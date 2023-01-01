Отбор уникальных значений SQL: DISTINCT и ORDER BY вместе

#ORDER BY и сортировка  #DISTINCT  
Быстрый ответ

Чтобы сделать получаемые данные уникальными и заодно отсортировать их, можно одновременно воспользоваться операторами DISTINCT и ORDER BY в SQL-запросе:

SELECT DISTINCT column1, column2
FROM your_table
ORDER BY column1, column2;

Такой запрос вернёт уникальные пары значений column1 и column2, отсортированные по возрастанию.

Однако это лишь начало. Давайте глубже погрузимся в тему и рассмотрим, как ещё можно использовать эти операторы в запросе SQL.

Реализация комбинации DISTINCT и ORDER BY через GROUP BY

Если вам нужно упорядочить уникальные значения, сочетание оператора GROUP BY и агрегатных функций, например MAX, поможет вам это сделать:

SELECT Category, MAX(CreationDate) AS LatestDate
FROM your_table
GROUP BY Category
ORDER BY LatestDate DESC;

Этот запрос вернёт уникальные категории Category, отсортированные по датам CreationDate в обратном порядке.

Использование подзапросов при сложной сортировке

Иногда вам могут потребоваться подзапросы для реализации многоуровневых критериев сортировки:

SELECT DISTINCT Category
FROM (
  SELECT Category, CreationDate
  FROM your_table
  ORDER BY CreationDate DESC
) AS SubTable
ORDER BY Category;

Здесь сначала подзапрос упорядочивает данные, а далее внешний запрос с использованием DISTINCT возвращает уникальные категории в соответствующем порядке.

Учет производительности и ограничений при сортировке

Стоит помнить: чем больше столбцов включено в ORDER BY, тем медленнее может исполняться ваш запрос. Всегда оценивайте нагрузку на систему:

SELECT DISTINCT column1, column2
FROM your_table
ORDER BY column1, column2, column3;

Производительность выполняемого запроса может варьироваться в зависимости от контекста, поэтому важно её контролировать.

Особенности стандартов SQL

Осведомленность об особенностях СУБД, с которой вы работаете, способствует избежанию нежелательных сюрпризов. В некоторых системах стандарт SQL требует, чтобы столбцы ORDER BY были включены в список выбора.

Визуализация

Возьмем для примера следующий набор фотографий:

Стопка до: [🏞🌅, 🏞🌅, 🌆🏙, 🌉🌉]

Нам нужно выбрать только уникальные фотографии, отсортированные по времени съемки.

Оператор DISTINCT помогает нам выбирать уникальные изображения, а ORDER BY упорядочивает их:

Уникальные фото: [🏞🌅, 🌆🏙, 🌉🌉]
В хронологическом порядке: [🌆🏙, 🏞🌅, 🌉🌉]

Таким образом, реализовав эти операторы, мы можем поработать над порядком:

| Процесс                 | Результат               |
| ----------------------- | ----------------------- |
| `DISTINCT`              | [🏞🌅, 🌆🏙, 🌉🌉]       |
| `ORDER BY`              | [🌆🏙, 🏞🌅, 🌉🌉]       |
| `DISTINCT` + `ORDER BY` | [🌆🏙, 🏞🌅, 🌉🌉]       |

Понимание порядка выполнения SQL-запросов

Знание последовательности выполнения операторов в SQL-запросе помогает писать эффективные запросы и избегать лишних затруднений. Запомните: GROUP BY выполняется до ORDER BY.

Мастерство использования подзапросов и объединений

Артистическое использование подзапросов и объединений может значительно облегчить работу с запросами, когда возможностей операторов DISTINCT и ORDER BY недостаточно для получения желаемых результатов.

Важность выбора столбцов

Выбор столбцов для DISTINCT может радикально влиять на результат SQL-запроса. Имейте в виду, что с добавлением дополнительных столбцов, результат может стать избыточно детализированным.

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

Свежие материалы
Различия между HTTP и HTTPS
6 сентября 2024
Вопросы по SQL на собеседовании для тестировщиков
6 сентября 2024
Критика и ограничения HTTP
6 сентября 2024

Загрузка...