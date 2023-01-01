Ошибка #1067 SQL: решение для 'Invalid default value'#Разное
Быстрый ответ
Для исправления некорректного значения по умолчанию для поля 'dateAdded' вы можете установить значение по умолчанию в формате
ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС или использовать CURRENT_TIMESTAMP для автоматической установки текущих даты и времени:
ALTER TABLE ваша_таблица
MODIFY dateAdded TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP;
Такая настройка позволяет автоматически заполнять поле 'dateAdded' текущей временной меткой при вставке новой строки, что гарантирует отслеживание времени для ваших данных.
Использование подходящих типов данных
Выбор типа данных для хранения даты можно сравнить с выбором между фильмами и сериалами: оба формата подают историю по-разному. До версии MySQL 5.6 TIMESTAMP был единственным типом данных, который поддерживал автоматическое присвоение значения CURRENT_TIMESTAMP. Для типа DATETIME требовалось указывать значение в формате
ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС:
ALTER TABLE ваша_таблица
MODIFY dateAdded DATETIME DEFAULT '1970-01-01 00:00:00';
С версии MySQL 5.6 в DATETIME стало возможно использовать DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP:
ALTER TABLE ваша_таблица
MODIFY dateAdded DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP;
Не забывайте проверять версию MySQL, так же как проверяете телепрограмму:
SELECT VERSION();
Стандартные значения SQL и их особенности
Стандартное значение должно быть постоянным, иначе можем потерять наши данные. Если обновление MySQL напоминает бурное море, триггер может стать маяком:
CREATE TRIGGER before_insert_your_table
BEFORE INSERT ON ваша_таблица
FOR EACH ROW
SET NEW.dateAdded = IFNULL(NEW.dateAdded, CURRENT_TIMESTAMP);
Такое создание триггера гарантирует, что поле 'dateAdded' всегда будет иметь актуальное время при каждой вставке новой строки, без необходимости менять тип данных или версию MySQL.
Визуализация
Работа с полем
dateAdded напоминает сортировку носков (🧦) в корзине белья:
🧦 Составление пары: [ Левый носок / Правый носок ]
Подходящая комбинация: [ Полосатый / Полосатый ]
Но при некорректном значении по умолчанию
dateAdded неизвестно, что получим:
🧦 Исходная пара: [ ? / ? ]
Без правильного сочетания наше поле останется без пары!
Исправление: Подобрать **соответствующие** пары носков, например, 'Тренировочный / Тренировочный'
Также и с полем
dateAdded – нужно установить подходящее значение по умолчанию.
Исправление ошибок в значении по умолчанию
Ошибка MySQL #1067: Некорректное значение по умолчанию – как раздраженный шеф-повар
Если смотреть на вашу базу данных как на рецепт, то эта ошибка сообщает, что один из ингредиентов в него не вписывается. Обязательно нужно:
- Следовать правилам вашей версии MySQL по значениям по умолчанию.
- Проверить соответствие ингредиентов и этапов вашего SQL-запроса.
- Пересмотреть точность указания значений вместе с вашим выражением ALTER TABLE.
Обновление версии MySQL: Как ориентир в кулинарном мире
- В новых версиях MySQL появляются дополнительные возможности, например,
DATETIME(5.6+) с
DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP.
- Обновления помогут значительно расширить ваш "кулинарный" опыт в области работы с данными.
Логи ошибок: Еда для размышлений
Логи ошибок – это инструмент для чтения между строк. Исследуя содержимое логов, можно понять те причины, следствием которых стали текущие проблемы.
Совместимость с AUTO_INCREMENT
Несмотря на то что AUTO_INCREMENT кажется неприменимым для поля
dateAdded, помните, что он работает только для числовых типов данных. Это дополнительная возможность, которую невозможно использовать с DATE или DATETIME — так же, как глазурь не используется в приготовлении стейка!
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы