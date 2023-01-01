logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Ошибка only_full_group_by в MySQL 5.7.9: решение проблемы
Перейти

Ошибка only

#MySQL / MariaDB  #GROUP BY и агрегации  
Быстрый ответ

SQL
Скопировать код
SET sql_mode=(SELECT REPLACE(@@sql_mode, 'ONLY_FULL_GROUP_BY', ''));

Для отключения режима ONLY_FULL_GROUP_BY в MySQL используйте команду, указанную выше. Она быстро решает типичную проблему с агрегацией. Чтобы предотвращать подобные ошибки в будущем, убедитесь, что все столбцы в вашем SELECT-запросе включены в GROUP BY. Вместо этого вы можете применять агрегатные функции (MIN(), MAX(), SUM(), COUNT(), и так далее) к тем полям, которые не включены в GROUP BY.

Программирование с учетом команды Group By

  • Группировка неагрегированных столбцов: Все столбцы, со значениями которых не проводится агрегационных операций, включайте в GROUP BY для правильного выполнения SQL-запроса.
  • Ясность запросов: Уточняйте ваш запрос путем использования псевдонимов и указания названий таблиц, чтобы избежать конфликтов между столбцами с одинаковыми именами.
  • Переход на MySQL 5.7+: Версии MySQL 5.7 и выше поддерживают стандарт SQL с режимом ONLY_FULL_GROUP_BY.

Особенности группировки

Обеспечение уникальности данных:

  • Следите за целостностью данных. Перед добавлением столбцов в GROUP BY обязательно проверьте, в каждом ли из них все значения уникальны.

Адаптация к стандартам MySQL 5.7+:

  • С версии MySQL 5.7 вводятся более строгие правила группировки, которым должны соответствовать ваши SQL-запросы, чтобы избежать ошибок.

Выбор между ANY_VALUE() и GROUP BY:

  • Функция ANY_VALUE() может быть полезной для работы с теми столбцами, которые не подвергаются агрегации. Она также может служить "пропуском", заменяя GROUP BY, когда используется режим ONLY_FULL_GROUP_BY.

Тонкая настройка конфигурации SQL-режимов:

  • Аналогично настройке радио, иногда полезно выключить или включить only_full_group_by в настройках SQL-режима для обеспечения совместимости со старым кодом.

Визуализация

Можно сравнить принцип работы ONLY_FULL_GROUP_BY SQL с работой заботливого куратора на выставке искусства:

Markdown
Скопировать код
У каждого произведения искусства (🖼️) обязательно существует автор (👤). Точно так же, каждый выбранный столбец в запросе GROUP BY должен иметь агрегатную функцию, если он не является частью запроса GROUP BY.

Если запрос нарушает эти правила, куратор немедленно заостряет на это внимание:

SQL
Скопировать код
SELECT artist_name, COUNT(*) FROM art_pieces GROUP BY gallery_section;
Markdown
Скопировать код
🚫 Ошибка: Шедевр (🖼️), у которого нет автора (👤), – это всё равно, что корабль без компаса – так быть не должно! (Только полная группировка допускается на нашей выставке)

Правильный запрос, полностью соответствующий правилам группировки:

SQL
Скопировать код
SELECT gallery_section, COUNT(*) FROM art_pieces GROUP BY gallery_section;
Markdown
Скопировать код
✅ Принято: Все 🖼️ размещены в соответствующих зонах галереи, как того требует куратор!

Куратор (MYSQL) обеспечивает ясность и последовательность для посетителей (результатов вашего запроса).

Продвинутые методы работы с группировкой

Достижение детерминированного поведения

ONLY_FULL_GROUP_BY в MySQL – это направляющий свет вашего факела, ведущий к направленным результатам. Он обеспечивает повторяемость каждой записи в вашем результате, сгруппированном по определенному критерию.

Обработка недетерминированных запросов

Если вас не пугают недетерминации, функция ANY_VALUE() станет вашим надёжным инструментом. Помните, хороший помощник в программировании – это как кофейня, работающая круглосуточно во время отладки кода!

Поддержание целостности данных

Оставайтесь бдительными по отношению к целостности ваших данных. Предпочитайте стандартному SQL-группированию или ANY_VALUE(). В мире SQL ONLY_FULL_GROUP_BY выглядит как строгий охранник, но его задача – гарантировать порядок (и правильные группировки).

Полезные материалы

  1. MySQL :: MySQL 8.0 Reference Manual :: 5.1.11 Server SQL ModesПодробное руководство по режимам SQL сервера MySQL, включая ONLY_FULL_GROUP_BY
  2. Error related to onlyfullgroup_by when executing a query in MySql – Stack OverflowПрактическая дискуссия на StackOverflow о часто возникающих проблемах и способах их решения
  3. SQL_MODE – MariaDB Knowledge Base — Подробное описание того, как обрабатываются SQL Modes в MariaDB, а также советы по отключению ONLY_FULL_GROUP_BY
  4. SQL GROUP BY | Intermediate SQL – ModeУрок по SQL GROUP BY от Mode с понятными примерами для глубокого понимания.
  5. DB Fiddle – SQL Database Playground — Интерактивный инструмент для тестирования и обмена SQL-запросами. Отлично подходит для экспериментов с группировкой.
Виктор Ермаков

SQL-разработчик

