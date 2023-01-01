Ошибка ORA-01403 в PL/SQL: работа с отсутствующими данными
Быстрый ответ
Если вы сталкиваетесь с ошибкой
NO_DATA_FOUND в PL/SQL, то целесообразно обернуть ваш запрос
SELECT INTO в блок обработки исключений
EXCEPTION. Это будет служить своебразной защитой от ситуаций, когда данные не попадают в область поиска.
BEGIN
SELECT столбец INTO переменная FROM таблица WHERE условие;
EXCEPTION WHEN NO_DATA_FOUND THEN
переменная := альтернативное_значение; -- Замечательно! Данные не найдены? У меня есть решение!
END;
Пожалуйста, точно определите условие записанное в
WHERE и проверьте данные в таблице, чтобы предотвратить ошибку "данные не найдены".
Детализированная настройка обработки исключений
Главные принципы обработки исключений
Перед тем как приступить к работе, обязательно инициализируйте переменные. Это как начать длинное путешествие с полной заправкой топлива.
переменная := начальное_значение; -- Начинайте все как с чистого листа, примерно как первый глоток утреннего кофе!
Наиболее эффективной стратегией защиты от неожиданных исключений является обрамление каждого оператора
SELECT INTO собственным блоком
BEGIN/EXCEPTION/END. Таким образом вы изолируете возможную угрозу и обеспечиваете целостность других частей кода.
Советы по отладке: инструменты для расследования
Используйте
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE для сохранения "breadcrumbs" перед выполнением запросов. Это поможет вам проследить ваш путь назад, если потеряетесь.
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Значение переменной перед SELECT: ' || TO_CHAR(переменная)); -- "Запись в дневник..."
Типы данных и условия: описание предполагаемых условий
Мониторьте ваши запросы. Проверьте соответствие типов данных переменных и столбцов и задайте корректные условия в
SELECT.
Только блоки исключений? Попробуйте дипломатию
Не стремитесь ввязаться в борьбу с блоками
EXCEPTION, не проанализировав все преимущества и недостатки. Обращайтесь с переменными аккуратно, используя
CASE и
IF для проверки на наличие пустых значений.
Визуализация
Представьте следующее ситуацию:
Каталог библиотеки (📚): [Книга 1, Книга 2, Книга 3]
Запрос PL/SQL: "Расскажите мне о Книге 4."
Результаты поиска:
- Отсутствуют данные!
Так же как Книга 4 отсутствует в каталоге, ошибка "Данные не найдены" возникает, когда запрос не приносит результатов.
Для избежания этого, прежде всего проведите тщательный поиск:
SELECT * FROM библиотека
WHERE название = 'Книга 4'; -- Внимание, SQL-полиция! Покажите мне 'Книгу 4'!
Если 'Книга 4' найдена: 📖 – Отлично!
Если 'Книга 4' отсутствует: 🚫 – Пора применять альтернативный план.
Всегда будьте готовы к поиску непредсказуемого!
Структурирование блоков PL/SQL как профессионал
Будьте на чеку с
NO_DATA_FOUND
Будьте бдительны, ведь ошибка
NO_DATA_FOUND может возникнуть в любой момент в коде. Не рассчитывайте на везение; вместо этого всегда проверяйте данных с использованием надёжного запроса
SELECT INTO.
Убедитесь в подходящем спасательном жилете
Применяйте оператор
CASE для детальной настройки потока переменных, избегая неожиданных "белых пятен" в данных и обсепечивая безошибочную производительность кода.
Экспериментируйте: разнообразие — условно, вкус программирования
Используйте разнообразные инструменты, такие как атрибуты курсора в PL/SQL, чтобы увеличить гибкость в вопросе обработки исключений.
Опираться на проверенные факты
Основывайте ваши исправления и дополнения на авторитетных источниках информации. Отдавайте предпочтение знаниям и пониманию, нежели бесцельному запоминанию.
Анна Мельникова
редактор про AI