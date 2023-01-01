Ошибка ORA-01403 в PL/SQL: работа с отсутствующими данными

Быстрый ответ

Если вы сталкиваетесь с ошибкой NO_DATA_FOUND в PL/SQL, то целесообразно обернуть ваш запрос SELECT INTO в блок обработки исключений EXCEPTION . Это будет служить своебразной защитой от ситуаций, когда данные не попадают в область поиска.

SQL Скопировать код BEGIN SELECT столбец INTO переменная FROM таблица WHERE условие; EXCEPTION WHEN NO_DATA_FOUND THEN переменная := альтернативное_значение; -- Замечательно! Данные не найдены? У меня есть решение! END;

Пожалуйста, точно определите условие записанное в WHERE и проверьте данные в таблице, чтобы предотвратить ошибку "данные не найдены".

Детализированная настройка обработки исключений

Главные принципы обработки исключений

Перед тем как приступить к работе, обязательно инициализируйте переменные. Это как начать длинное путешествие с полной заправкой топлива.

SQL Скопировать код переменная := начальное_значение; -- Начинайте все как с чистого листа, примерно как первый глоток утреннего кофе!

Наиболее эффективной стратегией защиты от неожиданных исключений является обрамление каждого оператора SELECT INTO собственным блоком BEGIN/EXCEPTION/END . Таким образом вы изолируете возможную угрозу и обеспечиваете целостность других частей кода.

Советы по отладке: инструменты для расследования

Используйте DBMS_OUTPUT.PUT_LINE для сохранения "breadcrumbs" перед выполнением запросов. Это поможет вам проследить ваш путь назад, если потеряетесь.

SQL Скопировать код DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Значение переменной перед SELECT: ' || TO_CHAR(переменная)); -- "Запись в дневник..."

Типы данных и условия: описание предполагаемых условий

Мониторьте ваши запросы. Проверьте соответствие типов данных переменных и столбцов и задайте корректные условия в SELECT .

Только блоки исключений? Попробуйте дипломатию

Не стремитесь ввязаться в борьбу с блоками EXCEPTION , не проанализировав все преимущества и недостатки. Обращайтесь с переменными аккуратно, используя CASE и IF для проверки на наличие пустых значений.

Визуализация

Представьте следующее ситуацию:

Markdown Скопировать код Каталог библиотеки (📚): [Книга 1, Книга 2, Книга 3] Запрос PL/SQL: "Расскажите мне о Книге 4."

Результаты поиска:

diff Скопировать код - Отсутствуют данные!

Так же как Книга 4 отсутствует в каталоге, ошибка "Данные не найдены" возникает, когда запрос не приносит результатов.

Для избежания этого, прежде всего проведите тщательный поиск:

SQL Скопировать код SELECT * FROM библиотека WHERE название = 'Книга 4'; -- Внимание, SQL-полиция! Покажите мне 'Книгу 4'!

Markdown Скопировать код Если 'Книга 4' найдена: 📖 – Отлично! Если 'Книга 4' отсутствует: 🚫 – Пора применять альтернативный план.

Всегда будьте готовы к поиску непредсказуемого!

Структурирование блоков PL/SQL как профессионал

Будьте на чеку с NO_DATA_FOUND

Будьте бдительны, ведь ошибка NO_DATA_FOUND может возникнуть в любой момент в коде. Не рассчитывайте на везение; вместо этого всегда проверяйте данных с использованием надёжного запроса SELECT INTO .

Убедитесь в подходящем спасательном жилете

Применяйте оператор CASE для детальной настройки потока переменных, избегая неожиданных "белых пятен" в данных и обсепечивая безошибочную производительность кода.

Экспериментируйте: разнообразие — условно, вкус программирования

Используйте разнообразные инструменты, такие как атрибуты курсора в PL/SQL, чтобы увеличить гибкость в вопросе обработки исключений.

Опираться на проверенные факты

Основывайте ваши исправления и дополнения на авторитетных источниках информации. Отдавайте предпочтение знаниям и пониманию, нежели бесцельному запоминанию.

