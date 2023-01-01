Ошибка с ORDER BY в подзапросах SQL: причина и решение
Быстрый ответ
Для эффективного обхода ограничений
ORDER BY в различных SQL-конструкциях можно использовать подзапрос для сортировки данных, при этом следуя стандартным правилам обработки SQL Server:
SELECT * FROM
(
-- Подзапрос обеспечивает полную свободу действий!
SELECT * FROM YourTable ORDER BY YourColumn
) AS SortedData
При таком подходе создается производная таблица
SortedData, с которой SQL Server работает без ограничений, связанных с применением
ORDER BY.
Вопросы пагинации с помощью ORDER BY, OFFSET и FETCH
Пагинация — инструмент, который приобретает критическую важность при работе с большими объемами данных. Команды
OFFSET и
FETCH, используемые вместе с
ORDER BY, сильно облегчают её реализацию в SQL Server. Вот пример пагинации:
SELECT *
FROM YourTable
ORDER BY YourColumn
OFFSET 10 ROWS FETCH NEXT 10 ROWS ONLY;
Таким образом, вы можете пропустить первые 10 записей и извлечь следующие 10, как при переходе на вторую страницу результатов поиска в Google.
Использование ROW_NUMBER() для управления сортировкой
Если
ORDER BY не подходит для использования в подзапросах и CTE, на помощь приходит функция
ROW_NUMBER(). Она присваивает уникальные последовательные номера каждой строке результата выборки:
SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY YourColumn) AS Row, *
FROM YourTable
Присвоенные номера строк послужат вам индексацией в огромном объеме данных.
Возможности совершенствования использования сортировки в подзапросах
Иногда необходим определённый порядок части данных. В этом случае можно сочетать
ORDER BY с
TOP или использовать его в паре с
FOR XML:
SELECT TOP 10 * FROM YourTable ORDER BY YourColumn
Такой подход позволяет выполнить целевую сортировку данных в рамках подзапроса.
Применение ORDER BY в функциях
Если в пользовательской функции используется таблица-переменная, ее можно наполнить данными и вернуть результат с использованием
ORDER BY. Ниже представлен пример такой функции:
CREATE FUNCTION MySortedData()
RETURNS @MySortedTable TABLE
(
MyColumn INT
)
AS
BEGIN
-- Заполнение данных в нужном порядке
INSERT INTO @MySortedTable
SELECT MyColumn FROM MyTable ORDER BY MyColumn
RETURN
END
Структурирование сложных запросов
В сложных запросах, содержащих несколько подзапросов или оператор
UNION, может возникнуть потребность в упорядочивании данных. В этом случае CTE может помочь структурировать запрос так, чтобы
ORDER BY был применен в последнем
SELECT, и при этом не возникали "загруженности запроса".
Визуализация
Работу команды SQL
ORDER BY можно представить как упорядочивание книг на полках библиотеки:
Полка 1 (Основная): [📕 Основы SQL, 📗Продвинутые функции, 📘 Управление списками пунктов]
Полка 2 (Подзапрос): [📔 Открытие таблиц, 📙 Инопланетные концепции SQL]
Правило сортировки: 🎗 По алфавиту
Как и в случае с книгами, подлежащими более общей категоризации на Полке 1...
📚...перестановка книг на Полке 2 по принципу использования `ORDER BY` в подзапросе выглядит нелогично и вызывает несоответствие.
Это то, что действительно работает...
📗🎗↔️ ...применение 'Сортировщика' (команды ORDER BY) либо до того, как книги попадают на Полку 1, либо после их изъятия оттуда.
В SQL
ORDER BY применяется там, где данные включаются в вывод (Основной запрос), а не там, где они обрабатываются (Подзапрос).
Разнообразные методы обхода ограничений при использовании ORDER BY
Основные стратегии, позволяющие более эффективно использовать
ORDER BY, включают в себя:
- Вложенные подзапросы: Позволяют упорядочивать данные до их обработки в более общей структуре запроса.
- Использование
ROW_NUMBER()в сочетании с
ORDER BY: Особенно полезно в случаях, когда строки нужно пронумеровать для дальнейшей обработки во внешнем запросе.
OFFSETи
FETCH NEXTдля выборки части данных: Когда нужно отобразить только часть информации, эти операторы незаменимы для реализации серверной пагинации.
- Таблицы-переменные в пользовательских функциях: При создании пользовательских функций такие переменные могут использовать
ORDER BYдля возврата упорядоченных данных.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы