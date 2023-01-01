Ошибка User Mapping 15023 SQL: причина и решение

Быстрый ответ

Для устранения ошибки 15023, свяжите пользователя с учетной записью следующим образом:

SQL Скопировать код ALTER USER ИмяПользователя WITH LOGIN = ИмяУчетнойЗаписи;

Или воспользуйтесь функцией автоматического исправления:

SQL Скопировать код EXEC sp_change_users_login 'Auto_Fix', 'ИмяПользователя', NULL, 'НовыйПароль';

Замените ИмяПользователя , ИмяУчетнойЗаписи и НовыйПароль реальными значениями. Первая команда применима для быстрого сопоставления, тогда как вторая возможна для автоматического исправления проблемы, включая создание новой учетной записи, если это необходимо.

Суть проблемы

Ошибка 15023 указывает на проблему осиротевшего пользователя в SQL Server, когда пользователь базы данных теряет связь со своей учетной записью на сервере.

Практические решения

1. Создание новых учетных записей: Власти клоны 😉

Если учетная запись отсутствует, просто создайте новую с правильным SID:

SQL Скопировать код CREATE LOGIN ИмяУчетнойЗаписи WITH PASSWORD = 'СложныйПароль'; --Выберите надежный пароль, это важно.

Затем сопоставьте пользователя ИмяПользователя с учетной записью ИмяУчетнойЗаписи :

SQL Скопировать код ALTER USER ИмяПользователя WITH LOGIN = ИмяУчетнойЗаписи;

2. Автовосстановление: Целебные свойства SQL Server 👨‍⚕️

Функция sp_change_users_login с параметром Auto_Fix помогает восстанавливать осиротевших пользователей:

SQL Скопировать код EXEC sp_change_users_login 'Auto_Fix', 'ИмяПользователя', 'ИмяУчетнойЗаписи', 'Пароль'; -- Действуем методами проверенного временем "целителя".

Это позволяет связать осиротевшего пользователя с существующей учетной записью или создать новую, если она отсутствует, а также сбросить пароль.

3. Устранение дубликатов: Когда пользователи уже существуют

Если ошибка 15023 не исчезает, проверьте наличие пользователя в системе:

SQL Скопировать код IF EXISTS (SELECT * FROM sys.database_principals WHERE name = N'ИмяПользователя')

В зависимости от обстоятельств, рассмотрите варианты изменения или удаления пользователя.

4. Генеральная чистка пользователей

Контролируйте ситуацию, удалив и снова создав пользователя:

SQL Скопировать код DROP USER ИмяПользователя; -- Прощай, неудачные эксперименты!

Теперь вы можете снова создать учетную запись и пользователя. Это вроде феникса, возрождающегося из пепла!

5. Настройка стандартов и проверка контекста

При изменении сопоставления пользователей установите схему по умолчанию:

SQL Скопировать код ALTER USER ИмяПользователя WITH DEFAULT_SCHEMA = ИмяСхемы;

Также не забудьте проверить контекст базы данных, с которой вы работаете:

SQL Скопировать код USE ИмяБазыДанных;

6. Превентивные меры: Шпион против шпиона

Перед удалением пользователей убедитесь, что это не отразиться на их ролях или правах.

Визуализация

Сопоставление пользователей можно сравнить с созданием ключей для дверей ваших баз данных:

Markdown Скопировать код Нужен ключ 🔑: разрешение [Имя_пользователя] к [Имя_базы_данных]

Ошибка 15023 сообщает нам:

Markdown Скопировать код 🚫 "Обнаружен дубликат ключа! У [Имя_пользователя] уже есть ключ, но соответствующая дверь отсутствует."

Для исправления проблемы нужен сброс:

SQL Скопировать код EXEC sp_change_users_login 'Auto_Fix', 'Имя_пользователя', NULL, 'Пароль';

Представляем это так:

Markdown Скопировать код 🔧🔑 "Новый ключ для замка [Имя_базы_данных] успешно изготовлен."

В результате получаем:

Markdown Скопировать код 🔓 "[Имя_пользователя] получил новый ключ! Доступ к [Имя_базы_данных] открыт."

И вот у вас новый доступ к "дому"!

Проактивные подходы

Сохранение SID : Следите за сохранением значений SID в процессе миграций.

: Следите за сохранением значений SID в процессе миграций. Регулярный аудит : Проводите регулярную проверку сопоставлений пользователь — учетная запись.

: Проводите регулярную проверку сопоставлений пользователь — учетная запись. Безопасность прежде всего : Когда обновляете или создаете учетные записи, используйте ALTER LOGIN , выбирайте надежные пароли, следуйте политикам безопасности.

: Когда обновляете или создаете учетные записи, используйте , выбирайте надежные пароли, следуйте политикам безопасности. Использование скриптов: При переносе пользователей опирайтесь на скрипты, которые генерирует SSMS.

