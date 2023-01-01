Ошибка only_full_group_by в MySQL 5.7.9: решение проблемы

Ошибка only#MySQL / MariaDB #GROUP BY и агрегации
Быстрый ответ
SET sql_mode=(SELECT REPLACE(@@sql_mode, 'ONLY_FULL_GROUP_BY', ''));
Для отключения режима
ONLY_FULL_GROUP_BY в MySQL используйте команду, указанную выше. Она быстро решает типичную проблему с агрегацией. Чтобы предотвращать подобные ошибки в будущем, убедитесь, что все столбцы в вашем SELECT-запросе включены в
GROUP BY. Вместо этого вы можете применять агрегатные функции (
MIN(),
MAX(),
SUM(),
COUNT(), и так далее) к тем полям, которые не включены в
GROUP BY.
Программирование с учетом команды Group By
- Группировка неагрегированных столбцов: Все столбцы, со значениями которых не проводится агрегационных операций, включайте в
GROUP BYдля правильного выполнения SQL-запроса.
- Ясность запросов: Уточняйте ваш запрос путем использования псевдонимов и указания названий таблиц, чтобы избежать конфликтов между столбцами с одинаковыми именами.
- Переход на MySQL 5.7+: Версии MySQL 5.7 и выше поддерживают стандарт SQL с режимом
ONLY_FULL_GROUP_BY.
Особенности группировки
Обеспечение уникальности данных:
- Следите за целостностью данных. Перед добавлением столбцов в
GROUP BYобязательно проверьте, в каждом ли из них все значения уникальны.
Адаптация к стандартам MySQL 5.7+:
- С версии MySQL 5.7 вводятся более строгие правила группировки, которым должны соответствовать ваши SQL-запросы, чтобы избежать ошибок.
Выбор между
ANY_VALUE() и
GROUP BY:
- Функция
ANY_VALUE()может быть полезной для работы с теми столбцами, которые не подвергаются агрегации. Она также может служить "пропуском", заменяя
GROUP BY, когда используется режим
ONLY_FULL_GROUP_BY.
Тонкая настройка конфигурации SQL-режимов:
- Аналогично настройке радио, иногда полезно выключить или включить
only_full_group_byв настройках SQL-режима для обеспечения совместимости со старым кодом.
Визуализация
Можно сравнить принцип работы
ONLY_FULL_GROUP_BY SQL с работой заботливого куратора на выставке искусства:
У каждого произведения искусства (🖼️) обязательно существует автор (👤). Точно так же, каждый выбранный столбец в запросе GROUP BY должен иметь агрегатную функцию, если он не является частью запроса GROUP BY.
Если запрос нарушает эти правила, куратор немедленно заостряет на это внимание:
SELECT artist_name, COUNT(*) FROM art_pieces GROUP BY gallery_section;
🚫 Ошибка: Шедевр (🖼️), у которого нет автора (👤), – это всё равно, что корабль без компаса – так быть не должно! (Только полная группировка допускается на нашей выставке)
Правильный запрос, полностью соответствующий правилам группировки:
SELECT gallery_section, COUNT(*) FROM art_pieces GROUP BY gallery_section;
✅ Принято: Все 🖼️ размещены в соответствующих зонах галереи, как того требует куратор!
Куратор (MYSQL) обеспечивает ясность и последовательность для посетителей (результатов вашего запроса).
Продвинутые методы работы с группировкой
Достижение детерминированного поведения
ONLY_FULL_GROUP_BY в MySQL – это направляющий свет вашего факела, ведущий к направленным результатам. Он обеспечивает повторяемость каждой записи в вашем результате, сгруппированном по определенному критерию.
Обработка недетерминированных запросов
Если вас не пугают недетерминации, функция
ANY_VALUE() станет вашим надёжным инструментом. Помните, хороший помощник в программировании – это как кофейня, работающая круглосуточно во время отладки кода!
Поддержание целостности данных
Оставайтесь бдительными по отношению к целостности ваших данных. Предпочитайте стандартному SQL-группированию или
ANY_VALUE(). В мире SQL
ONLY_FULL_GROUP_BY выглядит как строгий охранник, но его задача – гарантировать порядок (и правильные группировки).
Полезные материалы
- MySQL :: MySQL 8.0 Reference Manual :: 5.1.11 Server SQL Modes — Подробное руководство по режимам SQL сервера MySQL, включая
ONLY_FULL_GROUP_BY
- Error related to onlyfullgroup_by when executing a query in MySql – Stack Overflow — Практическая дискуссия на StackOverflow о часто возникающих проблемах и способах их решения
- SQL_MODE – MariaDB Knowledge Base — Подробное описание того, как обрабатываются SQL Modes в MariaDB, а также советы по отключению
ONLY_FULL_GROUP_BY
- SQL GROUP BY | Intermediate SQL – Mode — Урок по SQL GROUP BY от Mode с понятными примерами для глубокого понимания.
- DB Fiddle – SQL Database Playground — Интерактивный инструмент для тестирования и обмена SQL-запросами. Отлично подходит для экспериментов с группировкой.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик