Организация сортировки результатов запроса UNION в SQL

#SQL для аналитиков  #ORDER BY и сортировка  #UNION / UNION ALL  
Быстрый ответ

Для того чтобы отсортировать результаты запроса, объединенного с помощью оператора UNION, необходимо расположить объединенные запросы внутри подзапроса и применить ORDER BY снаружи:

SELECT * FROM (
  SELECT col FROM table1
  UNION
  SELECT col FROM table2
) AS unioned
ORDER BY col;

Такой подход позволяет наглядно упорядочить данные, полученные в ходе работы объединительного запроса, по выбранному столбцу col.

Стандартная сортировка при использовании UNION

В простейшем случае сортировка в комбинации с оператором UNION обычно проводится путем применения конструкции ORDER BY сразу после оператора UNION:

SELECT col FROM table1
UNION
SELECT col FROM table2
ORDER BY col;

Такой запрос создает отсортированный по столбцу col набор данных, включающий уникальные строки из обеих таблиц.

Сохранение исходной последовательности строк с UNION ALL

Если необходимо сохранить исходный порядок строк внутри каждой выборки после их объединения, можно использовать UNION ALL с дополнительным столбцом, отвечающим за сортировку:

SELECT col, 1 AS sort_col FROM table1
UNION ALL
SELECT col, 2 FROM table2
ORDER BY sort_col, col;

Такой подход расставляет результаты второго запроса после результатов первого, соблюдая их исходную последовательность внутри каждой выборки.

Консистентность псевдонимов столбцов в запросах SELECT

Обратите внимание на необходимость согласованности псевдонимов столбцов в конструкции ORDER BY и в запросах SELECT. Это важно для избегания непредсказуемого поведения:

SELECT col AS alias_name FROM table1
UNION
SELECT col FROM table2
ORDER BY alias_name;

Здесь alias_name используется как общий идентификатор для столбца col обеих таблиц в секции ORDER BY.

Взаимодействие с конкретными СУБД

Oracle: комбинация подзапроса, UNION ALL и ORDER BY

В Oracle применяется специфический метод, сочетающий подзапрос, UNION ALL и ORDER BY:

SELECT * FROM (
  SELECT col1 AS result_col FROM table1
  UNION ALL
  SELECT col2 FROM table2
) ORDER BY result_col;

Убедитесь, что в различии с другими системами, в Oracle конструкция ORDER BY располагается снаружи UNION ALL.

Объединение результатов из разных таблиц

Вы можете объединять результаты из разных таблиц, сохраняя сортировку. Для этого укажите корректное имя столбца:

SELECT col1 AS result_col FROM table1
UNION
SELECT col2 FROM table2
ORDER BY result_col;

Этот случай можно уподобить ситуации, когда вы заказываете блюда из разных разделов меню: главное — корректно указать название, и все будет выполнено точно так, как вы хотели.

Использование псевдонимов столбцов для сортировки

Для повышения читаемости запросов целесообразно использовать псевдонимы для столбцов, обеспечив их единообразное применение во всех операторах SELECT:

SELECT col AS 'SortColumn' FROM table1
UNION ALL
SELECT col AS 'SortColumn' FROM table2
ORDER BY 'SortColumn';

Четкое и обдуманное именование — обязательное условие ясного и прозрачного кода.

Визуализация

Если представить ORDER BY и UNION как элементы в домашней обстановке, получится так:

Коробка `table1`: Предметы `col1`, `col2`, `col3`
Коробка `table2`: Предметы `col4`, `col5`, `col6`

UNION создает новый сет декоративных элементов, избегая дублирования:

Коллекция: [📏, 📐, 🖋️, 📌, 📍, ✂️]
# UNION объединяет предметы и оставляет только уникальные.

ORDER BY систематизирует эти элементы по определенному признаку:

Отсортированный декор 🔎: [🖋️, 📏, 📐, 📍, 📌, ✂️]
# ORDER BY располагает элементы в нужной последовательности.

Такая метафора помогает легко представить процесс сортировки данных из двух различных таблиц в одну упорядоченную последовательность.

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

