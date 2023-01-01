Ошибка при установке SQL Server: решение проблемы Recover

Быстрый ответ

Для эффективного выделения ресурсов SQL Server требуется:

Убедиться в достаточности дискового пространства для работы с базами данных.

для работы с базами данных. Обеспечить необходимый объем оперативной памяти во избежание ее дефицита.

во избежание ее дефицита. Настроить соответствующую производительность процессора.

Анализ журналов включает:

Изучение журналов ошибок SQL Server с целью поиска информации о проблемах.

с целью поиска информации о проблемах. Анализ кодов и сообщений об ошибках для выявления возможных подсказок.

Безопасный доступ предполагает:

Удостоверение в наличии необходимых прав у службы SQL Server .

. Проверку доступности файлов SQL Server без ограничений.

Перезапуск служб SQL предполагает:

Использование Services.msc или Диспетчера конфигурации SQL .

или . Отслеживание сообщений об ошибках во время перезапуска служб.

А также рекомендуется:

Восстановление базы данных из резервной копии, если последние изменения привели к сбою.

из резервной копии, если последние изменения привели к сбою. Восстановление установки SQL Server с помощью специальной опции для исправления поврежденных элементов.

КОМАНДЫ ДЛЯ БЫСТРОГО ДЕЙСТВИЯ

SQL Скопировать код -- Давайте просмотрим эти загадочные журналы ошибок. EXEC xp_readerrorlog; -- Если требуется срочный перезапуск SQL Server, вот как это можно сделать: SQLCMD -E -S YourServer -Q "SHUTDOWN WITH NOWAIT"; NET START MSSQL$YourInstance;

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, администрирования SQL Server требует аккуратности, чтобы не усугубить ситуацию.

Управление доступом пользователя и лучшие практики установки

Настройка доступа к службам

Часто восстановление не удается из-за неправильной настройки доступа для служб. Замена учетной записи службы на NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE может решить многие проблемы, благодаря расширенным правам этой записи.

Рекомендации по установке

При установке SQL Server следует выбрать все необходимые компоненты, убедиться в соответствии операционной системы и процессоров, и избегать использования экспериментальных функций, таких как поддержка UTF-8 в системной локали, чтобы избежать дополнительных проблем установки.

Проблема с размером сектора

Если размер сектора диска превышает 4КБ, это может привести к сбоям при установке SQL Server. Размер сектора можно проверить и изменить путем редактирования реестра. После внесения изменений необходимо перезагрузить компьютер.

Учетная запись службы после установки

После завершения установки рекомендуется изменить учетную запись на NT Authority\System или аналогичную для ежедневной работы. Используйте Диспетчер конфигурации SQL Server для выполнения этих изменений.

Особенности секторов хранилища и уловки установки

Решение проблем с размером сектора

Совместимость с размером сектора зависит от версии Windows OS. Удостоверьтесь, что размер сектора соответствует требованиям SQL Server.

Как избежать перезагрузки во время настройки

Команда SkipRules позволяет избежать перезагрузки системы в процессе установки или удаления SQL Server. Но перед применением этой команды убедитесь, что она не вызовет конфликта с важными системными обновлениями.

