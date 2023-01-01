Ошибка MySQL: «Access denied for user 'root'@'localhost'». Решение

#MySQL / MariaDB  #Установка софта  
Быстрый ответ

Если вы столкнулись с ошибкой 'Отказано в доступе для пользователя 'root'@'localhost', проверьте корректность введенных данных аккаунта root. Чтобы попытаться авторизоваться, выполните следующую команду:

mysql -u root -p  # Здесь "p" означает ввод пароля

Если же вы забыли пароль от аккаунта root или нужно его сбросить, выполните:

FLUSH PRIVILEGES;  # Пора обновить привилегии
SET PASSWORD FOR 'root'@'localhost' = PASSWORD('new_password');  # Устанавливаем новый пароль для "root"

Вместо new_password введите новый пароль для восстановления доступа. Также не забудьте обновить привилегии для сохранения изменений.

Суть ошибки 'Отказано в доступе'

"Отказано в доступе" – это способ сигнализации базы данных о том, что "Вход запрещен!". Это может произойти из-за неправильного пароля, некорректно настроенного плагина аутентификации или отсутствия необходимых привилегий.

Переключение типа аутентификации на стандартный

Смените метод аутентификации root на mysql_native_password для обеспечения надежности и совместимости:

ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH 'mysql_native_password' BY 'new_password';  # Меняем тип аутентификации для "root"

Визуализация

Представим ошибку "отказано в доступе" как попытку проникнуть в строго охраняемое здание:

Пропуск (🔑) = Учетные данные
Охраняемые двери (🚪) = Сервер базы данных

Неудача:

🔑❌🚪: 'root'@'localhost' – ДОСТУП ЗАПРЕЩЁН

Успех:

🔑✅🚪: 'root' с ПРАВИЛЬНЫМ ПАРОЛЕМ – ДОСТУП РАЗРЕШЁН

Каждому пользователю следует помнить свои учетные данные:

**Протокол доступа**:
1. Подтверждение идентичности пользователя: **Верификация пользователя**
2. Обновление пароля: **Регенерация кода**
3. Изменение привилгий: **Повышение уровня доступа**

Быстрое решение: Отключение аутентификации

Если время ограничено, вы можете временно обойти процесс авторизации. Для этого в файле конфигурации MySQL в разделе [mysqld] добавьте skip-grant-tables или используйте данную команду при запуске:

mysqld_safe --skip-grant-tables --skip-networking &  # Использовать с осмотрительностью!

Однако имейте в виду, что эту команду стоит использовать с осторожностью и только в исключительных случаях из-за возможных рисков для безопасности.

Завершение с FLUSH PRIVILEGES

После изменения метода авторизации необходимо завершить процесс следующей командой:

FLUSH PRIVILEGES;  # Это нужно для сохранения всех изменений в памяти MySQL

Это сохранит ваши изменения в памяти MySQL, и ваша работа будет закончена.

Проверка с информацией об учетной записи пользователя

Вы можете проверить данные УЗ root, обратившись напрямую к таблице пользователей:

SELECT user, authentication_string, plugin, host FROM mysql.user WHERE user='root';

Восстановление порядка

После исполняющихся временных изменений, не забудьте восстановить первоначальные настройки, отменить временные изменения и перезапустить службу MySQL:

sudo service mysql restart

Для повторного доступа к консоли MySQL с привилегиями суперпользователя, выполните:

sudo mysql -u root -p

История о сложных паролях

Пароль для root – ключ к вашей базе данных. Храните его так же, как каждый герой бережет свое имя.

Элина Баранова

разработчик Android

