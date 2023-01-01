Остановка процедуры в MySQL при определенном условии

#Основы SQL  #MySQL / MariaDB  #Хранимые процедуры  
Быстрый ответ

Для немедленного прекращения выполнения хранимой процедуры в MySQL используйте команду LEAVE в сочетании с присвоением метки. Используйте оператор выхода там, где это необходимо:

SQL

BEGIN
  proc_exit: LOOP
    -- Ваш код, перед проверкой условия для выхода
    IF need_to_exit THEN
      LEAVE proc_exit;  -- Точка выхода здесь!
    END IF;
    -- Ваш код, который выполняется, если условие выхода не сработало
  END LOOP proc_exit;
END;

Использование команды LEAVE, с указанной меткой, позволяет прекратить выполнение последующего кода и немедленно выйти из процедуры.

Пошаговый план для смены профессии

Разработка стратегии выхода из процедуры

В этом разделе мы рассмотрим основные методы определения условий для выхода из хранимой процедуры.

Проверка условий выхода на начальном этапе

Эффективная и легко читаемая хранимая процедура предполагает проверку условий выхода на ранних стадиях:

SQL

IF NOT valid_condition THEN
  LEAVE proc_exit; -- Если условие не выполняется, то выполняем выход.
END IF;

Применение конструкции IF-THEN-ELSE

Используйте конструкцию if-then-else для качественной обработки различных сценариев в теле процедуры, что придаёт коду большую читаемость и удобство обслуживания:

SQL

IF condition1 THEN
  -- Код, соответствующий condition1
ELSEIF condition2 THEN
  -- Код, соответствующий condition2
ELSE
  -- Общие действия, если никакое из условий не выполнено
END IF;

Выбор значимых имен для переменных и меток

Использование имен переменных и меток, которые отражают их назначение, облегчает поддержку кода. Внятные названия чётко указывают на их роль и упрощают работу с ними:

SQL

authorization_check: BEGIN
  IF user_not_authorized THEN
    LEAVE authorization_check; -- При необходимости завершаем выполнение процедуры!
  END IF;
  -- Код для выполнения действий авторизованными пользователями
END;

Визуализация

Сравним процесс выполнения хранимой процедуры с зданием. Условия для выхода – это своего рода аварийные выходы:

Markdown

**Начало выполнения процедуры (Вход в здание)**
🚪➡️🕴️🔄⚙️💾(Процесс работы)
     |       
     | (Контрольная точка для выхода)     
     🔻       
🚪➡️🚶‍♂️(Выход из здания)

Таким образом, вы можете прервать выполнение процедуры до её полного завершения, воспользовавшись «аварийным выходом» в нужное время!

SQL

BEGIN
  -- Здесь размещён ваш код
  IF exit_condition THEN
    LEAVE label_name; -- Наш аварийный выход находится здесь!
  END IF;
  -- Дополнительный код, если условие выхода не выполнено
END

Не забывайте корректно обозначать метки выходов. Неправильное их использование может привести к неожиданным результатам, вроде неправильного маршрута при выходе из здания.

Обработка ошибок в хранимых процедурах

Важным моментом является умение корректного вывода ошибок и вызова исключений в MySQL.

Использование оператора SIGNAL для вызова исключений

Начиная с MySQL 5.5 возможно использовать SIGNAL для генерирования пользовательских сообщений об ошибках:

SQL

IF not_valid THEN
  SIGNAL SQLSTATE '45000'
    SET MESSAGE_TEXT = 'Произошла ошибка: валидация не прошла.'; -- Похоже, произошла непредвиденная проблема!
END IF;

Применение конструкции BEGIN...END

Команды BEGIN и END ограничивают область действия и добавляют чёткости в структуру процедур, делая код более ясным и контролируемым:

SQL

user_validation: BEGIN
  -- Логика проверки пользователя
  IF not_valid THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000'
      SET MESSAGE_TEXT = 'Ошибка при проверке пользователя.'; -- Доступ запрещён!
    LEAVE user_validation;
  END IF;
END;

Тестирование и комментирование

Тестирование необходимо для верификации корректности всех возможных путей выполнения процедуры. Оставляйте комментарии для объяснения работы и границ областей видимости:

SQL

-- Блок основной обработки данных
process_data: BEGIN
  DECLARE processed_flag BOOLEAN DEFAULT FALSE; -- Флаг завершения обработки данных

  IF data_is_valid THEN
    -- Здесь происходит обработка данных
    SET processed_flag = TRUE;
  ELSE
    -- Обрабатываем ситуацию с недействительными данными
    SIGNAL SQLSTATE '45000'
      SET MESSAGE_TEXT = 'Ошибка при проверке данных.'; -- У кого-то проблемы с данными!
    LEAVE process_data;
  END IF;
  
  -- Комментарий с описанием последующей части логики
END;

Будучи в курсе этих рекомендаций и внимательно относясь к деталям, вы сможете создать надёжный и эффективный код хранимых процедур.

Полезные материалы

  1. How To have Dynamic SQL in MySQL Stored Procedure – Stack Overflow — обсуждение создания динамического SQL в хранимых процедурах MySQL.
  2. MySQL :: MySQL 8.0 Reference Manual :: 13.6.7.2 DECLARE ... HANDLER Statement — официальная документация по обработчикам исключений в хранимых процедурах.
  3. MySQL :: MySQL 8.0 Reference Manual :: 13.6.5.4 LEAVE Statement — руководство по использованию команды LEAVE для выхода из хранимых процедур.
  4. MySQL Stored Procedure – w3resource – руководство с практическими примерами работы с хранимыми процедурами MySQL.
Какой оператор используется для немедленного выхода из хранимой процедуры в MySQL?
1 / 5

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

