Ошибка #1067 SQL: решение для 'Invalid default value'

Быстрый ответ

Для исправления некорректного значения по умолчанию для поля 'dateAdded' вы можете установить значение по умолчанию в формате ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС или использовать CURRENT_TIMESTAMP для автоматической установки текущих даты и времени:

SQL Скопировать код ALTER TABLE ваша_таблица MODIFY dateAdded TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP;

Такая настройка позволяет автоматически заполнять поле 'dateAdded' текущей временной меткой при вставке новой строки, что гарантирует отслеживание времени для ваших данных.

Использование подходящих типов данных

Выбор типа данных для хранения даты можно сравнить с выбором между фильмами и сериалами: оба формата подают историю по-разному. До версии MySQL 5.6 TIMESTAMP был единственным типом данных, который поддерживал автоматическое присвоение значения CURRENT_TIMESTAMP. Для типа DATETIME требовалось указывать значение в формате ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС :

SQL Скопировать код ALTER TABLE ваша_таблица MODIFY dateAdded DATETIME DEFAULT '1970-01-01 00:00:00';

С версии MySQL 5.6 в DATETIME стало возможно использовать DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP:

SQL Скопировать код ALTER TABLE ваша_таблица MODIFY dateAdded DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP;

Не забывайте проверять версию MySQL, так же как проверяете телепрограмму:

SQL Скопировать код SELECT VERSION();

Стандартные значения SQL и их особенности

Стандартное значение должно быть постоянным, иначе можем потерять наши данные. Если обновление MySQL напоминает бурное море, триггер может стать маяком:

SQL Скопировать код CREATE TRIGGER before_insert_your_table BEFORE INSERT ON ваша_таблица FOR EACH ROW SET NEW.dateAdded = IFNULL(NEW.dateAdded, CURRENT_TIMESTAMP);

Такое создание триггера гарантирует, что поле 'dateAdded' всегда будет иметь актуальное время при каждой вставке новой строки, без необходимости менять тип данных или версию MySQL.

Визуализация

Работа с полем dateAdded напоминает сортировку носков (🧦) в корзине белья:

Markdown Скопировать код 🧦 Составление пары: [ Левый носок / Правый носок ] Подходящая комбинация: [ Полосатый / Полосатый ]

Но при некорректном значении по умолчанию dateAdded неизвестно, что получим:

Markdown Скопировать код 🧦 Исходная пара: [ ? / ? ]

Без правильного сочетания наше поле останется без пары!

Markdown Скопировать код Исправление: Подобрать **соответствующие** пары носков, например, 'Тренировочный / Тренировочный'

Также и с полем dateAdded – нужно установить подходящее значение по умолчанию.

Исправление ошибок в значении по умолчанию

Ошибка MySQL #1067: Некорректное значение по умолчанию – как раздраженный шеф-повар

Если смотреть на вашу базу данных как на рецепт, то эта ошибка сообщает, что один из ингредиентов в него не вписывается. Обязательно нужно:

Следовать правилам вашей версии MySQL по значениям по умолчанию.

по значениям по умолчанию. Проверить соответствие ингредиентов и этапов вашего SQL-запроса.

Пересмотреть точность указания значений вместе с вашим выражением ALTER TABLE.

Обновление версии MySQL: Как ориентир в кулинарном мире

В новых версиях MySQL появляются дополнительные возможности, например, DATETIME (5.6+) с DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP .

(5.6+) с . Обновления помогут значительно расширить ваш "кулинарный" опыт в области работы с данными.

Логи ошибок: Еда для размышлений

Логи ошибок – это инструмент для чтения между строк. Исследуя содержимое логов, можно понять те причины, следствием которых стали текущие проблемы.

Совместимость с AUTO_INCREMENT

Несмотря на то что AUTO_INCREMENT кажется неприменимым для поля dateAdded , помните, что он работает только для числовых типов данных. Это дополнительная возможность, которую невозможно использовать с DATE или DATETIME — так же, как глазурь не используется в приготовлении стейка!

