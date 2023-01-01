Ошибка ON CONFLICT в PostgreSQL: решение проблемы
Быстрый ответ
Если вы столкнулись с ошибкой "Отсутствуют уникальные или исключительные ограничения", тогда вам необходимо добавить уникальное ограничение к столбцам, которые вызвали конфликт, перед использованием ON CONFLICT:
-- Добавляем уникальное ограничение для одного столбца
ALTER TABLE ваша_таблица ADD UNIQUE (столбец);
-- Для нескольких столбцов
ALTER TABLE ваша_таблица ADD UNIQUE (столбец1, столбец2);
Затем ON CONFLICT будет работать так, как вы ожидали:
-- Вставка с использованием ON CONFLICT
INSERT INTO ваша_таблица (столбец1, столбец2) VALUES (значение1, значение2)
ON CONFLICT (столбец1, столбец2) DO UPDATE SET столбец2 = EXCLUDED.столбец2;
Убедитесь, что присутствует уникальный индекс, покрывающий все столбцы, указанные в ON CONFLICT, и проверьте ограничения первичного ключа.
Исследуем условие ON CONFLICT
Использование и решения для разных сценариев
ON CONFLICT можно применять в различных ситуациях:
Сценарий 1: Многопользовательская база данных
В многопользовательской среде создавайте уникальные индексы с учетом аккаунтов пользователей:
CREATE UNIQUE INDEX idx_unique_column_per_account ON ваша_таблица (столбец) WHERE (account_id = <ваш_account_id>);
Сценарий 2: Обработка значений NULL
NULL-значения требуют особого подхода. Уникальный индекс не рассматривает NULL как одинаковые значения:
CREATE UNIQUE INDEX idx_unique_nullable ON ваша_таблица (столбец1, столбец2) WHERE (столбец2 IS NOT NULL);
Сценарий 3: Уникальные ограничения для определенных типов данных
Не забывайте указывать тип данных для корректной работы ограничений:
ALTER TABLE ваша_таблица ADD UNIQUE (CAST(столбец AS uuid));
Методы отладки
Проверяйте код с и без
index_predicate. Убедитесь в отсутствии синтаксических ошибок, проверьте на дублирование и лишние символы.
Лучшие практики
Используйте
PRIMARY KEY или
UNIQUE CONSTRAINT. Для работы с NULL-значениями исключайте их из ограничений или используйте оператор
IS NOT DISTINCT FROM.
Визуализация
Можно представить ON CONFLICT в SQL в виде парковки с ограниченным количеством мест:
🅿️: [Автомобиль A, Автомобиль B, Автомобиль C]
Каждое место — зона уникальности. Тут запрещены близнецы!
Попытка парковаться: [Автомобиль A, Автомобиль D, Автомобиль A]
// Автомобиль A уже здесь!
ON CONFLICT помогает решить эту проблему:
ON CONFLICT (место):
DO NOTHING // 🚫 Автомобиль A не паркуется, ничего не изменяется.
или
DO UPDATE SET место = EXCLUDED.место // 🔄 Вахтер переставляет Автомобиль A.
Внедрение ограничений помогает предотвратить ошибки в базе данных.
Как EXCLUDED помогает решить проблему
EXCLUDED содержит те данные, которые были бы вставлены, если бы не возник конфликт. Он используется с
DO UPDATE для гарантии выполнения изменений.
Частные индексы и условная уникальность
Для создания специфических условий уникальности используются частные индексы:
CREATE UNIQUE INDEX unique_idx_on_condition ON ваша_таблица (столбец1, столбец2) WHERE (условие);
Полезные материалы
- PostgreSQL: Документация — Описание
INSERTи
ON CONFLICT.
- Stack Overflow — Обсуждение
ON CONFLICT.
- DigitalOcean — Как использовать UPSERT в PostgreSQL.
- Wikibooks — Управление ограничениями в PostgreSQL.
- Stack Exchange — Уникальные индексы и ограничения.