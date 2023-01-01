Особенности скоупа временных таблиц и переменных в SQL Server

#SQL для аналитиков  #Основы SQL  
Быстрый ответ

Локальные временные таблицы (#Temp) в SQL Server доступны исключительно внутри сессии, инициировавшей их создание, и автоматически удаляются по завершении сессии или соответствующей хранимой процедуры, триггера. В отличие от локальных, глобальные временные таблицы (##Temp) доступны из любой сессии и удаляются после завершения работы последней сессии, взаимодействовавшей с таблицей.

Пример локальной таблицы:

SQL
Скопировать код
CREATE TABLE #LocalTemp (ID INT);
-- Эта таблица схожа с личным дневником: доступ к нему есть только у вас

Пример глобальной таблицы:

SQL
Скопировать код
CREATE TABLE ##GlobalTemp (ID INT);
-- Эта таблица подобна публичной публикации в социальной сети: её видят все, пока вы её не удалите

Локальные временные таблицы ассоциируются с приватными зонами, подобно отдельной комнате, где возможно укрыться от шумного кафе, изолироав данные о #УпотребленииКофе от любопытных взглядов на #ХипстерскиеШляпы. Для таких задач, как импорт большого объема данных, может быть более эффективным использовать табличные переменные или временные переменные таблицы, рассчитывая на улучшение производительности и оптимизацию использования ресурсов.

Пошаговый план для смены профессии

Визуализация

Схематичное восприятие областей видимости временных таблиц в SQL Server таково:

Markdown
Скопировать код
Локальная временная таблица ( #tableName ): подобна вашему личному офису 🏢
- Она видна только вам (вашей сессии).
- Исчезает, когда вы заканчиваете работу (сессия закрывается).

Глобальная временная таблица ( ##tableName ): подобна объявлению публичного характера 📋
- Она видна всем (доступна для всех сессий).
- Удаляется по окончании работы всех пользователей (последняя сессия закончивается).

Переменная таблицы ( @tableName ): подобна ваши личные запискам 📝
- Видимость ограничена вами (существует только в рамках хранимой процедуры или функции).
- "Убирается" по окончании работы (удаляется в конце вашей операции).

Область и доступность:

Markdown
Скопировать код
Локальная 🔒 | Используется только текущей сессией
Глобальные 🌐 | Доступна всем сессиям
Переменная таблицы 🔏 | Ограничена хранимой процедурой/пакетом/функцией

Таким образом, понимание области видимости имеет не меньшее значение, чем умение писать код! 🌟

Работа с временными таблицами

Создание уникальных имен сессий

Настраивая процесс импорта данных, стоит проявить креативность в создании имен таблиц. Если вы не стремитесь клонировать себя, то дубликаты временных таблиц в вашей сессии также будут лишними.

Пример:

SQL
Скопировать код
DECLARE @tableName NVARCHAR(128) = '#Import_' + REPLACE(CONVERT(NVARCHAR(19), GETDATE(), 120), ':', '_') + '_' + CONVERT(NVARCHAR(10), @@SPID);
EXEC('CREATE TABLE ' + @tableName + ' (ID INT)');
-- Создает уникальную временную таблицу специально для вашей сессии

Удаление существующих временных таблиц

Важно уметь управлять ситуацией, как истинному разработчику. Перед созданием временной таблицы, особенно в критически важных моментах, используйте OBJECT_ID для проверки её наличия:

SQL
Скопировать код
IF OBJECT_ID('tempdb..#LocalTemp') IS NOT NULL
  DROP TABLE #LocalTemp;
CREATE TABLE #LocalTemp (ID INT);
-- Это подобно владению камнем времени в мире SQL

Изоляция внутри EXEC

Команда EXEC инициирует новую сессию при каждом её вызове. Помните, что после "вечеринки", т.е. выполнения команды, сессия заканчивается, и локальная временная таблица удаляется вместе с ней.

Выбор между переменными таблицами и временными таблицами

Переменные таблицы (@table) могут обладать ограниченными возможностями по сравнению с временными таблицами, однако они имеют свои преимущества:

  • Они "легче" в освоении из-за меньшего числа логирования, благодаря чему экономят память.
  • Прекрасно подходят для сред с небольшим уровнем конфликтности доступа, когда требуется обработка данных многопользовательским режиме.

Не каждый случай подходит для использования переменных таблиц — при обработке больших объемов данных и операциях, требующих сложного анализа, более предпочтительными будут временные таблицы из-за их возможностей для статистики и индексирования.

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

Свежие материалы
Установка Swift на macOS: Пошаговое руководство
6 сентября 2024
Порты HTTP и HTTPS: что нужно знать?
6 сентября 2024
Методы HTTP: GET, POST и другие
6 сентября 2024

Загрузка...