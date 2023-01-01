Ошибка в CTE SQL: исправляем несоответствие типов данных

#SQL для аналитиков  #CTE (WITH)  #Типы данных SQL  
Быстрый ответ

Чтобы исключить ошибку "типы данных не совпадают" в CTE, убедитесь в идентичности типов данных в столбцах якорного и рекурсивного запросов. Преобразуйте типы данных с использованием CAST или CONVERT:

SQL
WITH RecursiveCTE AS (
    SELECT CAST(AnchorColumn AS INT) AS ColumnAlias
    FROM InitialTable
    WHERE ConditionAnchor

    UNION ALL

    SELECT CAST(RecursiveColumn AS INT)
    FROM RecursiveTable
    JOIN RecursiveCTE ON JoinCondition
    WHERE ConditionRecursive
)
SELECT * FROM RecursiveCTE;

Замените INT на требуемый тип данных и обеспечьте соответствие ColumnAlias в обоих секциях запроса.

Проверка типов данных

Прежде чем применять CAST или CONVERT, исследуйте текущие типы данных, используя sp_help:

EXEC sp_help 'InitialTable';
EXEC sp_help 'RecursiveTable';

Ознакомьтесь с результатами и приведите типы в соответствие с учетом точного совпадения.

Важность явных преобразований

Для избежания ошибок, связанных с автоматическим преобразованием типов в SQL Server, важно понимать иерархию типов данных и применять явное преобразование с использованием CAST или CONVERT в CTE.

Работа со строками

При работе со строками, убедитесь, что размер типа данных достаточен, чтобы избежать обрезки данных:

SELECT CAST('ваше-имя' AS VARCHAR(100))

Визуализация

Обеспечьте однородность типов данных при выполнении рекурсивного запроса для предотвращения возникновения ошибок.

Работа со строками, NULL и сопоставлением

Конкатенация строк

При конкатенации строковых данных, преобразуйте числа в строки:

SELECT CAST(Column1 AS VARCHAR) + Column2

Обработка NULL

Используйте COALESCE для замены значений NULL:

SELECT COALESCE(CAST(Column1 AS VARCHAR), 'По умолчанию')

Эффективное сопоставление

Для обеспечения единообразия сопоставления используйте COLLATE DATABASE_DEFAULT:

SELECT Column1 COLLATE DATABASE_DEFAULT

Навигация по рекурсии

Приращение значений

В рекурсивной части увеличивайте числовые значения, учитывая типы данных:

SELECT CAST(RecursiveColumn + 1 AS INT)

Изменение данных

При изменении данных убедитесь, что конечные типы совпадают:

UPDATE RecursiveTable
SET ModifiedColumn = CAST(NewValue AS DECIMAL(10, 2))

Во избежание нарушения консистентности типов данных, проводите манипуляции внутри CTE.

Денис Сурков

архитектор данных

