SELECT DISTINCT column1, column2 FROM your_table ORDER BY column1, column2;

Такой запрос вернёт уникальные пары значений column1 и column2 , отсортированные по возрастанию.

Однако это лишь начало. Давайте глубже погрузимся в тему и рассмотрим, как ещё можно использовать эти операторы в запросе SQL.

Реализация комбинации DISTINCT и ORDER BY через GROUP BY

Если вам нужно упорядочить уникальные значения, сочетание оператора GROUP BY и агрегатных функций, например MAX , поможет вам это сделать:

SQL Скопировать код SELECT Category, MAX(CreationDate) AS LatestDate FROM your_table GROUP BY Category ORDER BY LatestDate DESC;

Этот запрос вернёт уникальные категории Category , отсортированные по датам CreationDate в обратном порядке.

Использование подзапросов при сложной сортировке

Иногда вам могут потребоваться подзапросы для реализации многоуровневых критериев сортировки:

SQL Скопировать код SELECT DISTINCT Category FROM ( SELECT Category, CreationDate FROM your_table ORDER BY CreationDate DESC ) AS SubTable ORDER BY Category;

Здесь сначала подзапрос упорядочивает данные, а далее внешний запрос с использованием DISTINCT возвращает уникальные категории в соответствующем порядке.

Учет производительности и ограничений при сортировке

Стоит помнить: чем больше столбцов включено в ORDER BY , тем медленнее может исполняться ваш запрос. Всегда оценивайте нагрузку на систему:

SQL Скопировать код SELECT DISTINCT column1, column2 FROM your_table ORDER BY column1, column2, column3;

Производительность выполняемого запроса может варьироваться в зависимости от контекста, поэтому важно её контролировать.

Особенности стандартов SQL

Осведомленность об особенностях СУБД, с которой вы работаете, способствует избежанию нежелательных сюрпризов. В некоторых системах стандарт SQL требует, чтобы столбцы ORDER BY были включены в список выбора.

Визуализация

Возьмем для примера следующий набор фотографий:

Markdown Скопировать код Стопка до: [🏞🌅, 🏞🌅, 🌆🏙, 🌉🌉]

Нам нужно выбрать только уникальные фотографии, отсортированные по времени съемки.

Оператор DISTINCT помогает нам выбирать уникальные изображения, а ORDER BY упорядочивает их:

Markdown Скопировать код Уникальные фото: [🏞🌅, 🌆🏙, 🌉🌉] В хронологическом порядке: [🌆🏙, 🏞🌅, 🌉🌉]

Таким образом, реализовав эти операторы, мы можем поработать над порядком:

Markdown Скопировать код | Процесс | Результат | | ----------------------- | ----------------------- | | `DISTINCT` | [🏞🌅, 🌆🏙, 🌉🌉] | | `ORDER BY` | [🌆🏙, 🏞🌅, 🌉🌉] | | `DISTINCT` + `ORDER BY` | [🌆🏙, 🏞🌅, 🌉🌉] |

Понимание порядка выполнения SQL-запросов

Знание последовательности выполнения операторов в SQL-запросе помогает писать эффективные запросы и избегать лишних затруднений. Запомните: GROUP BY выполняется до ORDER BY .

Мастерство использования подзапросов и объединений

Артистическое использование подзапросов и объединений может значительно облегчить работу с запросами, когда возможностей операторов DISTINCT и ORDER BY недостаточно для получения желаемых результатов.

Важность выбора столбцов

Выбор столбцов для DISTINCT может радикально влиять на результат SQL-запроса. Имейте в виду, что с добавлением дополнительных столбцов, результат может стать избыточно детализированным.

