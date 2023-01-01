Организация сортировки результатов запроса UNION в SQL#SQL для аналитиков #ORDER BY и сортировка #UNION / UNION ALL
Быстрый ответ
Для того чтобы отсортировать результаты запроса, объединенного с помощью оператора UNION, необходимо расположить объединенные запросы внутри подзапроса и применить ORDER BY снаружи:
SELECT * FROM (
SELECT col FROM table1
UNION
SELECT col FROM table2
) AS unioned
ORDER BY col;
Такой подход позволяет наглядно упорядочить данные, полученные в ходе работы объединительного запроса, по выбранному столбцу
col.
Стандартная сортировка при использовании UNION
В простейшем случае сортировка в комбинации с оператором UNION обычно проводится путем применения конструкции ORDER BY сразу после оператора UNION:
SELECT col FROM table1
UNION
SELECT col FROM table2
ORDER BY col;
Такой запрос создает отсортированный по столбцу
col набор данных, включающий уникальные строки из обеих таблиц.
Сохранение исходной последовательности строк с UNION ALL
Если необходимо сохранить исходный порядок строк внутри каждой выборки после их объединения, можно использовать UNION ALL с дополнительным столбцом, отвечающим за сортировку:
SELECT col, 1 AS sort_col FROM table1
UNION ALL
SELECT col, 2 FROM table2
ORDER BY sort_col, col;
Такой подход расставляет результаты второго запроса после результатов первого, соблюдая их исходную последовательность внутри каждой выборки.
Консистентность псевдонимов столбцов в запросах SELECT
Обратите внимание на необходимость согласованности псевдонимов столбцов в конструкции ORDER BY и в запросах SELECT. Это важно для избегания непредсказуемого поведения:
SELECT col AS alias_name FROM table1
UNION
SELECT col FROM table2
ORDER BY alias_name;
Здесь
alias_name используется как общий идентификатор для столбца
col обеих таблиц в секции ORDER BY.
Взаимодействие с конкретными СУБД
Oracle: комбинация подзапроса, UNION ALL и ORDER BY
В Oracle применяется специфический метод, сочетающий подзапрос, UNION ALL и ORDER BY:
SELECT * FROM (
SELECT col1 AS result_col FROM table1
UNION ALL
SELECT col2 FROM table2
) ORDER BY result_col;
Убедитесь, что в различии с другими системами, в Oracle конструкция ORDER BY располагается снаружи UNION ALL.
Объединение результатов из разных таблиц
Вы можете объединять результаты из разных таблиц, сохраняя сортировку. Для этого укажите корректное имя столбца:
SELECT col1 AS result_col FROM table1
UNION
SELECT col2 FROM table2
ORDER BY result_col;
Этот случай можно уподобить ситуации, когда вы заказываете блюда из разных разделов меню: главное — корректно указать название, и все будет выполнено точно так, как вы хотели.
Использование псевдонимов столбцов для сортировки
Для повышения читаемости запросов целесообразно использовать псевдонимы для столбцов, обеспечив их единообразное применение во всех операторах SELECT:
SELECT col AS 'SortColumn' FROM table1
UNION ALL
SELECT col AS 'SortColumn' FROM table2
ORDER BY 'SortColumn';
Четкое и обдуманное именование — обязательное условие ясного и прозрачного кода.
Визуализация
Если представить ORDER BY и UNION как элементы в домашней обстановке, получится так:
Коробка `table1`: Предметы `col1`, `col2`, `col3`
Коробка `table2`: Предметы `col4`, `col5`, `col6`
UNION создает новый сет декоративных элементов, избегая дублирования:
Коллекция: [📏, 📐, 🖋️, 📌, 📍, ✂️]
# UNION объединяет предметы и оставляет только уникальные.
ORDER BY систематизирует эти элементы по определенному признаку:
Отсортированный декор 🔎: [🖋️, 📏, 📐, 📍, 📌, ✂️]
# ORDER BY располагает элементы в нужной последовательности.
Такая метафора помогает легко представить процесс сортировки данных из двух различных таблиц в одну упорядоченную последовательность.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик