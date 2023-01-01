Ошибка SQL: не могу вставить NULL в столбец 'id'. Решение

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Error "Вставка значения NULL в столбец 'id' невозможна" появляется, когда столбец 'id' не принимает NULL-значения, а вы пытаетесь добавить строку без указания 'id'. Вы можете исправить эту ситуацию следующим образом:

Указать значение 'id' вручную при добавлении строки: SQL Скопировать код INSERT INTO имя_таблицы (id, ...) VALUES (уникальный_id, ...);

Или сделать столбец 'id' автоинкрементным первичным ключом: SQL Скопировать код ALTER TABLE имя_таблицы ADD id INT IDENTITY PRIMARY KEY;

Присвоение автоинкремента столбцу 'id'

Быть уникальным идентификатором столбцу 'id' наиболее удобно, когда включен Auto Increment. Чтобы настроить автоинкремент для 'id', используйте SQL Server Management Studio или команду ALTER TABLE в T-SQL:

SQL Скопировать код ALTER TABLE имя_таблицы ADD id INT IDENTITY(1,1);

В SQL Server Management Studio параметры столбца 'id' должны выглядеть следующим образом:

Identity Specification : Yes

: Yes (Is Identity) : Yes

: Yes Identity Increment : 1

: 1 Identity Seed: 1

Лучшие практики использования ограничений и автоинкрементных идентификаторов

Об автоинкременте

В SQL Server столбцы-идентификаторы генерируют числа автоматически, а настройка IDENTITY(1,1) задаёт начальное значение равное 1 и увеличение каждой следующей строки на 1.

Управление уникальными ключами и первичными ограничениями

Обычно столбец 'id' используется в качестве PRIMARY KEY, устанавливающего ограничение, что предотвращает дублирование и NULL значения:

SQL Скопировать код ALTER TABLE имя_таблицы ADD CONSTRAINT PK_имя_таблицы PRIMARY KEY (id);

Меры предосторожности для предупреждения ошибок

Только not NULL значения при вставке

Явное значение 'id' : Если столбец не поддерживает автоинкремент, 'id' всегда должен указываться при операции INSERT .

: Если столбец не поддерживает автоинкремент, 'id' всегда должен указываться при операции . Атрибут IDENTITY : Проверьте, установлен ли это свойство для 'id'.

: Проверьте, установлен ли это свойство для 'id'. Проверка: Выполните операцию 'insert' или запрашивайте информацию о столбце для подтверждения.

Изменение атрибутов 'id' "на лету"

Online изменения : Команды для изменения таблицы в SQL Server позволяют редактировать настройки 'id' без вызова блокировок.

: в SQL Server позволяют редактировать настройки 'id' без вызова блокировок. DEFAULT: Для столбцов с NULL значениями установите ограничение DEFAULT, чтобы реализовать вставку без явного указания значения.

Альтернативы Auto Increment

SEQUENCE : Использование NEXT VALUE FOR с SEQUENCE обеспечивает гибкость.

: Использование с SEQUENCE обеспечивает гибкость. Генерация уникальных ID: Методы UUID или функции NEWID() или NEWSEQUENTIALID() позволяют создавать уникальные 'id'.

Визуализация

Представим, что SQL Server требует NOT NULL для столбца первичного ключа:

Парковка 🅿️ имеет места с номерами 1 до 100.

Каждое место 🚗 аналогично "id" в таблице.

SQL Server без режима auto increment:

При безномерном автомобиле 🚘, ни одно место не предоставят:

"Необходим конкретный номер! 🚫"

В базе данных:

INSERT: "У меня есть новые данные, но нет 'id'." SQL Server: "Вставка NULL в 'id' недопустима. 🚫"

Вывод: Каждая запись (строка данных) требует уникальный 'id'.

Безопасная работа со столбцом 'id'

Избегание типичных ошибок с 'id' и auto increment поможет избежать множества проблем. Выводы:

Соответствие типов данных

Тип данных 'id' должен совпадать с вставляемыми значениями, обычно это числовой тип для столбцов с auto increment.

Ошибка при вручную вставке

Если настроен автоинкремент, не вставляйте 'id' вручную. Доверяйте распределение значений системе.

Последовательность увеличения

Задайте правило последовательного увеличения, обычно оно равно 1, но это зависит от конкретного применения.

Изменение существующих столбцов

При добавлении автоинкремента к существующему 'id', значения следует переназначить, чтобы избежать конфликтов:

SQL Скопировать код DBCC CHECKIDENT ('имя_таблицы', RESEED, новое_начальное_значение);

