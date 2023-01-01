Организация сортировки результатов запроса UNION в SQL

Быстрый ответ

Для того чтобы отсортировать результаты запроса, объединенного с помощью оператора UNION, необходимо расположить объединенные запросы внутри подзапроса и применить ORDER BY снаружи:

SQL SELECT * FROM ( SELECT col FROM table1 UNION SELECT col FROM table2 ) AS unioned ORDER BY col;

Такой подход позволяет наглядно упорядочить данные, полученные в ходе работы объединительного запроса, по выбранному столбцу col .

Стандартная сортировка при использовании UNION

В простейшем случае сортировка в комбинации с оператором UNION обычно проводится путем применения конструкции ORDER BY сразу после оператора UNION:

SQL SELECT col FROM table1 UNION SELECT col FROM table2 ORDER BY col;

Такой запрос создает отсортированный по столбцу col набор данных, включающий уникальные строки из обеих таблиц.

Сохранение исходной последовательности строк с UNION ALL

Если необходимо сохранить исходный порядок строк внутри каждой выборки после их объединения, можно использовать UNION ALL с дополнительным столбцом, отвечающим за сортировку:

SQL SELECT col, 1 AS sort_col FROM table1 UNION ALL SELECT col, 2 FROM table2 ORDER BY sort_col, col;

Такой подход расставляет результаты второго запроса после результатов первого, соблюдая их исходную последовательность внутри каждой выборки.

Консистентность псевдонимов столбцов в запросах SELECT

Обратите внимание на необходимость согласованности псевдонимов столбцов в конструкции ORDER BY и в запросах SELECT. Это важно для избегания непредсказуемого поведения:

SQL SELECT col AS alias_name FROM table1 UNION SELECT col FROM table2 ORDER BY alias_name;

Здесь alias_name используется как общий идентификатор для столбца col обеих таблиц в секции ORDER BY.

Взаимодействие с конкретными СУБД

Oracle: комбинация подзапроса, UNION ALL и ORDER BY

В Oracle применяется специфический метод, сочетающий подзапрос, UNION ALL и ORDER BY:

SQL SELECT * FROM ( SELECT col1 AS result_col FROM table1 UNION ALL SELECT col2 FROM table2 ) ORDER BY result_col;

Убедитесь, что в различии с другими системами, в Oracle конструкция ORDER BY располагается снаружи UNION ALL.

Объединение результатов из разных таблиц

Вы можете объединять результаты из разных таблиц, сохраняя сортировку. Для этого укажите корректное имя столбца:

SQL SELECT col1 AS result_col FROM table1 UNION SELECT col2 FROM table2 ORDER BY result_col;

Этот случай можно уподобить ситуации, когда вы заказываете блюда из разных разделов меню: главное — корректно указать название, и все будет выполнено точно так, как вы хотели.

Использование псевдонимов столбцов для сортировки

Для повышения читаемости запросов целесообразно использовать псевдонимы для столбцов, обеспечив их единообразное применение во всех операторах SELECT:

SQL SELECT col AS 'SortColumn' FROM table1 UNION ALL SELECT col AS 'SortColumn' FROM table2 ORDER BY 'SortColumn';

Четкое и обдуманное именование — обязательное условие ясного и прозрачного кода.

Визуализация

Если представить ORDER BY и UNION как элементы в домашней обстановке, получится так:

Markdown Скопировать код Коробка `table1`: Предметы `col1`, `col2`, `col3` Коробка `table2`: Предметы `col4`, `col5`, `col6`

UNION создает новый сет декоративных элементов, избегая дублирования:

Markdown Скопировать код Коллекция: [📏, 📐, 🖋️, 📌, 📍, ✂️] # UNION объединяет предметы и оставляет только уникальные.

ORDER BY систематизирует эти элементы по определенному признаку:

Markdown Скопировать код Отсортированный декор 🔎: [🖋️, 📏, 📐, 📍, 📌, ✂️] # ORDER BY располагает элементы в нужной последовательности.

Такая метафора помогает легко представить процесс сортировки данных из двух различных таблиц в одну упорядоченную последовательность.

