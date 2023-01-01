Ошибка MySQL: «Access denied for user 'root'@'localhost'». Решение#MySQL / MariaDB #Установка софта
Быстрый ответ
Если вы столкнулись с ошибкой
'Отказано в доступе для пользователя 'root'@'localhost', проверьте корректность введенных данных аккаунта root. Чтобы попытаться авторизоваться, выполните следующую команду:
mysql -u root -p # Здесь "p" означает ввод пароля
Если же вы забыли пароль от аккаунта root или нужно его сбросить, выполните:
FLUSH PRIVILEGES; # Пора обновить привилегии
SET PASSWORD FOR 'root'@'localhost' = PASSWORD('new_password'); # Устанавливаем новый пароль для "root"
Вместо
new_password введите новый пароль для восстановления доступа. Также не забудьте обновить привилегии для сохранения изменений.
Суть ошибки 'Отказано в доступе'
"Отказано в доступе" – это способ сигнализации базы данных о том, что "Вход запрещен!". Это может произойти из-за неправильного пароля, некорректно настроенного плагина аутентификации или отсутствия необходимых привилегий.
Переключение типа аутентификации на стандартный
Смените метод аутентификации
root на
mysql_native_password для обеспечения надежности и совместимости:
ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH 'mysql_native_password' BY 'new_password'; # Меняем тип аутентификации для "root"
Визуализация
Представим ошибку "отказано в доступе" как попытку проникнуть в строго охраняемое здание:
Пропуск (🔑) = Учетные данные
Охраняемые двери (🚪) = Сервер базы данных
Неудача:
🔑❌🚪: 'root'@'localhost' – ДОСТУП ЗАПРЕЩЁН
Успех:
🔑✅🚪: 'root' с ПРАВИЛЬНЫМ ПАРОЛЕМ – ДОСТУП РАЗРЕШЁН
Каждому пользователю следует помнить свои учетные данные:
**Протокол доступа**:
1. Подтверждение идентичности пользователя: **Верификация пользователя**
2. Обновление пароля: **Регенерация кода**
3. Изменение привилгий: **Повышение уровня доступа**
Быстрое решение: Отключение аутентификации
Если время ограничено, вы можете временно обойти процесс авторизации. Для этого в файле конфигурации MySQL в разделе
[mysqld] добавьте
skip-grant-tables или используйте данную команду при запуске:
mysqld_safe --skip-grant-tables --skip-networking & # Использовать с осмотрительностью!
Однако имейте в виду, что эту команду стоит использовать с осторожностью и только в исключительных случаях из-за возможных рисков для безопасности.
Завершение с FLUSH PRIVILEGES
После изменения метода авторизации необходимо завершить процесс следующей командой:
FLUSH PRIVILEGES; # Это нужно для сохранения всех изменений в памяти MySQL
Это сохранит ваши изменения в памяти MySQL, и ваша работа будет закончена.
Проверка с информацией об учетной записи пользователя
Вы можете проверить данные УЗ
root, обратившись напрямую к таблице пользователей:
SELECT user, authentication_string, plugin, host FROM mysql.user WHERE user='root';
Восстановление порядка
После исполняющихся временных изменений, не забудьте восстановить первоначальные настройки, отменить временные изменения и перезапустить службу MySQL:
sudo service mysql restart
Для повторного доступа к консоли MySQL с привилегиями суперпользователя, выполните:
sudo mysql -u root -p
История о сложных паролях
Пароль для
root – ключ к вашей базе данных. Храните его так же, как каждый герой бережет свое имя.
Элина Баранова
разработчик Android