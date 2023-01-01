Остановка выполнения скрипта T-SQL в MS SQL Server

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы прервать выполнение запросов в T-SQL, используйте функцию RAISERROR с уровнем серьёзности 20 и выше. Это приведёт к отключению сессии:

SQL Скопировать код RAISERROR('Прерывание выполнения', 20, 1) WITH LOG;

Учтите, что этот метод немедленно завершает сессию и откатывает текущую транзакцию.

Методы и приёмы завершения выполнения

Резкое прерывание с использованием RAISEERROR

Для немедленной остановки выполнения скрипта применяется RAISERROR :

SQL Скопировать код RAISERROR ('Остановка выполнения', 11, 1);

Скрипт останавливается, и отображается сообщение об ошибке. Уровни серьёзности от 0 до 18 доступны для всех пользователей.

Условное прерывание с помощью оператора GOTO

Оператор GOTO используется для условного прекращения выполнения:

SQL Скопировать код IF @YourCondition = 'Bad' GOTO StopExecution -- Здесь располагается ваш код StopExecution:

Этот способ удобен для прямого управления выполнением T-SQL.

Управление выполнением при помощи переменных

Чтобы иметь полный контроль над выполнением, можно использовать управляющие переменные:

SQL Скопировать код DECLARE @ShouldRunScript BIT = 0; -- Переменная для управления выполнением IF @ShouldRunScript = 0 RETURN -- Пропускаем выполнение, команда, следующая за этой строкой, будет проигнорирована -- Здесь располагается ваш код

Техники приостановки выполнения скрипта

Перевод скрипта в режим ожидания с помощью SET NOEXEC

Следующая команда позволяет "приостановить" выполнение скрипта:

SQL Скопировать код SET NOEXEC ON; -- Скрипт переходит в "спящий" режим -- Ждём здесь SET NOEXEC OFF; -- "Пробуждаем" скрипт

Скрипт проверит синтаксис, но выполнение начнется только по вашей команде.

Остановка выполнения с помощью условного оператора IF

Тактика с IF 0=1 позволяет временно приостановить выполнение кода:

SQL Скопировать код IF 0=1 BEGIN -- Здесь "спит" ваш скрипт END

Это похоже на прикидывание неживого для SQL-кода.

Завершение выполнения при помощи команды RETURN

Когда необходимо тихо "уйти", используйте:

SQL Скопировать код RETURN -- Весь последующий код проигнорируется

Это прямое аналогия скоропостижного "ирландского ухода" для вашего SQL-скрипта.

Визуализация

SQL-команды можно представить как дорожные знаки:

🛤️ Зелёный — для команд SELECT , INSERT , UPDATE ...

🛑 Красный — для экстренной остановки: RAISERROR , THROW ...

🚧 Жёлтый — для внедрения предосторожности: XACT_ABORT ON .

Применение SET XACT_ABORT ON в коде можно сравнить с эффектом экстренного торможения:

SQL Скопировать код SET XACT_ABORT ON;

Обработка ошибок с помощью RAISERROR: примеры

Уведомление пользователя об ошибках при помощи RAISERROR

Отправляйте предопределённые сообщения об ошибках:

SQL Скопировать код RAISERROR('Скрипт на паузе', 10, 1);

Подобным образом вы ясно демонстрируете статус работы скрипта.

Особенности применения RAISERROR

При использовании RAISERROR с уровнем серьёзности 20 обязательно требуются привилегии системного администратора. Дополнительные подробности о логировании ошибок смотрите в документации MSDN.

Полезные материалы