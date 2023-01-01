Ошибка с ORDER BY в подзапросах SQL: причина и решение

Быстрый ответ

Для эффективного обхода ограничений ORDER BY в различных SQL-конструкциях можно использовать подзапрос для сортировки данных, при этом следуя стандартным правилам обработки SQL Server:

SQL Скопировать код SELECT * FROM ( -- Подзапрос обеспечивает полную свободу действий! SELECT * FROM YourTable ORDER BY YourColumn ) AS SortedData

При таком подходе создается производная таблица SortedData , с которой SQL Server работает без ограничений, связанных с применением ORDER BY .

Вопросы пагинации с помощью ORDER BY, OFFSET и FETCH

Пагинация — инструмент, который приобретает критическую важность при работе с большими объемами данных. Команды OFFSET и FETCH , используемые вместе с ORDER BY , сильно облегчают её реализацию в SQL Server. Вот пример пагинации:

SQL Скопировать код SELECT * FROM YourTable ORDER BY YourColumn OFFSET 10 ROWS FETCH NEXT 10 ROWS ONLY;

Таким образом, вы можете пропустить первые 10 записей и извлечь следующие 10, как при переходе на вторую страницу результатов поиска в Google.

Использование ROW_NUMBER() для управления сортировкой

Если ORDER BY не подходит для использования в подзапросах и CTE, на помощь приходит функция ROW_NUMBER() . Она присваивает уникальные последовательные номера каждой строке результата выборки:

SQL Скопировать код SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY YourColumn) AS Row, * FROM YourTable

Присвоенные номера строк послужат вам индексацией в огромном объеме данных.

Возможности совершенствования использования сортировки в подзапросах

Иногда необходим определённый порядок части данных. В этом случае можно сочетать ORDER BY с TOP или использовать его в паре с FOR XML :

SQL Скопировать код SELECT TOP 10 * FROM YourTable ORDER BY YourColumn

Такой подход позволяет выполнить целевую сортировку данных в рамках подзапроса.

Применение ORDER BY в функциях

Если в пользовательской функции используется таблица-переменная, ее можно наполнить данными и вернуть результат с использованием ORDER BY . Ниже представлен пример такой функции:

SQL Скопировать код CREATE FUNCTION MySortedData() RETURNS @MySortedTable TABLE ( MyColumn INT ) AS BEGIN -- Заполнение данных в нужном порядке INSERT INTO @MySortedTable SELECT MyColumn FROM MyTable ORDER BY MyColumn RETURN END

Структурирование сложных запросов

В сложных запросах, содержащих несколько подзапросов или оператор UNION , может возникнуть потребность в упорядочивании данных. В этом случае CTE может помочь структурировать запрос так, чтобы ORDER BY был применен в последнем SELECT , и при этом не возникали "загруженности запроса".

Визуализация

Работу команды SQL ORDER BY можно представить как упорядочивание книг на полках библиотеки:

Полка 1 (Основная): [📕 Основы SQL, 📗Продвинутые функции, 📘 Управление списками пунктов] Полка 2 (Подзапрос): [📔 Открытие таблиц, 📙 Инопланетные концепции SQL] Правило сортировки: 🎗 По алфавиту

Как и в случае с книгами, подлежащими более общей категоризации на Полке 1...

📚...перестановка книг на Полке 2 по принципу использования `ORDER BY` в подзапросе выглядит нелогично и вызывает несоответствие.

Это то, что действительно работает...

📗🎗↔️ ...применение 'Сортировщика' (команды ORDER BY) либо до того, как книги попадают на Полку 1, либо после их изъятия оттуда.

В SQL ORDER BY применяется там, где данные включаются в вывод (Основной запрос), а не там, где они обрабатываются (Подзапрос).

Разнообразные методы обхода ограничений при использовании ORDER BY

Основные стратегии, позволяющие более эффективно использовать ORDER BY , включают в себя:

Вложенные подзапросы : Позволяют упорядочивать данные до их обработки в более общей структуре запроса.

: Позволяют упорядочивать данные до их обработки в более общей структуре запроса. Использование ROW_NUMBER() в сочетании с ORDER BY : Особенно полезно в случаях, когда строки нужно пронумеровать для дальнейшей обработки во внешнем запросе.

: Особенно полезно в случаях, когда строки нужно пронумеровать для дальнейшей обработки во внешнем запросе. OFFSET и FETCH NEXT для выборки части данных : Когда нужно отобразить только часть информации, эти операторы незаменимы для реализации серверной пагинации.

: Когда нужно отобразить только часть информации, эти операторы незаменимы для реализации серверной пагинации. Таблицы-переменные в пользовательских функциях: При создании пользовательских функций такие переменные могут использовать ORDER BY для возврата упорядоченных данных.

