Особенности скоупа временных таблиц и переменных в SQL Server

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Локальные временные таблицы ( #Temp ) в SQL Server доступны исключительно внутри сессии, инициировавшей их создание, и автоматически удаляются по завершении сессии или соответствующей хранимой процедуры, триггера. В отличие от локальных, глобальные временные таблицы ( ##Temp ) доступны из любой сессии и удаляются после завершения работы последней сессии, взаимодействовавшей с таблицей.

Пример локальной таблицы:

SQL Скопировать код CREATE TABLE #LocalTemp (ID INT); -- Эта таблица схожа с личным дневником: доступ к нему есть только у вас

Пример глобальной таблицы:

SQL Скопировать код CREATE TABLE ##GlobalTemp (ID INT); -- Эта таблица подобна публичной публикации в социальной сети: её видят все, пока вы её не удалите

Локальные временные таблицы ассоциируются с приватными зонами, подобно отдельной комнате, где возможно укрыться от шумного кафе, изолироав данные о #УпотребленииКофе от любопытных взглядов на #ХипстерскиеШляпы . Для таких задач, как импорт большого объема данных, может быть более эффективным использовать табличные переменные или временные переменные таблицы, рассчитывая на улучшение производительности и оптимизацию использования ресурсов.

Визуализация

Схематичное восприятие областей видимости временных таблиц в SQL Server таково:

Markdown Скопировать код Локальная временная таблица ( #tableName ): подобна вашему личному офису 🏢 - Она видна только вам (вашей сессии). - Исчезает, когда вы заканчиваете работу (сессия закрывается). Глобальная временная таблица ( ##tableName ): подобна объявлению публичного характера 📋 - Она видна всем (доступна для всех сессий). - Удаляется по окончании работы всех пользователей (последняя сессия закончивается). Переменная таблицы ( @tableName ): подобна ваши личные запискам 📝 - Видимость ограничена вами (существует только в рамках хранимой процедуры или функции). - "Убирается" по окончании работы (удаляется в конце вашей операции).

Область и доступность:

Markdown Скопировать код Локальная 🔒 | Используется только текущей сессией Глобальные 🌐 | Доступна всем сессиям Переменная таблицы 🔏 | Ограничена хранимой процедурой/пакетом/функцией

Таким образом, понимание области видимости имеет не меньшее значение, чем умение писать код! 🌟

Работа с временными таблицами

Создание уникальных имен сессий

Настраивая процесс импорта данных, стоит проявить креативность в создании имен таблиц. Если вы не стремитесь клонировать себя, то дубликаты временных таблиц в вашей сессии также будут лишними.

Пример:

SQL Скопировать код DECLARE @tableName NVARCHAR(128) = '#Import_' + REPLACE(CONVERT(NVARCHAR(19), GETDATE(), 120), ':', '_') + '_' + CONVERT(NVARCHAR(10), @@SPID); EXEC('CREATE TABLE ' + @tableName + ' (ID INT)'); -- Создает уникальную временную таблицу специально для вашей сессии

Удаление существующих временных таблиц

Важно уметь управлять ситуацией, как истинному разработчику. Перед созданием временной таблицы, особенно в критически важных моментах, используйте OBJECT_ID для проверки её наличия:

SQL Скопировать код IF OBJECT_ID('tempdb..#LocalTemp') IS NOT NULL DROP TABLE #LocalTemp; CREATE TABLE #LocalTemp (ID INT); -- Это подобно владению камнем времени в мире SQL

Изоляция внутри EXEC

Команда EXEC инициирует новую сессию при каждом её вызове. Помните, что после "вечеринки", т.е. выполнения команды, сессия заканчивается, и локальная временная таблица удаляется вместе с ней.

Выбор между переменными таблицами и временными таблицами

Переменные таблицы ( @table ) могут обладать ограниченными возможностями по сравнению с временными таблицами, однако они имеют свои преимущества:

Они "легче" в освоении из-за меньшего числа логирования, благодаря чему экономят память.

Прекрасно подходят для сред с небольшим уровнем конфликтности доступа, когда требуется обработка данных многопользовательским режиме.

Не каждый случай подходит для использования переменных таблиц — при обработке больших объемов данных и операциях, требующих сложного анализа, более предпочтительными будут временные таблицы из-за их возможностей для статистики и индексирования.

Полезные материалы