Отбор уникальных значений и сортировка в LINQ: Distinct()

Быстрый ответ

Чтобы отфильтровать уникальные записи в LINQ, воспользуйтесь методом Distinct() для простых типов данных. Если вам необходимо работать с объектами, примените комбинацию методов GroupBy() по нужным ключевым свойствам и Select() для извлечения первого элемента каждой группы:

var uniqueItems = context.Entities
    .GroupBy(e => new { e.Property1, e.Property2 })
    .Select(g => g.First())
    .ToList();

Заместо Entities , Property1 и Property2 подставьте имена ваших сущностей и свойств.

Использование лямбда-выражений и методов LINQ

С помощью лямбда-выражений и методов LINQ можно создавать сложные условия для выборки уникальных значений. Например, чтобы выбрать уникальные значения по указанному свойству и отсортировать их, можно использовать следующую конструкцию:

var uniqueSortedItems = context.Entities
    .Select(e => e.Property)
    .Distinct()
    .OrderBy(p => p)
    .ToList();

Однако обратите внимание, что применение сортировки после метода Distinct() может замедлить выполнение операции, если объем данных достаточно велик.

Работа со структурой базы данных

Глубокое понимание структуры базы данных и отношений между таблицами является ключом к успешному составлению запросов LINQ. Убедитесь, что вы учли все взаимосвязи между таблицами, так как они могут повлиять на уникальность результатов.

Сложности использования LINQ

Ошибка «type arguments cannot be inferred», которая возникает достаточно часто, связана с формированием сложных запросов. Проверьте, правильно ли составлен запрос, и используйте ключевое слово var или явно определите тип данных:

var uniqueProducts = context.Products
    .Where(p => p.Category == "Toys")
    .Select(p => new { p.Id, p.Name })
    .Distinct();

Визуализация

Можно представить операцию SELECT UNIQUE в LINQ как отбор участников на телевизионном шоу талантов. Из всего списка участников (🎶) нам необходимо отобрать уникальный список талантов (👨‍⚖️):

var uniqueTalents = performers.Select(p => p.Act).Distinct();

После применения Distinct() мы обнаруживаем множество талантов:

Markdown Скопировать код 👨‍⚖️: [Певец, Танцор, Комик, Фокусник]

Группировка и сортировка

Группировка по нескольким свойствам

Для отбора уникальных записей по нескольким свойствам можно использовать группировку:

var uniqueCategories = context.Products
    .GroupBy(p => new { p.Category, p.Supplier })
    .Select(g => g.Key)
    .ToList();

Оптимизация с выборкой перед сортировкой

Выполняйте выборку по свойствам перед сортировкой, чтобы повысить производительность:

var efficientUniqueSorted = context.Orders
    .Select(o => o.CustomerID)
    .Distinct()
    .OrderBy(id => id)
    .ToList();

Практическое тестирование

Не забывайте тестировать свои запросы на различных наборах данных. Используйте такие инструменты, как LINQPad, чтобы исследовать различные сценарии и оптимизировать свои запросы.

Обмен опытом

Не избегайте обсуждений сложных аспектов с коллегами и сообществом. Коллективная работа является важным фактором успеха в программировании.

