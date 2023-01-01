Ошибка с ORDER BY в подзапросах SQL: причина и решение

Быстрый ответ

Для эффективного обхода ограничений ORDER BY в различных SQL-конструкциях можно использовать подзапрос для сортировки данных, при этом следуя стандартным правилам обработки SQL Server:

SELECT * FROM 
(
   -- Подзапрос обеспечивает полную свободу действий!
    SELECT * FROM YourTable ORDER BY YourColumn
) AS SortedData

При таком подходе создается производная таблица SortedData, с которой SQL Server работает без ограничений, связанных с применением ORDER BY.

Вопросы пагинации с помощью ORDER BY, OFFSET и FETCH

Пагинация — инструмент, который приобретает критическую важность при работе с большими объемами данных. Команды OFFSET и FETCH, используемые вместе с ORDER BY, сильно облегчают её реализацию в SQL Server. Вот пример пагинации:

SELECT *
FROM YourTable
ORDER BY YourColumn
OFFSET 10 ROWS FETCH NEXT 10 ROWS ONLY;

Таким образом, вы можете пропустить первые 10 записей и извлечь следующие 10, как при переходе на вторую страницу результатов поиска в Google.

Использование ROW_NUMBER() для управления сортировкой

Если ORDER BY не подходит для использования в подзапросах и CTE, на помощь приходит функция ROW_NUMBER(). Она присваивает уникальные последовательные номера каждой строке результата выборки:

SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY YourColumn) AS Row, *
FROM YourTable

Присвоенные номера строк послужат вам индексацией в огромном объеме данных.

Возможности совершенствования использования сортировки в подзапросах

Иногда необходим определённый порядок части данных. В этом случае можно сочетать ORDER BY с TOP или использовать его в паре с FOR XML:

SELECT TOP 10 * FROM YourTable ORDER BY YourColumn

Такой подход позволяет выполнить целевую сортировку данных в рамках подзапроса.

Применение ORDER BY в функциях

Если в пользовательской функции используется таблица-переменная, ее можно наполнить данными и вернуть результат с использованием ORDER BY. Ниже представлен пример такой функции:

CREATE FUNCTION MySortedData()
RETURNS @MySortedTable TABLE
(
    MyColumn INT
)
AS
BEGIN
  -- Заполнение данных в нужном порядке
    INSERT INTO @MySortedTable
    SELECT MyColumn FROM MyTable ORDER BY MyColumn
    RETURN 
END

Структурирование сложных запросов

В сложных запросах, содержащих несколько подзапросов или оператор UNION, может возникнуть потребность в упорядочивании данных. В этом случае CTE может помочь структурировать запрос так, чтобы ORDER BY был применен в последнем SELECT, и при этом не возникали "загруженности запроса".

Визуализация

Работу команды SQL ORDER BY можно представить как упорядочивание книг на полках библиотеки:

Полка 1 (Основная): [📕 Основы SQL, 📗Продвинутые функции, 📘 Управление списками пунктов]
Полка 2 (Подзапрос): [📔 Открытие таблиц, 📙 Инопланетные концепции SQL]

Правило сортировки: 🎗 По алфавиту

Как и в случае с книгами, подлежащими более общей категоризации на Полке 1...

📚...перестановка книг на Полке 2 по принципу использования `ORDER BY` в подзапросе выглядит нелогично и вызывает несоответствие.

Это то, что действительно работает...

📗🎗↔️ ...применение 'Сортировщика' (команды ORDER BY) либо до того, как книги попадают на Полку 1, либо после их изъятия оттуда.

В SQL ORDER BY применяется там, где данные включаются в вывод (Основной запрос), а не там, где они обрабатываются (Подзапрос).

Разнообразные методы обхода ограничений при использовании ORDER BY

Основные стратегии, позволяющие более эффективно использовать ORDER BY, включают в себя:

  • Вложенные подзапросы: Позволяют упорядочивать данные до их обработки в более общей структуре запроса.
  • Использование ROW_NUMBER() в сочетании с ORDER BY: Особенно полезно в случаях, когда строки нужно пронумеровать для дальнейшей обработки во внешнем запросе.
  • OFFSET и FETCH NEXT для выборки части данных: Когда нужно отобразить только часть информации, эти операторы незаменимы для реализации серверной пагинации.
  • Таблицы-переменные в пользовательских функциях: При создании пользовательских функций такие переменные могут использовать ORDER BY для возврата упорядоченных данных.

Полезные материалы

  1. Оператор ORDER BY (Transact-SQL) – SQL Server — официальная документация Microsoft по команде ORDER BY.
  2. Основы использования общих табличных выражений (CTE) в SQL Server — всё, что нужно знать о CTE в SQL Server.
  3. ROW_NUMBER() в MySQL – Stack Overflow — функционирующие решения для ROW_NUMBER() и ORDER BY в MySQL на Stack Overflow.
Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

