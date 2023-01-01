Остановка процедуры в MySQL при определенном условии#Основы SQL #MySQL / MariaDB #Хранимые процедуры
Быстрый ответ
Для немедленного прекращения выполнения хранимой процедуры в MySQL используйте команду
LEAVE в сочетании с присвоением метки. Используйте оператор выхода там, где это необходимо:
BEGIN
proc_exit: LOOP
-- Ваш код, перед проверкой условия для выхода
IF need_to_exit THEN
LEAVE proc_exit; -- Точка выхода здесь!
END IF;
-- Ваш код, который выполняется, если условие выхода не сработало
END LOOP proc_exit;
END;
Использование команды
LEAVE, с указанной меткой, позволяет прекратить выполнение последующего кода и немедленно выйти из процедуры.
Разработка стратегии выхода из процедуры
В этом разделе мы рассмотрим основные методы определения условий для выхода из хранимой процедуры.
Проверка условий выхода на начальном этапе
Эффективная и легко читаемая хранимая процедура предполагает проверку условий выхода на ранних стадиях:
IF NOT valid_condition THEN
LEAVE proc_exit; -- Если условие не выполняется, то выполняем выход.
END IF;
Применение конструкции IF-THEN-ELSE
Используйте конструкцию if-then-else для качественной обработки различных сценариев в теле процедуры, что придаёт коду большую читаемость и удобство обслуживания:
IF condition1 THEN
-- Код, соответствующий condition1
ELSEIF condition2 THEN
-- Код, соответствующий condition2
ELSE
-- Общие действия, если никакое из условий не выполнено
END IF;
Выбор значимых имен для переменных и меток
Использование имен переменных и меток, которые отражают их назначение, облегчает поддержку кода. Внятные названия чётко указывают на их роль и упрощают работу с ними:
authorization_check: BEGIN
IF user_not_authorized THEN
LEAVE authorization_check; -- При необходимости завершаем выполнение процедуры!
END IF;
-- Код для выполнения действий авторизованными пользователями
END;
Визуализация
Сравним процесс выполнения хранимой процедуры с зданием. Условия для выхода – это своего рода аварийные выходы:
**Начало выполнения процедуры (Вход в здание)**
🚪➡️🕴️🔄⚙️💾(Процесс работы)
|
| (Контрольная точка для выхода)
🔻
🚪➡️🚶♂️(Выход из здания)
Таким образом, вы можете прервать выполнение процедуры до её полного завершения, воспользовавшись «аварийным выходом» в нужное время!
BEGIN
-- Здесь размещён ваш код
IF exit_condition THEN
LEAVE label_name; -- Наш аварийный выход находится здесь!
END IF;
-- Дополнительный код, если условие выхода не выполнено
END
Не забывайте корректно обозначать метки выходов. Неправильное их использование может привести к неожиданным результатам, вроде неправильного маршрута при выходе из здания.
Обработка ошибок в хранимых процедурах
Важным моментом является умение корректного вывода ошибок и вызова исключений в MySQL.
Использование оператора SIGNAL для вызова исключений
Начиная с MySQL 5.5 возможно использовать
SIGNAL для генерирования пользовательских сообщений об ошибках:
IF not_valid THEN
SIGNAL SQLSTATE '45000'
SET MESSAGE_TEXT = 'Произошла ошибка: валидация не прошла.'; -- Похоже, произошла непредвиденная проблема!
END IF;
Применение конструкции BEGIN...END
Команды
BEGIN и
END ограничивают область действия и добавляют чёткости в структуру процедур, делая код более ясным и контролируемым:
user_validation: BEGIN
-- Логика проверки пользователя
IF not_valid THEN
SIGNAL SQLSTATE '45000'
SET MESSAGE_TEXT = 'Ошибка при проверке пользователя.'; -- Доступ запрещён!
LEAVE user_validation;
END IF;
END;
Тестирование и комментирование
Тестирование необходимо для верификации корректности всех возможных путей выполнения процедуры. Оставляйте комментарии для объяснения работы и границ областей видимости:
-- Блок основной обработки данных
process_data: BEGIN
DECLARE processed_flag BOOLEAN DEFAULT FALSE; -- Флаг завершения обработки данных
IF data_is_valid THEN
-- Здесь происходит обработка данных
SET processed_flag = TRUE;
ELSE
-- Обрабатываем ситуацию с недействительными данными
SIGNAL SQLSTATE '45000'
SET MESSAGE_TEXT = 'Ошибка при проверке данных.'; -- У кого-то проблемы с данными!
LEAVE process_data;
END IF;
-- Комментарий с описанием последующей части логики
END;
Будучи в курсе этих рекомендаций и внимательно относясь к деталям, вы сможете создать надёжный и эффективный код хранимых процедур.
Полезные материалы
Виктор Ермаков
SQL-разработчик